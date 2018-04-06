Неоправданная жестокость. Взрослые не заметили, как дети выросли и стали монстрами

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Детская жестокость шагает по стране. Уже в первые теплые апрельские дни стало известно о двух жутких случаях школьного насилия в столице. Их можно было бы списать на "весеннее обострение", но проблема гораздо глубже, говорят психологи. И решать ее нужно комплексно.

"За 6 минут ребенку искалечили жизнь"

Ученики седьмого класса лицея налогового и рекламного дела номер 21 Киева издевались над одноклассником Максимом Черниковым и сломали ему позвоночник. Мальчик уже четыре месяца прикован к кровати, сообщили в среду СМИ.

ЧП произошло еще 7 декабря, когда Максим после второго урока шел на занятие английского.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку, – сказала его мать Анна Черникова. – Это не несчастный случай! Несчастный случай – это когда человек подскользнулся и упал. А здесь напали, избили, кинули и сломали позвоночник! Во время учебного процесса! В школе! Я отдала здоровое дитя и забрала оттуда искалеченное!"

В свою очередь руководство лицея настаивает, что в этой ситуации действовали по закону.

"Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это дежурный учитель – получили административное взыскание", — сообщила директор школы Ирина Бабка.

Родители бьют тревогу, а руководство школы не реагирует

Параллельно разгорается скандал в киевской школе номер 235 из-за избиения ученика шестого класса своими одноклассниками. О конфликте сообщила мать школьника Ирина Онищенко.

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Она пожаловалась, что ее ребенка постоянно бьют и унижают, а руководство учебного заведения игнорирует жалобы.

"Хочу поделиться печальным. На сегодняшний день мир детей стал жесток. А самое страшное, что школа, где пока учится мой сын, это все вуалирует. (…) Есть один ублюдок, по-другому эту подрастающую мразь не назовешь — Никита Гак. Сначала он бил моего сына на территории школы (причем не сам, сам трусит), после начал с дружком ловить под школой", – написала она на своей странице в Facebook.

Мама пострадавшего ученика считает, что Гак решил ввести в моду школы "буллинг" (травлю – Ред.).

"Его голос и советы слышны хорошо. Сводит лбами детей, рассказывая, как кому бить… Все это снимает", — написала женщина.

От сотрясения мозга до инсульта

Но перечисленные выше жуткие случаи – только вершина айсберга детского насилия в Украине. Сейчас оно больше на виду, потому что зачастую видео избиений, драк и травли выкладывают в социальные сети. Среди подростков это нередко считает "крутым": не просто избить кого-то, а еще и сделать это достоянием общественности.

Так Украина узнала о жестокой пьяной драке девочек-подростков в Коростене Житомирской области, разборках школьниц из-за парня на Закарпатье (у 8-классницы – сотрясение мозга), еще одном женском конфликте – в Полтаве, где сверстницы избивали девочку ногами…

К детскому насилию относят и психологическое давление, так называемый буллинг – травлю. И она может приводить даже к худшим последствиям, чем избиения. Так, у ученика-переселенца пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников.

Мальчик воспитывается в многодетной семье Ивановых, которая переехала в областной центр из прифронтовой зоны в Торезе. Между тем в школе в сложившейся ситуации обвиняют ребенка, оказавшегося на больничной койке в тяжелом состоянии.

Хочешь защитить себя – сам стань агрессором

Официальная статистика количества случаев насилия в украинских школах не ведется. Отмечают только отдельные вопиющие случаи "школьных потасовок", после которых дети попадают в больницу или родители пишут заявление в милицию. При этом в Youtube – сотни "украинских" роликов со школьными драками и избиениями.

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Причин, по которым ребенок становится агрессором, – множество. Во-первых, в травителей нередко превращаются жертвы насилия родителей. Во-вторых, это дети, которым не хватало внимания: для них агрессия – единственный способ обратить внимание на себя. В-третьих, привыкшие ко вседозволенности и чрезмерно избалованные чада.

Очень важны окружение и условия жизни ребенка: трудно быть добрым, когда в семье – постоянные конфликты. Кроме этого, среди причин формирования ребенка-агрессора психологи называют безделье и желание сделать что-то "запретное", а также обычную человеческую зависть – "у меня нет того, что есть у тебя, но я не хуже и докажу это тебе кулаками!".

Есть в проблеме подросткового насилия в стране и чисто украинский нюанс. За 4 минувших года в нашем обществе сформировалось убеждение, что единственный способ защитить себя – самому проявить агрессию. Драки на улицах, бытовая поножовщина, регулярные взрывы гранат в мирных регионах… И это уже не говоря о народных депутатах.

Дети видят и впитывают эти сигналы и модели поведения.

Проблемы – из семьи

В целом проблема насилия не приходит из школы, она приходит из семьи, из установок, которые дают ребенку родители, рассказывает психолог Екатерина Гольцберг.

При этом многие родители не считают некоторые вещи насилием, подчеркивает она: например, психологическое насилие, такие виды психологического насилия как газлайтинг, игнорирование.

"Например, большинство взрослых, отвечая на вопрос, является ли игнорирование формой насилия, говорят, что нет. На самом деле, это одна из форм насилия, которая потом и используется детьми, например, в школе, как бойкот", – сообщает психолог.

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При этом внутри любого агрессора, добавляет Гольцберг, живет страх.

"Сначала ребенок сам боится. То есть, часто в основе агрессии, буллинга, основой является страх. Собственный страх ребенка, который он пытается подавить через агрессию. По принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись". Или "Бей первым", то есть запугивай. Это точно также как собака гавкает, чтобы запугать, чтобы её не пнули ногой. Приблизительно так же действует и ребенок в этой ситуации, то есть, он пытается защититься от собственного страха, нападая. И в результате сам становится агрессором. И часто, если исследовать психику ребенка, который стал агрессором, внутри у него огромный-огромный страх", – уверена психолог.