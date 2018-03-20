Пьяные школьницы в Житомирской области подрались ради "лайков"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Драку школьниц, произошедшую в Коростене Житомирской области, сняли на видео, а после распространили в соцетях, сообщает ТСН.

Выяснять отношения принялись девочки в возрасте 14 и 15 лет. Это было вечером около 22:00 часов в парке – драка происходила прямо на снегу.

"Выяснить причины не удалось, потому что одна говорит одно, вторая другое, Обе девочки из неблагополучных семей", — рассказала инспектор ювенальной превенции коростенской полиции Ольга Яценко.

Читайте и смотрите также: Из Харькова. Няня систематически жестоко издевалась над девочкой с ДЦП

Пострадавшая и ее обидчица учатся в разных школах, но живут рядом. Мать избитой школьницы говорить отказывается и дочке тоже не разрешает. "Это наше личное, мы разберемся сами", — сказала по телефону Галина Радченко.

В школе говорят, что девочка осталась дома с бронхитом. "Хороший ребенок, не является проблемным, но в школу ходить не хочет", — пояснила директор УВК №12 Галина Нижник. Педагоги говорят, что накануне беседовали и с ученицей, и с мамой, но побоев на ребенке не заметили.

"Мама говорит, что там ничего нет. Сначала, когда она пришла домой уже поздно вечером, то было немного припухлое и покраснения", — рассказала директор школы.

Лучшая подружка и одновременно обидчица девочки учится в СОШ №3. Педагоги просят журналистов ее не беспокоить. "Находится в стрессовом состоянии, слезы, ребенок на грани нервного срыва. И социальные службы здесь были, и полиция", — пояснил директор этой школы Игорь Туровский.

Девочка эта из неблагонадежной семьи, которая состоит на учете у социальных служб. Она часто пропускает уроки, но агрессии до сих пор за ней не замечали – причиной того, что произошло, готовы считать алкоголь. "Полиции давали объяснения, что они пили вино", — рассказал директор.

Смотрите также: Разборки под Херсоном. Жестокие "бои без правил" школьниц попали на видео

Полицейские подчеркивают, что спиртное – не единственная причина поведения девочек. "Проявление агрессии – увы, это первое, как сейчас поступают дети при каких-то конфликтных ситуациях друг с другом", — утверждает Яценко.

Дело в полиции, вероятнее всего, закроют, потому что мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление. Психологи не исключают, что это могла быть и напускная агрессия – разыгранная сценка для "лайков" в интернете. Как бы там ни было, подростки останутся под присмотром социальных служб, а родителям придется заплатить штраф за недосмотр за детьми.

Напомним, на прошлой неделе Украину шокировала трагедия в Павлограде Днепропетровской области, где ученик 11-го класса местной школы убил 4-летнего ребенка и его отца, а также нанес многочисленные травмы его беременной матери.