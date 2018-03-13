наверх
14.03.201800:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В школе под Тернополем произошла драка, избиты учитель и психолог

    (обновлено: )184
    По данным СМИ, школьный психолог обвинила учителя истории в избиении. Тот, в свою очередь, заявил, что отец одного из учеников избил его под школой. Открыты два производства.
    Пострадавший психолог в школе села Озерная Тернопольской области
    Кадр телеканала "Украина"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла в школе села Озерная Тернопольской области, полиция расследует сразу два уголовных производства — заявления об избиении написали психолог и учитель, сообщает Сегодня.

    По данным издания, школьный психолог Оксана Ковалысько проводила беседы с учащимися, которые подрались на перемене, когда в класс вошел учитель истории Зиновий Лотоцкий и начал выталкивать 11-классников в коридор. Через мгновение психолог услышала за дверью ругательства.

    Буллинг в школе Днепра. Видео
    Facebook Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
    Травля до инсульта школьника-переселенца. Родительские разборки в Днепре

    "Я услышала, как господин Лотоцкий оскорбляет нецензурными словами детей, дает пинка и выгоняет из класса. Потом он зашел в класс. Я вышла, чтобы посмотреть на тех учеников – в ответ услышала брань. Начала оправдываться и услышала пинки", – сообщила она.

    Женщина утверждает, что ее избил учитель истории. По ее словам, конфликт начал именно он, учитель был пьян.

    "Уже несколько дней мужчина находится в больнице в травматологическом отделении с ушибами. По словам медиков, его состояние сейчас средней тяжести. У историка, говорит врач, сотрясение мозга и ушибы мягких частей лица", — сообщает издание.

    В свою очередь учитель заявил, что после замечаний в адрес учеников его под школой избил отец одного из них.

    "Ни с того ни с сего, я еще хотел несколько слов сказать. Он подъехал машиной. Все так быстро произошло. У меня сразу головокружение, кровь пошла носом", – рассказал Лотоцкий, который на следующий день после драки заявление в полицию.

    Директор школы Лариса Корник отрицает, что учитель истории в момент конфликта был пьян. "Он сказал, что у него давление, поэтому лицо было красное", – заверила она.

    Следствие продолжается.

    В январе в селе Вилок Закарпатской области ученица 10 класса жестоко избила восьмиклассницу из-за парня. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Савченко на суде у Рубана
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом