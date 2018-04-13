Хомячки, Крым, Порошенко

Jure MAKOVEC / AFP

Василий Стоякин, обозреватель

Я с некоторым даже удивлением узнал, что, оказывается, Киевский форум по безопасности уже 11-й. 11 лет в нашем богоспасаемом городе проходят форумы по безопасности, но безопасности становится все меньше и меньше… Может что-то сделать с форумами надо – отменить или переименовать? Даже не знаю.

Одно, впрочем, можно сказать точно – нынешний форум проходила в обстановке необычайной международной сплоченности. Наконец-то весь "цивилизованный мир" (тм) признал правоту нашего президента относительно того, откуда исходит для него угроза. У Петра Алексеевича есть все основания праздновать историческую перемогу!

Весь мир с нами! Но, "мир стоит на пороге принятия ключевыми игроками (…) судьбоносных решений, которые должны вернуть ощущение реальности кое-кому, кто это чувство реальности утратил".

Вот интересно, к чему эти экивоки? Петр Алексеевич Порошенко боится назвать по имени того, кто потерял чувство реальности? Это небезопасно. Тут существуют разные точки зрения и "кое-кто" может подумать, что это он потерял чувство реальности. А у него и так есть незакрытые претензии к украинскому президенту…

Впрочем, несколькими абзацами ниже президент заговорил прямым текстом: "Россия (…) продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений, демократическими ценностями…".

Если быть до конца честным, то вот это вот все сейчас во весь рост демонстрируют уважаемые партнеры Петра Алексеевича, которые готовы устроить мировую ядерную войну в порядке страшной мести за двух безневинных хомячков, скончавшихся от обезвоживания в окружении толпы сотрудников британских спецслужб. Почему за их смерть должна нести ответственность Россия и Асад, а не полицейский, который мог бы налить в поилку воды, но не сделал этого, мне понять не дано. Петра Алексеевича извиняет только то, что он, конечно, имел в виду не бедолашных хомячков, а аннексированный Крым. Но именно по поводу Крыма никто с Россией воевать и не собирался, насколько я помню…

Россия выступает организатором "международного клуба диктаторов", которые решил бросить вызов всему миру.

Я бы сформулировал иначе – вот те, кто не согласился с решением Вашингтона о том, что Асад должен быть низложен, по определению являются "диктаторами". Ибо кто диктатор, а кто демократ – решают в Вашингтоне. И то, что "клуб диктаторов" разгромил ИГИЛ, значения не имеет. Хотя нет, судя по последним твитам Трампа (появившимся уже после того, как эта речь была написана), таки да – имеет.

В общем, поведение Путина преступно и мы должны дать ему отпор, в результате чего "мир оказался на краю чрезвычайно небезопасной пропасти".

Кто-кто потерял представление о реальности? Ну конечно тот, кому оказывают отпор! Неужели непонятно…

Президент констатировал, что мир сейчас находится в состоянии "холодной войны" и элементом этой холодной войны является российская агрессия против Украины. Правда, он опять (в который уже раз!) не остановился на вопросе, почему до сих пор не приняты естественные для любой страны меры по защите суверенитета и территориальной целостности в условиях внешней агрессии? Почему оккупированные территории названы оккупированными, а агрессор – агрессором почти через четыре года после агрессии и оккупации? Такое чувство, что это не против нас ведут гибридную войну, а мы ее ведем. И, даже признав войну на словах, отказываемся признать ее в реальности. В общем – все неоднозначно.

Российская же агрессия продолжается и ее жертвами стали два хомячка в Сосбери. Это – действительно возмутительно. Хомячки ни в чем не виноваты. Виноват Кремль, который не желает признать, что это он отравил хомячков гречкой.

Порошенко, однако, "уверен, что "Ахиллесовой пятой" (так на сайте президента, там не знают, что этот термин иносказательный – ВСт.) России является именно ее агрессия против Украины".

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Тут я не соглашусь. Участь несчастных солсберийских хомячков, как оказалось, интересует "цивилизованный мир" (тм) в значительно больше степени, чем территориальная целостность Украины. Это, как бы, данный нам в историческом опыте факт. Но, с другой стороны, президент бы обязан показать значимость именно украинского кейса как повода для мировой войны – он ведь патриот.

Что нужно для победы?

Во-первых, солидарность в оценке аннексии Крыма, уничтожения МН-17 и хомячков.

Во-вторых, "объединенный трансатлантический фронт санкций". Президент доволен новыми санкциями, подготовил проект своих собственных санкций и настаивает на том, чтобы к этим санкциям присоединилась Европа.

Я думаю, не стоит ему объяснять, что США, под видом возмущения сирийскими событиями, просто вытесняют с американского рынка "Русал" с тем, чтобы освободить место для американского производителя. В современных учебниках это называется "рыночным саморегулированием". Впрочем, зачем объяснять? Ведь это именно Петр Порошенко очистил украинский рынок от собственного производителя угля с тем, чтобы дать возможность Трампу выполнить свои обещания перед американскими шахтерами. Он и так все знает…

В-третьих, это помощь Украине летальным вооружением. "К нам еще даже не пришло оружие, а российские танкисты отказываются выводить свои танки, узнав, что это оружие может быть у нас на вооружении".

Ну, не знаю. Насколько мне известно, они "отказываются" это делать после блестяще проведенной украинским командованием операции по спрямлению фронта в районе Дебальцево. С тех пор, кажется, случаев сколько-нибудь масштабного использования танков на Донбассе не было.

В-четвертых, "это сохранение логики Минского процесса".

Минский процесс давно уже утратил следы хоть какой-нибудь логики. Впрочем, когда президент говорит, что после возвращения Украиной контроля над границей мир возвратится в считанные недели он совершенно прав. Неправ он в другом – крайне сомнительно, что какие-либо миротворческие силы станут это делать за украинскую армию.

В-пятых, "мы должны переосмыслить наши подходы к гибридной безопасности, к фейковым новостям и пропаганде".

Особенно его обеспокоила судьба приближающихся президентских выборов в Украине, которые могут быть сфальсифицированы Россией. Думаю, президент предупредил, что выборы 2019 года могут быть сфальсифицированы Россией. Определить это будет довольно просто – если победит не Порошенко, значит коварный план Кремля удался. Ну – вы поняли. Гибридная демократия – она такая.

В-шестых, надо срочно принять в ЕС и НАТО Украину, Грузию и Молдавию. "Лучшего повода не будет".

Вообще-то, в соответствии с Уставом НАТО надо немедленно нанести упреждающий ядерный удар по России с тем, чтобы она восстановила территориальную целостность этих стран – ну а как еще?

В-седьмых, надо юридически пересмотреть отношения с Москвой.

Для начала надо отказаться от отдельных статей Большого Договора. Не от всех – статьи о территориальной целостности президента вполне удовлетворяют, хотя именно они утратили хоть какой-то смысл. Далее, надо официально прекратить участие Украины в уставных органах СНГ, в которых мы, правда, никогда не участвовали, поскольку не подписывали устав СНГ.

И то, и другое – яркий пример "гибридной дипломатии". В одних случаях сохраняем не работающее, а в других — отказываемся от участия в том, что и не работало. И верим, что это на что-то повлияет. Хотя сам по себе факт существования "договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве" между агрессором и его жертвой представляется результатом понуждения жертвы к дружбе. Но нет, не жмет…

P.S.: Язвить над нелогичностью и абсурдностью позиции президента можно сколько угодно, но факт остается фактом – на настоящий момент его стратегия является правильной и находится в мейнстриме политики Запада в отношении России. Более того, она даже может привести к успеху в случае, если Россия не выдержит давления. Так что не стоит над ним смеяться. Последним смеющимся может оказаться как раз он…