Власть и СМИ: свои и чужие

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко встретился с блогерами. Встреча проходила в закрытом режиме, без записи. Впрочем, информация все равно тут же просочилась — один из приглашенных все же выложил в сеть снимок (он сам и Порошенко), что вызвало небольшой скандал.

Среди присутствовавших на встрече были советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец ("Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов.

Появились и другие подробности. Так, сообщается, что встреча длилась два часа, присутствовала также супруга президента. В ходе беседы были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видеоблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента". Впредь такие встречи, по словам советника президента Юрия Бирюкова (по сообщениям СМИ, он занимался подбором участников) будут проходить раз в несколько месяцев. А на уже состоявшейся встрече запретных тем не было, отметил советник на своей странице в Facebook.

В общем, идиллия. Но в то время, как Порошенко в теплой и дружественной обстановке общается с лояльными блогерами, в стране судят журналистов, посмевших критиковать власть, а Мининформ Украины публикует новый список сайтов, которые рекомендует запретить из-за "угрозы нацбезопасности".

Порошенко и блогеры: кто кого "раскручивает"?

Встреча президента с блогерами состоялась, информационная пена спала, состав участников известен. Сетевая общественность стала гадать: а кто все эти люди, призванные (по общему мнению) раскручивать Порошенко? Оказалось, что мало кто их знает — точнее, мало кто знал до этой встречи. Теперь же, скорее всего, количество подписчиков растет космическими темпами, предположил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он высказал неожиданную версию: все не так в этой встрече, как кажется.

"У меня сложилось впечатление, что это президент раскручивал этих блогеров, а не наоборот. Почему? Да потому что стоит взглянуть на список: я лично знаю одного, многие мои коллеги вообще никого фактически не знают. Это малоизвестные люди и неизвестные люди", - сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

В чем же заключался тогда смысл встречи? Политолог пояснил: сейчас все команды, которые идут на выборы, формируют свои пулы ЛОМов — лидеров общественного мнения.

"Есть два подхода в этом деле. Первый подход — можно купить такой пул. То есть, купить уже известных людей. Второй подход: взять неизвестных людей и такими вот событиями поднять их рейтинг и узнаваемость. И вот так, дешево, практически бесплатно создать свой пул людей, к которым прислушиваются", — сказал Бортник.

Он высказал уверенность в том, что у побывавших на Банковой блогеров после их встречи с президентом "наблюдался небывалый приплыв подписчиков".

"Поэтому вполне возможно, что кто-то из команды президента таким образом просто раскручивает свой пул людей, которые до сих пор были мало кому известны", — отметил эксперт. Он добавил, что, с другой стороны, эти люди вряд ли могли занимать какую-то резкую позицию при встрече с президентом, скорее, "это был монолог одного уважаемого человека". Таким образом, Порошенко была создана "теплая ванна". УНИАН Порошенко к большинству реформ имеет посредственное отношение - Разумков

Боты и "порохоботы"

Есть еще один достойный внимания аспект. Бортник отметил, что совокупная аудитория побывавших на встрече блогеров — около 300 тысяч человек, но не все подписчики — люди.

"Мы просмотрели аудиторию некоторых (блогов — ред.), в некоторых случаях 70-80% их подписчиков — это боты. То есть, это искусственно накрученные подписчики, а реально это люди не влиятельные абсолютно", — рассказал политолог.

Он добавил: "Не думаю, что этого не знал президент, но если не знал, значит, его команда обманывает, просто разводит на какие-то деньги".

По словам Бортника, кроме всего прочего, встреча Порошенко с блогерами отвлекала внимамние общественности от неприятных новостей: так, известно, что в этот день президент из-за протестов не стал возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В общем, это была многоцелевая игра. Эксперт подчеркнул: "все, что делает власть, все, что делают политики, в принципе это всегда имеет много целей, если только одна цель — в такую игру не играют".

Порошенко и блогеры: "сомнительный междусобойчик"

Состоявшаяся на днях встреча президента Порошенко с блогерами свидетельствует о низком уровне креативности и низком КПД деятельности пиар-команд власти, считает политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

"Эта встреча — прекрасная иллюстрация (низкой эффективности — ред.). Порошенко следовало бы встречаться не с теми, кто его погружает в теплую информационную ванну лести и славословия, а с теми, кто его критикует. Вот это был бы действительно мужественный и смелый шаг", — сказал политолог.

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По его словам, "учитывая то, что Порошенко, все-таки, достаточно мощный спикер, обладает определенной харизмой в личном общении, такая встреча принесла бы ему больше рейтинговых баллов, нежели вот этот сомнительный междусобойчик, с которого смеется вся сеть".

Однако таких критично настроенных к власти блогеров к президенту на встречи не зовут.

Пиар с низким КПД

Пропрезидентские силы ведут, разумеется, продуманные информационные кампании, которые иной раз напоминают информационную войну, а чаще — "пиар-войну". Такие кампании ведутся в интернете, в соцсетях, в СМИ, однако КПД этих кампаний достаточно низок по ряду причин, подчеркнул Андрей Золотарев.

"Какой коэффициент полезного действия вы хотите от так называемого "Минстеця" — Мининформа, если его бюджет, несмотря на то, что его увеличили в 2018 году, но он все равно меньше бюджета среднего московского пиар-агентства. Учитывая степень профессионализма сопричастных, можно сказать: какая власть, такой у нее и пиар… Весьма сомнительного толка и сомнительной эффективности", — сказал политолог.

Он отметил, что у власти есть все-таки есть в этой сфере и определенные "достижения": она сумела договориться с собственниками телеканалов. И украинские каналы сегодня, по словам эксперта, "микшируют неприятные для власти темы, а президент (Петр Порошенко — ред.) фактически выведен из зоны огня".

"Критикуют кого угодно, но президент находится в относительно благоприятной ситуации на телеэкранах", — констатировал Золотарев.

Сайты: запретный список

Что касается обнародованного Мининформом списка сайтов, доступ к которым намерены запретить, то это вряд ли даст желаемый для власти эффект в плане действительного ограничения доступа к эти ресурсам, считают эксперты.

"Построить "Великий украинский файрвол" с имеющимися ресурсами… по-моему, это дело изначально безнадежное. Ну, запретят. Кому надо, те будут через VPN заходить. Тем более, сейчас такое ощущение, что и Facebook встроил VPN, потому что через Facebook благополучно заходят и на Яндекс, и в "ВКонтакте". Более того, пресловутые (запрещенные в Украине — ред.) Яндекс и "ВКонтакте" входят в пятерку наиболее посещаемых сайтов в Украине. Вот весь ответ", — сказал Золотарев. Украинское фото Блогер №1 Украины. В соцсетях обсудили виртуальную активность Порошенко

К чему тогда эти уже состоявшиеся запреты и декларации о запретах новых? По мнению политолога, все просто: "людям (в Мининформе — ред.) надо имитировать жизнедеятельность, оправдывать то, что они проедают бюджетные средства".

"Выхлоп, какая-то польза от этой затеи будет минимальна. Как и ее эффективность", — резюмировал Золотарев.

С этим согласен Руслан Бортник. По его словам, технически реализовать эти запреты достаточно сложно, это требует затрат и системной работы.

С этим согласен Руслан Бортник. Он рассказал, что специально проверял сайты, которые были запрещены ранее и обнаружил, что "преимущественно они работают, они доступны в Украине без каких-либо ухищрений".

Политолог добавил, что "подобные запреты очень тяжело реализуемы, они требуют значительны денег, огромной технической квалификации, требуют системности в работе… но пока системности в этом плане не наблюдается, это больше пиар и создание информповодов".

Подготовка к выборам и охота на ведьм

Новый запретный список сайтов следует рассматривать в более широком контексте, памятуя о приближающихся выборах и о том, какую стратегию выбрала действующая власть, считает Бортник.

"Смотрите: дело Рубана-Савченко, серия обысков, новый запретный список сайтов, новые инициативы в гуманитарной сфере, новый законопроект о языках — все это показывает, что выборы 2019 года власть попытается проводить под лозунгом борьбы на внутреннем фронте. Борьба с "пятой колонной", охота на ведьм и все остальное", — предположил эксперт.

Поэтому, по его словам, мы и наблюдаем процесс подогревания темы: "вот, у нас есть внутренний враг, с ним надо бороться, и в этой тяжелой борьбе надо голосовать и поддерживать власть".

Таким образом, отметил Бортник в заключение, новый запретный список сайтов — это лишь один из элементов широкой электоральной стратегии.

Напомним, в перечне рекомендуемых Мининформом к запрету ресурсов названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

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Ранее ведомство уже рекомендовало к запрету ряд сайтов, в том числе такие как "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан" и др.

В мае 2017 года президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".