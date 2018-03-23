Миллиарды на дороги. Украина идет на рекорд вкатывания денег в асфальт

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Грандиозные планы

Украинские власти анонсировали самый масштабный ремонт дорог с 1991 года. Накануне в среду, 21 марта, Кабмин принял госпрограмму развития автодорог на пять лет, на которую планируют направить почти 300 млрд гривен!

Как отмечают в правительстве, результатом ее выполнения станет строительство, реконструкция и ремонт 6 692 километров автодорог по Украине.

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству абсолютно системно. У нас задача — не километры, а чтобы они полностью соединяли населенные пункты", — заявил с помпой премьер Владимир Гройсман.

Представляя программу на заседании правительства, глава "Укравтодора" Славомир Новак подчеркнул, что за пять лет планируется объединить хорошими автодорогами все областные центры страны.

"Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство", — сказал он.

По словам Новака, к концу 2022 года в Украине может быть отремонтирована половина общей сети дорог государственного значения — около 20 тысяч километров.

"Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям", — добавил Новак.

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Одним из ключевых проектов программы является Go Highway — транснациональный транспортный коридор, в рамках которого планируется соединить украинские черноморские порты Николаев и Одесса с польским Гданьском на Балтийском море.

В 2018 году планируют отремонтировать рекордные 4000 км дорог.

При этом Новак посетовал на то, что в Украине по непонятным причинам с 2005 года почти не проводился ремонт дорог.

Фото из открытых источников Выполнение работ по ремонту дорог

Напомним, в бюджете-2018 на ремонт дорог выделили рекордную сумму — 44 млрд грн, что на 11,8 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

В 2017 году на ремонт дорог было выделено в три раза больше средств, чем в 2016-м, — 36 млрд гривен.

Мнения

В то же время директор Национального секретариата CoST Ukraine Наталья Форсюк обращает внимание на то, что средняя стоимость ремонта одного километра дорог по 10 крупнейшим дорожным контрактам составляет 12,23 млн грн. А заключенные контракты в основном предусматривают лишь средний ремонт дорог.

"Итак, топ 10 самых больших контрактов суммарной стоимостью 7,5 млрд грн. Средняя стоимость 1 км по контрактам составляет 12,23 млн грн. При этом 8 из 10 контрактов предусматривают текущий средний ремонт и только 2 — капитальный", — заявила Форсюк.

В соцсетях бурно отреагировали на столь масштабные планы правительства. При этом, анализируя карту ремонта дорог на 2018 год, многие отмечают: на ней нет самых "убитых" участков.

""Укравтодор" обещает отремонтировать в 2018 году тысячу километров трасс и построить неполные 18 км. Особо не повезло Сумской области", — пишет экономист, шеф-редактор Радио "Вести" Андрей Блинов у себя в Facebook.

Facebook Андрея Блинова Комментария Андрея Блинова

"В Сумской области действительно обозначен участок под Ромнами на трассе Н-07. Но Сумы-Богодухов, Сумы-Конотоп назвать хорошими не могу", — добавляет он.

Под постом Блинова развернулось активное обсуждение.

"Трасса Запорожье-Мариуполь лежит в руинах, Бердянская уже начала тоже сыпаться от тяжелой техники, а на карте на 2018 самых хреновых участков и нет, а Бердянской нет вообще", — отмечал пользователь Андрей Высоцкий.

Facebook Андрея Блинова Комментарии Андрея Блинова по поводу ремонта дорог

Комментируя планы Кабмина, экономический эксперт Виктор Скаршевский обращает внимание на то, что за последние 4 года в Украине не было построено и реконструировано ни одного километра дорог.

Facebook Виктора Скаршевского Комментарий Виктора Скаршевского по поводу ремонта дорог

При этом расходы налогоплательщиков на ремонт 1 км дороги в 2017 году по сравнению с 2016-м выросли на 33% (с 255 тыс.дол/км до 338 тыс.дол/км).

По материалам из открытых источников интернет