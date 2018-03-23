Разрыв экономических связей с РФ: Кабмин унизил экономику страны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Кабмин Украины на заседании в среду остановил действие Программы экономического сотрудничества с Россией. Единогласно и без обсуждения. Как сказано в пояснительной записке, "прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике РФ в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности".

Программа экономического сотрудничества с РФ была одобрена в июне 2011 года и рассчитана на период до 2010 года. Ранее Киев уже денонсировал многие договоры, действовавшие в рамках этой программы.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в связи с этим напомнил, что это была программа "широкого, всестороннего развития прежде всего украинской промышленности", и от ее реализации "выиграл бы украинский народ". Тогда как от разрыва экономических связей проигрывает сама Украина.

Экономика и война: что страшнее

Учитывая нынешнее состояние страны (бедность населения, безработица), можно сказать, что экономические угрозы для Украины даже серьезнее, чем угрозы военные, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, от разрыва экономических связей с РФ больший ущерб может понести именно Украина: "у России более диверсифицированные рынки". А вот чем украинское правительство планирует заменить российский рынок сбыта — "хотелось бы понять".

Эксперт отметил, что в Европейском союзе украинская продукция не особенно хорошо продается: во-первых, квоты, во-вторых, и качество продукции не всегда соответствует евростандартам. Поэтому, как это не парадоксально — "у Украины… рост товарооборота с Россией".

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Отметим, по данным Федерально таможенной службы (ФТС) РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе 2018 года составил 946,8 миллиона долларов, показав рост на 33,5% в годовом выражении.

"Есть только один путь…"

Ранее ныне действующий премьер Украины Владимир Гройсман, анонсируя решение о разрыве программы экономического сотрудничества, заявил, что РФ в результате понесет убытки. По его словам, для России "Украина была сырьевым придатком", а теперь переориентирует свою экономику на страны ЕС, что даст "преимущество".

Далеко не все в Украине с таким утверждением Гройсмана согласны. Так, переговорщик от Украины в Минске, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук напомнил, что "за годы евроинтеграционной лихорадки товарный экспорт Украины обвалился с $63,3 млрд в 2013-м до $43,3 млрд в 2017-м", происходит деиндустриализация украинской экономики.

"За этот период поставки из Украины в ЕС увеличились лишь на 4,8% по сравнению с 2013 годом, тогда как экспорт в Россию сократился на 385% ― с $15 млрд в 2013 году до $3,9 млрд в 2017-м", — написал политик в своем блоге. Так о каком же "преимуществе" речь?

По словам Медведчука, экономически взаимовыгодные, равноправные отношения с РФ являлись залогом роста экономики и притока инвестиций.

"Поэтому сегодня есть только один путь выхода из тяжелейшего экономического кризиса ― восстановление сотрудничества с Россией", — констатировал политик. И добавил: правительство Гройсмана либо не понимает этого, либо сознательно уничтожает экономику страны…