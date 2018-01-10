Лукаш: в религиозной войне нет компромисса

РИА Новости Украина

В понедельник, 8 января, националисты провели блокаду под Киево-Печерской лаврой в Киеве. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли файеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

Позже радикалы распространили заявление, в котором сообщили, что блокада Лавры теперь станет регулярной. Так, координатор "С-14" Маркиян Яциняк заявил, что следующие акции будут еще болеер масштабными и продолжительными.

"Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались "титушки", там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе, – пояснил активист. – На государственном уровне должно быть четко обозначено, что УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню".

Читайте также: Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?

Плановая атака царька на "неправильную церковь" в самом разгаре, уверена юрист Елена Лукаш.

"Управляемые нацисты. Зависимые священники. Благодарный поп и послушный приход. Царьку кажется – это рецепт политической победы. Он уже Верховный Политик, Военачальник, Казначей, Судия и Палач. Хочется быть Верховным Инквизитором", – заявила юрист на своей странице в Facebook.

Невыученные уроки истории мстят, добавляет она.

"Даже в Гражданской войне можно договориться о мире. В Религиозной – нельзя. Потому что "христианами не рождаются, христианами умирают". Церковь выстоит. Но…отведи и помилуй" – написала Лукаш.