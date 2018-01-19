Правозащитники: Мининформполитики игнорирует ущемление прав телеканалов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украинский журналист, ведущий "Радио Свобода" Алексей Мацука заявил, что Министерство информационной политики Украины адекватно не реагирует на ущемление госчиновниками украинских телеканалов.

"Мы видим постоянные подозрения телеканалов, которые сегодня работают в Украине. Это и NewsOne, и "112 Украина", и другие, которые часто страдают от ущемления госчиновниками. И министерство информационной политики на это адекватно не реагирует", — сказал Мацука, презентуя результаты исследования, проведенного Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ).

При этом он отметил, что "вызывает сомнение" эффективность мер по восстановлению министерством телевышек, которые занимаются вещанием на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, так как население там пользуется интернетом и кабельным телевидением, а также спутниковым ТВ.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит украинский телеканал NewsOne из-за высказываний гостей о государственном перевороте в стране в 2014 году.

В декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" государственным переворотом. Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.