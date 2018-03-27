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    Соцсети: Снег растаял – асфальт умер...

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    Еще не так давно украинцы гневно обсуждали в соцсетях количество неубранного снега на дорогах. Теперь, когда снег растаял сам, у всех на устах иная проблема – со снегом " сошел" и асфальт…
    Участок дороги Николаев-Кропивницкий, март 2018
    nikolaev24.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Дорожный вопрос – тема для украинцев не новая и всегда актуальная. Затянувшаяся весна ненадолго отсрочила обсуждение этой проблемы. Однако подтаявшие дорожные "артерии" страны повергли в шок жителей Украины: соцсети наполнились жалобами и возмущениям водителей, нередко сопровождаемые фото и видео доказательствами. 

    "Всю жизнь фуры ездят с перегрузом, пусть дорогу ремонтируют причастные к этому за свой счет!!!", "вот тут как то хочется вспомнить заседание кабмина 2017 года, где Гройсман обещал привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к некачественному ремонту дорог", — вспоминают украинцы в соцсетях слова премьера, глядя на остатки асфальта "сошедшие" с последним снегом.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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