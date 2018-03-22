Слободчук: религиозная рознь добьет Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Повышение уровня религиозного противостояния в Украине чрезвычайно опасно, поскольку в стране и так нестабильная обстановка. Между тем опыт истории учит, что такие конфликты приводят к очень тяжелым последствиям. Об этом сказал РИА Новости Украина политический консультант Сергей Слободчук.

Глава непризнанного поместными православными церквями Киевского патриархата Филарет провел встречу с руководством "Правого сектора". Во время встречи обсуждали сотрудничество в сфере способствования переходов общин Украинской православной церкви в Киевский патриархат.

Такие "переходы" часто становятся причиной конфликтов, и в УПЦ не раз заявляли о "рейдерских захватах" православных храмов. В Верховной Раде ждут своего часа два резонансных законопроекта (№4511 и №4128), которые одни называют "церковными", другие — "антицерковными". Против их принятия выступают верующие. В УПЦ считают, что если депутаты эти законопроекты одобрят, то это лишь узаконит "церковное рейдерство".

Судя по всему, религиозное противостояние в Украине очень скоро может снова обостриться.

"Понятно, что разыгрывается религиозная карта. Мы видим последние четыре года, как постоянно какие-то религиозные конфликты провоцируются, захваты храмов и так далее. А религиозные конфликты — это, скорее, характеристика средних веков. Можно просто почитать историю и посмотреть, что происходило во время религиозных войн. И тогда станет понятно, как это можно экстраполировать на нашу ситуацию и чего нам стоит ожидать", — сказал Слободчук.

Он отметил, что при этом за идеологическими разногласиями всегда стояли и стоят политические и меркантильные интересы.

"Можно вспомнить хотя бы книгу "Три мушкетера", Дюма с юмором это обрисовал. Один из персонажей рассказывал про своего отца, участвовавшего в войне между католиками и гугенотами и о том, как его родитель подвел под это экономическую базу. Он гулял с мушкетом и, когда встречал гугенота, резко становился католиком — и грабил гугенота. А если встречал католика, то становился гугенотом — и грабил католика…", — рассказал эксперт, добавив, что закончилась эта история печально, потому что однажды предприимчивый грабитель наткнулся на гугенота и католика, которых ограбил раньше. Гугенот с католиком позабыли старые разногласия, объединились и повесили "храброго джентльмена" на ближайшей осине.

Это пример литературный, но можно вспомнить о Тридцатилетней войне в Германии, когда страна просто обезлюдела.

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Слободчук отметил, что использование религиозных лозунгов в качестве оружия, инструмента политической борьбы, неминуемо приводит к конфликтам, которые могут протекать в виде точечных столкновений или борьбы в информационном пространстве, но исторические примеры показывают, что это может быть и конфликт на уровне полномасштабной войны.

"В Украине и так нестабильная обстановка, поэтому разжигание религиозной розни очень опасно", — подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, те люди, которые провоцируют подобные конфликты, которые за этим стоят, прекрасно осведомлены, что православных в стране гораздо больше, чем всех остальных.

"Они понимают, что если будет прямой конфликт, то выиграют все равно православные. И, действуя таким образом, они, во-первых, смуту провоцируют, во-вторых, провоцируют проигрыш всех более слабых конфессий и различных харизматических церквей", — подчеркнул Слободчук.

Он также отметил, что религиозная рознь ослабляет и без того слабую страну: религиозные столкновения могут просто добить Украину.

"Этим воспользуются все. Начиная с ключевых игроков — РФ и США — и заканчивая соседями, которые, в случае чего, могут предъявить территориальные претензии, мотивируя это тем, что нужно защитить соотечественников и единоверцев — а у вас там конфликты… Это и Румыния, и Венгрия, и Польша", — резюмировал Слободчук.

Напомним, в ночь на 14 марта неизвестные подожгли строение на территории храма Украинской православной церкви в Шевченковском районе Киева в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр". И это не единичный случай.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ, а также непризнанная УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, только за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.