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    Лукаш: в религиозной войне нет компромисса

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (114)

    (обновлено: )29590
    Атака на "неправильную церковь" – в самом разгаре: власти нужны управляемые нацисты, зависимые священники, благодарный поп и послушный приход, уверена юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака на Лавру. Будут и новые провокации - Бортник

    В понедельник, 8 января, националисты провели блокаду под Киево-Печерской лаврой в Киеве. Как заявили активисты, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Участники акции в ходе протеста жгли файеры и держали плакаты. Полиция на месте происшествия не препятствовала радикалам.

    Позже радикалы распространили заявление, в котором сообщили, что блокада Лавры теперь станет регулярной. Так, координатор "С-14" Маркиян Яциняк заявил, что следующие акции будут еще болеер масштабными и продолжительными.

    "Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались "титушки", там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в "крестном ходе, – пояснил активист. – На государственном уровне должно быть четко обозначено, что УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню".

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    Плановая атака царька на "неправильную церковь" в самом разгаре, уверена юрист Елена Лукаш

    "Управляемые нацисты. Зависимые священники. Благодарный поп и послушный приход. Царьку кажется – это рецепт политической победы. Он уже Верховный Политик, Военачальник, Казначей, Судия и Палач. Хочется быть Верховным Инквизитором", – заявила юрист на своей странице в Facebook.

    Невыученные уроки истории мстят, добавляет она. 

    "Даже в Гражданской войне можно договориться о мире. В Религиозной – нельзя. Потому что "христианами не рождаются, христианами умирают". Церковь выстоит. Но…отведи и помилуй" – написала Лукаш. 

    Публикация Елены Лукаш

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