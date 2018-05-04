Война и войнушка. Как Мининформ борется с "информационным вакуумом"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На неподконтрольных украинскому правительству территориях "свободы слова нет", нет и контроля над информпространством со стороны украинской власти. Об этом сказал руководитель сектора информационной реинтеграции Донбасса и Крыма министерства информационной политики Украины Виктор Литвинов.

"Мы фактически не контролируем информационное поле оккупированных территорий ни Крыма, ни Донецкой и Луганской областей", — сказал Литвинов, выступая на заседании "круглого стола" в Киеве.

По словам чиновника, в Крыму Россией "захвачены, фактически похищены" 503 частоты украинских вещателей. "Верхом цинизма" Литвинов назвал тот факт, что сейчас российский регулятор "абсолютно официально, в соответствии с законами РФ, проводит конкурсы на эти частоты".

В результате, отметил представитель Мининформа, абсолютно все украинские вещатели лишены возможности вести трансляцию на территории Крыма, примерно такая же ситуация в ЛДНР — там частоты, по его словам, "похищены неизвестными" и на них идет ретрансляция российских СМИ.

Киев пытается хотя бы частично вернуть возможности информационного воздействия. Чиновник сообщил, что за три года работы комиссии по восстановлению устойчивого вещания на Донбассе были построены три башни — в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Строятся еще несколько башен.

"Это дало нам возможность все-таки углубить наш сигнал на оккупированную территорию Крыма и на оккупированную территорию Донецкой Луганской области. К большому сожалению, это не очень большие цифры, это не больше 30% территории", — рассказал Литвинов. Он добавил, что сейчас прорабатывается возможность подключение средних волн для радио, которые "обладают гораздо большей проникающей способностью на территории".

По словам представителя Мининформа, постоянно расширяется перечень каналов, ведущих вещание на неподконтрольных территориях — и это дает возможность "не столько вернуть свободу слова на оккупированные территории… сколько вернуть возможность людей видеть альтернативную информацию".

По мнению украинского чиновника, люди на неподконтрольных территориях "фактически… находятся в информационном вакууме".

Литвинов, сославшись на недавние исследования, обвинил "местных украинских оккупационных" (?! — авт.) и российских каналов на территории Крыма в использовании языка вражды.

"Это ужас… Там было исследование не только телеканалов, но также и официальных сайтов, на которых… Я извиняюсь, но когда на официальном сайте одного из крымских ведомств прописано про "бандеровцев", "фашистов" и такое прочее, это недопустимо. И в этом информационном вакууме живут люди, живут граждане Украины", — сказал он, подчеркнув, что эти граждане имеют право на достоверную информацию.

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Отметим, что просить извинений чиновнику вовсе не стоило. Если представить, что на весь Крым возобновлено вещание из Киева, то о чем узнают крымчане? О факельных шествиях неонацистов и о присвоении улицам и площадям в украинских городах имени Степана Бандеры… И это будет вполне достоверная информация.

Литвинов пожаловался, что со стороны России постоянно есть стремление "технически заблокировать возможность доступа к украинской информации".

"Это ни для кого не секрет, что Роскомнадзор официально заблокировал более 80 украинских сайтов", — сообщил чиновник, добавив, что такие же процессы наблюдаются на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, причем там провайдеры часто перекрывают доступ к украинским ресурсам самостоятельно.

В свою очередь, принимавшая участие в работе "круглого стола" первый заместитель главы Мининформа Эмине Джапарова отметила, что относительно неподконтрольных территорий у украинской власти, помимо прочих целей (развитие инфраструктуры, качество украинского контента), есть и задача "блокирования незаконного сигнала" — то есть блокирования вещания со стороны "сепаратистов".

Напомним, в Украине в санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, включая Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы. Кроме того под запрет попали разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.