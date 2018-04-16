Гривна начинает неделю с падения

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 16 апреля, ослабил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте регулятора указано, что официальный курс валют установлен на следующем уровне: доллар — 26,12 грн (+13 коп.), евро — 32,18 грн (+16 коп.) и 10 рублей — 4,25 грн (+6 коп.).

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Официальный курс валют 15 апреля был следующим: доллар — 25,99 грн, евро — 32,02 грн и 10 рублей — 4,19 грн.

В марте Верховная Рада по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.