Соцсети: Снег растаял – асфальт умер...

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Дорожный вопрос – тема для украинцев не новая и всегда актуальная. Затянувшаяся весна ненадолго отсрочила обсуждение этой проблемы. Однако подтаявшие дорожные "артерии" страны повергли в шок жителей Украины: соцсети наполнились жалобами и возмущениям водителей, нередко сопровождаемые фото и видео доказательствами.

"Всю жизнь фуры ездят с перегрузом, пусть дорогу ремонтируют причастные к этому за свой счет!!!", "вот тут как то хочется вспомнить заседание кабмина 2017 года, где Гройсман обещал привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к некачественному ремонту дорог", — вспоминают украинцы в соцсетях слова премьера, глядя на остатки асфальта "сошедшие" с последним снегом.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook