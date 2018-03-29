Украинский телеканал начал вещать на Крым и Донбасс

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщило в четверг Министерство информационной политики Украины.

"UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. Также сообщается, что в ближайшее время UA|TV начнет вещать и на Луганскую область.

В марте 2017 года в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.

Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 года. Правовой основой для его работы является разработанный Министерством информационной политики Закон Украины "О системе иновещания Украины". Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках — украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.