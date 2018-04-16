Стабильность гривны под вопросом - Кушнирук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украине нужно погасить 99 миллиардов гривен по внешним долгам до конца 2018 года. Это 3,8 миллиарда долларов в эквиваленте.

Кроме того, для обслуживания госдолга необходимо выплатить 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Минфин.

В 2019 году на обслуживание придется потратить примерно такую же сумму, как и в этом году. А вот погасить придется значительно большую сумму — почти 6 миллиардов долларов. Однако пик выплат приходится на 2020 год. Далее суммы по выплатам ежегодно уменьшаются.

Как будем обслуживать долги, и в каком состоянии будет экономика в ближайшие четыре года, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Без позик у цьому році нам вдасться погасити борги і вчасно обслуговувати існуючі? Associated Press Jose Luis Magana Апрель наступил. Где транш МВФ?

— У цьому році вдасться. У цьому році у нас не буде проблем з погашенням, хоча потрібно розуміти, що якщо ми не продовжимо співпрацю з МВФ, а це значить, зупинить співпрацю і зі Світовим банком, і з ЄС, і з США, то це буде породжувати негативне очікування щодо неспроможності обслуговувати борги в наступному році, в 2019, 2020 році, і це якраз буде викликати негативні очікування щодо стабільності національної валюти, і це вже буде великою проблемою для української економіки.

У такому випадку вдасться реструктуризувати існуючі борги?

— Поки що про це не йдеться. Поки що йдеться про те, що якщо Україна продовжить співпрацю з МВФ, то у неї буде можливість за рахунок, в тому числі, і за рахунок укладання нової угоди з МВФ, просто цей борг рефінансувати, тобто видадуть нову суму боргу, і таким чином розстрочення погашення буде розтягнуте ще на чотири-п'ять років. Але, знову ж таки, це за умови, що у нас не переможе популізм і ми все ж таки будемо продовжувати реформи, проведемо приватизацію державного майна, створимо антикорупційний суд, проведемо земельну реформу.

Тобто за рахунок поновлення програми кредитування нам вдасться якось згладити ці виплати? REUTERS Dado Ruvic Плотников: Следующий транш МВФ будет последним

— Безперечно, це створить значно більш сприятливі умови, в тому числі, і інвестування в Україну, тому інвестори, і внутрішні, і зовнішні будуть більш впевнені в тому, що з національною валютою буде все гаразд, з економічним розвитком буде все гаразд, і тоді частину навіть коштів ми можемо отримати валютних надходжень, необхідних для встановлення цих боргів, ми зможемо отримати за рахунок цих надходжень інвестицій. Знову ж таки, якщо ми не будемо проводити реформи, якщо буде панувати популізм, а, на жаль, ми все більше зіштовхуємось з цією типовою хвилею передвиборчого зростання популізму, то проблеми цілком серйозні нас очікують, не так в цьому році, як в наступному році.

Світовий банк зараз поліпшив прогноз щодо гарантованого державою боргу України у 2018 році, чим це зумовлено?

— Тим, що якщо ми не будемо залучати, нема можливості залучати нові борги, то ми будемо змушені за рахунок золотовалютних резервів погашати державні борги і гарантований державою борг, і таким чином він буде зменшуватись. Просто золотовалютні резерви будуть меншими, а, значить, менша надійність, стабільність національної валюти буде.

Через стабільну гривню уряд недовиконує бюджет? РИА Новости | Перейти в фотобанк Киев при этой власти не увидит денег от МВФ

— Ні, якраз інфляція тут залишається вищою цих показників, на яких розраховували свій державний бюджет. Просто є типова ситуація, що перший квартал завжди не є показовим щодо економічного розвитку, як правило надходження менші і активність ділова менша. Інша справа, що є проблема взагалі всієї економічної ситуації в Україні, тому що фактично наше зростання базується виключно на факторі підскоку, тобто після глибокого падіння таким чином ми маємо певне зростання економіки плюс стабільність на зовнішніх ринках. Але, наприклад, монетарна політика НБУ є вбивчою для економіки і фактично можливості для того, щоб економіка зростала, на сьогодні Нацбанк в такий спосіб намагається боротись з інфляцією, але, враховуючи, що інфляція носить переважно немонетарний характер або значною мірою немонетарний характер, він цього досягти не може, але при цьому паралізує будь-яку економічну діяльність, в тому числі, і можливість для розвитку бізнесу, а якщо у бізнесу немає оборотних коштів, він, в кращому випадку, залишається в тому стані, в якому є або починає скорочуватись.

Наприкінці літа очікувати девальвацію?

— Як правило, у нас два цикли, два етапи знецінення гривні — це кінець серпня — вересень і потім грудень-січень. От в ці періоди у нас протягом багатьох років у нас відбувається більший тиск національної валюти, і гривня знецінюється.

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К слову, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявил, что государственная политика несет угрозу украинской экономике. По его мнению, украинские структуры для привлечения инвестиций — бутафорные, и если власти начнут действительно защищать инвестора, то Украина за год получит больше инвестиций, чем за все время независимости.