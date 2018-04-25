наверх
25.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: полиция в Крыму, работа на удаленке...

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (281)

    (обновлено: )632120
    Анонсированный набор в патрульную полицию Крыма вызвал немало споров и едких комментариев в украинском сегменте соцсетей. Что думают об этой инициативе жители Украины, и много ли желающих нашлось для такой работы?
    Полиция
    REUTERS Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP
    Хомячки, Крым, Порошенко

    Национальная полиция Украины намерена объявить о начале отбора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. О планах МВД Украины создать подразделение в Крыму объявили еще в начале этого года, сообщалось, что пока "крымские" сотрудники будут работать "на других участках". Однако и по сей день точных данных о количестве вакансий не поступало.

    Зато в украинском сегменте соцсетей еще не стартовавший набор стал в патрульную полицию Крыма поводом для весьма бурного обсуждения: "А почему нет? Удаленная работа так сказать"; "Остается только Бровары переименовать в Севастополь… Ну чтобы людям было где нести службу". " И вы ждете от этой власти адекватных действий по стабилизации положения в стране? Крыма нет, а полиция есть… И так кругом", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата