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    Политика

    Мининформполитики выступает за расширение доступа к интернету в Донбассе

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    В Мининформполитик отметили, что интернет - очень важный канал доставки контента информации, приоритетом по этому вопросу являются Донецкая и Луганская области.
    Интернет
    Из открытых источников

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. На подконтрольной части Донецкой и Луганской областей должен быть расширен интернет-доступ, особенно в сельской местности.

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    Павел Жебривский/Facebook
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    Об этом сказал в комментарии УНН заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

    "На подконтрольной украинскому правительстве территории в сельской местности прием интернет-услуги, именно мобильного интернета, он очень тяжелый. Он там есть, но мне бы хотелось, чтобы он был расширен для того, чтобы люди могли потреблять контент", — сказал он и добавил, что  "не будет никаких оснований говорить о том, что это или украинский, или российская сторона, или какая-то пропаганда".

    Золотухин рассказал, что на сегодняшний день проводится анализ по интернет-доступу на подконтрольную часть Донбасса.

    "К сожалению, сейчас ничем похвастаться нельзя, но, я думаю, что это важное направление нашей работы. Потому что интернет — это очень важный канал доставки контента информации. И соответственно приоритетом по этому вопросу являются Донецкая и Луганская области по понятным причинам… По оценкам некоторых экспертов, там есть реальная возможность найти решение ", — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду направился на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

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