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    Травля до инсульта школьника-переселенца. Родительские разборки в Днепре

    (обновлено: )70907
    У ученика пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников. Тем не менее родители школьников склонны обвинять в ЧП самого мальчика и его многодетную мать.
    Facebook Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

    Скандал в днепровской школе №52 из-за травли пятиклассника из многодетной семьи переселенцев, которая закончилась инсультом у ребенка, набирает обороты. Так, Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета опубликовал на своей странице в Facebook видео родительского собрания по данному факту с участием школьных офицеров полиции.

    Мать пятиклассника, на которым издевались в школе
    Скриншот ТСН
    Родительские разборки. В Херсоне мать 5-классника наказала обидчиков сына

    Как сообщало РИА Новости Украина, у ученика пятого класса школы №52 в Днепре случился инсульт, который произошел после многократных издевательств и продолжительной травли одноклассников. Мальчик воспитывается в многодетной семье Ивановых, которая переехала в областной центр из прифронтовой зоны в Торезе. Между тем в школе в сложившейся ситуации обвиняют ребенка, оказавшегося на больничной койке в тяжелом состоянии.

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    "Согласно меморандуму с департаментом гуманитарной политики Днепровской городского совета и договором с СОШ № 52 12.02.2018 полицейскими был осуществлен внеплановый выезд в заведения для профилактической беседы с учениками, который враждебно восприняла администрация, родители, дети. Дальше — все на видео. Оно поучительное для всех участников конфликта, и… очень страшное", — говорится в сообщении Департамента.

    На нескольких опубликованных роликах видно, что мать ребенка, у которого случился инсульт, не нашла поддержки и понимания родителей других учеников, которые обвинили ее в ненадлежащем воспитании ребенка. Практически все выступающие обвиняли в ЧП самого пятиклассника, заявляя, что он плохо себя вел. 

    В настоящее время проходит рассмотрение инцидента в школе №52, областное управление образования изучает все предоставленные материалы.

    Напомним, в конце прошлого года в Полтаве разгорелся скандал из-за жестокой драки школьниц

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