Соцсети: полиция в Крыму, работа на удаленке...

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Национальная полиция Украины намерена объявить о начале отбора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. О планах МВД Украины создать подразделение в Крыму объявили еще в начале этого года, сообщалось, что пока "крымские" сотрудники будут работать "на других участках". Однако и по сей день точных данных о количестве вакансий не поступало.

Зато в украинском сегменте соцсетей еще не стартовавший набор стал в патрульную полицию Крыма поводом для весьма бурного обсуждения: "А почему нет? Удаленная работа так сказать"; "Остается только Бровары переименовать в Севастополь… Ну чтобы людям было где нести службу". " И вы ждете от этой власти адекватных действий по стабилизации положения в стране? Крыма нет, а полиция есть… И так кругом", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook