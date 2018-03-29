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    Украинский телеканал начал вещать на Крым и Донбасс

    (обновлено: )6701
    По данным Министерства информационной политики Украины, Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. Также сообщается, что в ближайшее время UA|TV начнет вещать и на Луганскую область.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщило в четверг Министерство информационной политики Украины.

    СМИ. Архивное фото
    MSC/Mueller
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    "UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса", — говорится в сообщении на сайте министерства.

    Сообщается, что Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. Также сообщается, что в ближайшее время UA|TV начнет вещать и на Луганскую область.

    В марте 2017 года в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.

    Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 года. Правовой основой для его работы является разработанный Министерством информационной политики Закон Украины "О системе иновещания Украины". Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках — украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.

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