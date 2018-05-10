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    Курсовой прогноз по гривне, доллару, евро на лето

    (обновлено: )27510
    По мнению финансового эксперта Андрея Блинова, иностранную валюту стоит покупать тогда, когда о ней никто не говорит, потому что с ней все хорошо — это тот момент, когда на самом деле можно начинать задумываться о покупке.
    Гривны, доллары и евро
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Гривна и доллары
    Украинское фото
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    Экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов заявил, что именно Министерство финансов Украины будет давить на то, чтобы гривна этим летом больше не укреплялась по отношению к доллару.

    "По итогам первого квартала у нас недовыполнение бюджета — 6%. Это произошло из-за импортных налогов, в первую очередь, потому что столь стремительного укрепления гривны никто не ожидал. Минфин недополучил импортных налогов из-за того, что курс стал не 29 гривен за доллар, постепенно укрепляясь, а резко — 26, и многие импортеры уже успели в первом квартале уплатить по этому курсу. Поэтому на Министерство финансов давление будет на самом деле достаточно серьезное со стороны правительства — год предвыборный. И правительство приняло решение отложить повышение минимальной заработной платы, понятно, что это делается до IV квартала, когда щедрость не будет знать границ. И понятно, что все раздачи пряников ожидаются с октября", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина Андрей Блинов.

    Что касается курса евро, то по мнению эксперта, то эта валюта сейчас несколько сдает свои позиции по отношению к доллару.

    "Мне кажется, что тенденция эта будет продолжаться, но не очень значительно. Поэтому  в течение этого лета мы будем видеть даже некоторое снижение курса евро. Уже сейчас это происходит: недавно было 32-33 гривны за евро, а сейчас уже 31,5. То есть, идет постепенное проседание евро после последнего решения ФРС", — считает Блинов.

    По его словам, этим летом доллар по отношению к гривне падать уже не будет, и будет находиться в диапазоне 26 гривны. 

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    "Возможны скачки, связанные с какими-то ситуациями — лето будет довольно нервным, но мне кажется, возможно, мы до августа в этих пределах плюс-минус 50 копеек будем колебаться", — прогнозирует эксперт.

    Блинов считает, что сейчас населению нужно делать какие-то решительные движения. 

    "Единственно, те, кто планирует готовиться к зиме и консервировать деньги на зиму в иностранной валюте, помните о том, что валюту никто не покупает в момент кризиса. Покупайте ее тогда, когда о валюте никто не говорит. Мы сейчас о ней поговорим, и возможно через три недели о валюте никто не будет говорить. Вот когда вы замечаете, что неделю журналисты не писали валюте и вообще никто о ней не говорит, потому что с ней все хорошо — это тот момент, когда на самом деле можно начинать задумываться о покупке. Кризис у нас обычно случается с августа, осенью и в первом квартале года, все остальные месяцы стабильны с точки хрения валютного курса", — посоветовал эксперт.

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