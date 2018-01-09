Мининформполитики: планы на 2018 год

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство информационной политики в этом году получит 862 млн гривен финансирования из госбюджета. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

В частности, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции предполагается 483 млн гривен.

А на защиту национального информационного пространства выделят 362 с половиной миллионов гривен.

Об итогах работы ведомства в прошлом году, а также о планах на следующий год рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

(текст публикуется на языке оригинала)

2017 рік був для Мінінформполітики результативним?

— Абсолютно результативним. Нарешті ми завершили реформу іномовлення, тобто в стадії ліквідації знаходиться телеканал «УТР» і повністю реформований, змінений формат телеканалу UATV, плюс розширено дуже сильно мовлення. Ми закрили дуже багато кабельних мереж Польщі, Грузії, зайшли в Болгарію, зайшли в Румунію, в кінці року були переговори зі Скандинавськими країнами і цього року буде розширене мовлення саме на Скандинавські країни. Тобто з точки зору розширення іномовлення, покращення якості контенту, створення незалежного контенту, другий рік поспіль «Укрінформ» найбільш відповідає стандартам ВВС відповідно до досліджень міжнародних організацій журналістських, тобто це той важливий результат, яким ми можемо гордитись.

Якщо ми зачепили іномовлення і контент, що це за контент і хто його виробляє?

— В систему іномовлення входять дві структури – це «Укрінформ» — інформаційне національне агентство і телеканал UATV саме вони виготовляють цей контент. Це є новинний контент, програми, передачі, якоїсь специфічної задачі не існує. Це інформаційні канали комунікаційні, так вони і працюють.

Відеоролик про Україну, який наприкінці 2017 року побачили за кордоном на СNN, скільки він коштував, і що це дало?

— Сам відеоролик нічого не коштував. Ми поремонтували відеоролик, який був зроблений агентством інвестицій, оголосили конкурс на ProZorro і перемогла компанія, яка забезпечила трансляцію на СNN, на міжнародній платформі, а розміщення коштувало два з половиною мільйони гривень. Що це дало? Це дало, що ми фактично вперше в Україні стартували з великою міжнародною кампанією про Україну і це була кампанія не просто про Україну – лани широкополі, Дніпро і кручі, це була кампанія про Україну, як потенційний інтерес для інвесторів, як економіку, яка зростає, як ті можливості, які інші країни, корпорації інших країн можуть знайти, інвестуючи в Україну. Тому для нас все-таки дуже важливий перший крок, ми будемо продовжувати рухатись в цьому напрямку і є повна підтримка з боку уряду. Ми намагаємось комунікувати з іншими міністерствами, щоб також до них залучати інтерес і з боку інвесторів, і з боку потенційних донорів, які можуть сприяти розвитку в реформах.

В 2017 році були заборонені російські сайти. Чи була досягнута цією забороною мета, яка ставилась?

— Не сайти заборонені. Були введені економічні санкції по низці платформ, зокрема, «Вконтакте» та «Одноклассники» та їхніх сателітів, таких як карти, веб-гаманці, інші додатки. І мета була обмежити доступ до можливих спецоперацій з боку ворожої держави і цей результат досягнутий. Плюс паралельний результат – це зменшення долі саме цих платформ в українському цифровому сегменті. Ця мета теж досягнута. В кілька разів впала доля цих платформ і вперше в десятці компаній, які є на українському ринку, немає російських платформ.

Проходила інформація, що скоро буде оприлюднений список заборонених російських сайтів. Коли планується його публікація?

— Це викривлена інформація, я не знаю, чому саме так її подали. Відповідь на запит журналістський звучав наступним чином, що іде робота над формуванням такого списку. В даний момент цей список знаходиться під грифом «Для службового користування» і коли гриф буде знятий, він буде наданий експертам для аналізу. Тому більшого сказати я не можу і це зовсім не означає, що існує якийсь список зі 100, 150, 200 найменувань, який от-от має бути показаний. Це не означає цього.

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Ми говорили з цього приводу з представниками інтернет-провайдерів. Нам зізнались, що той самий «Вконтакте» лишається одним із лідерів серед ресурсів за відвідуваністю. Чи не варто щось із цим робити?

— Я не знаю, звідки ця інформація, у мене є дані, що з умовних 80% користування «Одноклассниками», «Вконтакте» впало до трошки більше, ніж 20%. Звичайно, залишаються люди, які заходять через віртуальні приватні мережі VРN і продовжують користуватись, але зробити з цим нічого не можна. Ми маємо зрозуміти, що інтернет як канал комунікацій не піддається контролю, він не піддається обмеженням, тому завжди будуть можливості обходити заборони. І той формат, який обрала РНБО і президент – це є накладення економічних санкцій, він себе виправдав. В першу чергу, на ці ресурси накладені економічні санкції, їм значно ускладнена можливість отримувати кошти з України. Ніхто не намагався обмежити свободу слова в інтернеті, обмежити доступ до цих ресурсів. Відповідно, доступ до цих ресурсів можливий, будь-хто може через VРN до них дійти.

Які основні завдання Мінінформполітики на 2018 рік?

— Ми наприкінці 2017 року провели низку досліджень для того, щоб зафіксувати певні статуси, певні інсайти і по тому, як сприймає світ Україну, і по тому, як громадяни України сприймають реформи, і по тому, як взагалі люди бачать, куди рухатись Україні. З цих досліджень ми маємо певні інсайди, ми будемо їх реалізовувати, тому навіть 2018 рік треба чекати, ми запланували компанії соціальні і по ціннісних речах. Це тільки початок цих великих кампаній, і кампанії по роз’ясненню реформ, і, звичайно, кампанії по популяризації України, плюс великий шмат роботи – інформаційна реінтеграція Донбасу і Криму. Буде продовжуватись відновлення українського мовлення на території України, буде продовжуватись робота по інформуванню переселенців по тим послугам, які можуть вони отримати від уряду, від місцевих органів влади. Плюс буде продовжуватись робота з міжнародною спільнотою по тому, щоб була підтримка України, було розуміння, що відбувається в Україні, було розуміння ситуації, яка стосується війни, яка стосується реформ.

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