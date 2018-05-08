Укусила змея? Проси у нее противоядие, Минздраву недосуг

Инесса Другова, РИА Новости Украина

С наступлением аномальной жары в разных регионах Украины уже в конце апреля активизировались змеи. И первый случай укуса не заставил себя ждать — жительницу Мелитополя доставили в больницу после укуса ядовитой змеи. Женщина работала в собственном дворе на огороде. Когда она рукой полезла в кусты, то почувствовала укус. Змея укусила ее за средний палец. Рука пострадавшей сильно распухла и начала неметь.На место прибыла "скорая", которая доставила женщину в больницу Мелитополя, однако в клинике не оказалось нужной сыворотки. Пострадавшую поместили в реанимацию спасают "общетерапевтическим лечением".

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Опасно, но не смертельно?

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в мире ежегодно подвергается укусам ядовитых животных более 10 миллионов человек, из них гибнет около 50 тысяч. Особенно велика токсическая опасность для детей.

На территории Украины обитает около 11 видов ядовитых змей, которые опасны для людей. Конечно, в Украине нет крупных змей, укусы которых особенно опасны, тем не менее укусы змей семейства гадюковых способны вызвать серьезные отклонения и наступление смерти в 1% случаев. Но вряд ли кто-то хочет попасть даже в этот малый процент летальных исходов. При отравлениях змеиным ядом показано введение противоядий – противозмеиных сывороток. Их введение наиболее эффективно в первые часы или сутки после укуса. Впоследствии, при необходимости, введение сывороток может выполняться повторно.

Стоит отметить, что сыворотки применяют не только при укусах опасных змей, таких как кобра, гюрза, эфа и другие, но и при тяжёлой интоксикации, а также у детей в возрасте 3-4 лет. Наиболее тяжело отравление змеиным ядом протекает при алкогольном опьянении, высокой температуре воздуха, у детей, женщин, людей с сопутствующими заболеваниями, лиц с небольшой массой тела и при введении яда в область шеи, головы или крупного кровеносного сосуда.

Вот только в Украине не зарегистрировано ни одного препарата против ядов змей. В прошлом году правительство Индии подарило Украине 130 тыс. доз специфических сывороток, среди которых 1,5 тыс. доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Сыворотку планировалось распределить по регионам согласно потребностям. Но в Запорожской области необходимого атитоксина змеиного почему-то не оказалось.

Опомнились

Недавно в Минздрав Украины сообщил, что в этом году Украина начнет закупать специфические сыворотки. Было принято решение о включении соответствующих препаратов в список закупок и утвержден перечень необходимых сывороток. Закупать будут 11 номенклатур, в частности, сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии.

Наконец-то Минздрав начал заниматься тем, чем ему и положено заниматься. Правда это надо было делать еще несколько лет назад. Сывороток и иммуноглобулинов в Украине нет с 2014 года, как поясняют в Минздраве, из-за отсутствия регистрации: производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения, согласно закону, не могло быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости.

Всего на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.

Хватит ли сывороток?

Но главным остается вопрос — а хватит для населения этого количества сывороток и когда же будут выполнены эти поставки?

"Я не понимаю, почему закупка сывороток представляется как какое-то нововведение, что "вот мы с этого года начинаем покупать и у нас разработан механизм и прочая, прочая"? Это все было — закон о закупке лекарственных средств, изделий медицинского назначения специализированными организациями принят в 2015 году. По сути, у нас эта процедура действует с 2015 года, мы за эти три года по этой процедуре закупали и иммунобиологические препараты, ту же вакцину от кори, которой на всех не хватило, и после всего этого нам Минздрав говорит, что теперь начинаем. Вот вам уровень цинизма, лукавства, лжи, профанации Супрун и ее молодой команды. Если бы Супрун была не рентген-лаборантом, а имела элементарное врачебное образование и не занималась бы такой чушью, как развенчивание каких-то медицинских мифов, которой она сама себя позорит, она, наверное, тогда бы понимала, что такое иммунобиологические препараты, вакцины и в данном случае — сыворотки", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

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Комментируя случай в Запорожской области, где в больнице не оказалось нужной сыворотки, эксперт предположил, что в гуманитарной помощи от Индии не было необходимой для Украины сыворотки против укусов змей.

"В Индии основная ядовитая змея — это кобра. И возникает вопрос, как индийская сыворотка нам может помочь? У нас что, в Украине кобры водятся или мы будем сыворотку против укуса кобры применять при укусе гадюки степной? Кроме всего прочего не понятно, попали ли сыворотки на территорию Украины — все это тайна, покрытая мраком", — пояснил Кравченко.

Кроме того, сказал эксперт, ждать поступления в страну сывороток, которые собирается закупать Минздрав, придется долго

"Иммунобиологические препараты являются термолабильными, поэтому произвести их и поставить на склад в холодильник — экономически не совсем выгодно, поэтому их в свободной продаже на рынке нет. Не получится двумя пальцами щелкнуть, и препараты появятся. На производство их понадобится время, а к этому моменту закончится сезон, когда проявляется наибольшая активность ползучих гадов. И мы выйдем на то, что было и с ботулизмом (напомню, что в 2017 году с начала года по 15 ноября в Украине от ботулизма погибло 11 человек) — у нас два десятка человек погибнет и закончится все трагически. Кроме того, не забывайте, что все сыворотки должны находиться в травмпунктах, куда при укусах змей идет первое обращение. А знают ли все эти деятели из Минздрава, сколько у нас в Украине травмпунктов и где они находятся по территории страны? Я думаю, что вряд ли. И возникает вопрос — каким образом они формировали эту заявку, какой у них логистический план по распределению и эффективному использованию? Или снова получится, как при ботулизме — кто-то "гуманитаркой" передаст или кто-то купит, пока мы в Киеве на складе "Укрвакцины" будет это все хранить?", — заключил Кравченко.