От воспитателя до соратницы Авакова. Скандальный омбудсмен Денисова

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новый омбудсмен Денисова

На фоне накалившейся ситуации вокруг персоны народной избранницы Надежды Савченко практически незамеченным прошло накануне голосование в Верховной Раде по кандидатуре омбудсмена. Парламент уволил Валерию Лутковскую с должности уполномоченного по правам человека. Напомним, что Лутковская была назначена омбудсменом 27 апреля 2012 года, а срок ее полномочий истек в 2017 году, однако она продолжала исполнять обязанности, поскольку парламент несколько раз откладывал голосование за ее преемника. Преемницей Лутковской на посту омбудсмена стала народный депутат "Народного фронта" Людмила Денисова, которая уже успела принять присягу. "За" ее назначение проголосовали 280 депутатов. Конкуренцию Денисовой составил только правозащитник и общественный активист Андрей Мамалыга.

Впрочем, неожиданным назначение Денисовой на этот пост назвать нельзя — разговоры по поводу ее кандидатуры велись еще с мая прошлого года. Тогда лидер "народофронтовцев" в Раде Максим Бурбак предложил назначить Денисову вместо Лутковской. При этом сама Денисова политической фигурой себя не считает — журналистам она заявила, что ее знаний и опыта достаточно для работы омбудсменом. Не исключен и конфликт интересов, так как Денисова является соратницей по "Народному фронту" министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно на МВД поступает большое количество жалоб о нарушении прав человека.

"Что касается моей зависимости от политики и политиков… Я уже написала заявление о прекращении членства в партии "Народный фронт". Подала ее в секретариат. После этого я буду свободна от политических обязательств", – заявила она и добавила, что ее полномочия нардепа также будут прекращены.

Стоит напомнить, что 57-летняя уроженка Архангельска, которая там же окончила педагогическое училище по специальности "воспитатель детсада", в украинской политике фигура давняя. В 1989 году она получила диплом Ленинградского госуниверситета по специальности "Правоведение" и окончила Таврический институт предпринимательства и права, получив диплом юриста-экономиста.

В Украину Денисова переехала в 1989 году, но в большую политику попала в 1998-ом, заняв сначала кресло министра экономики Крыма, а позднее — министра финансов АРК. Эта должность для Денисовой не обошлась без скандала — в 2000 году прокуратура задержала ее "за злоупотребление служебным положением", но вскоре дело было закрыто. После этого Денисова стала руководителем госказначейства в Крыму, а в 2003-2006 годах — возглавляла набсовет ООО "Корпорация "Гуматекс" (производство технического текстиля). А в 2005 году в биографии Денисовой началась "Батькивщина", по списку которой в 2006 году она и попала в Верховную Раду, годом позднее возглавила Министерство соцполитики в правительстве соратницы Юлии Тимошенко. В 2012 году Денисова снова вошла в парламент от БЮТа, в 2014-ом снова стала министром социальной политики, но уже в правительстве Арсения Яценюка. Закономерным в этой связи стал ее выход из "Батькивщины" и переход в "Народный фронт", от которого она и прошла в парламент восьмого созыва.

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20 лет пребывания в украинской политике, а также и в бизнесе, принесли Денисовой миллионные доходы. В 2016 году Денисова задекларировала 12,1 млн грн доходов и оплату процентов по кредиту в размере 5,5 млн грн за 2016 год. Заработная плата дохода Денисовой составила 161,4 тыс. грн, 12 млн грн — заем у гражданки Украины Нины Анкудиновой. В собственности у нового омбудсмена квартира на 203 квадрата и гараж в Киеве, а также квартира в Севастополе и нежилая недвижимость в Крыму. Также она — конечный бенефициар шести компаний. В Раде Денисову не раз замечали с дорогими аксессуарами брендов Givenchy, Bottega Venеta, Dior и Prada.

Аваков теперь "прикрутит, пока не сорвет"

Назначение Денисовой вызвало неоднозначную реакцию среди ее коллег по парламенту и негативную у активистов. По мнению главреда интернет-издания "Таймер" Юрия Ткачева, утверждение кандидатуры Денисовой — результат очередного "договорняка" в провластных кругах.

"По слухам, у Авакова имеются определённые вопросы к НБУ, и ему было бы желательно видеть на посту организации какого-то не столь напрямую завязанного на Порошенко человека. И вот Гонтарева провела почти год "в отпуске", а Смолий рулил НБУ с приставкой и.о. Теперь же ситуацию успешно разрулили. По слухам, разрулили её с помощью второго решения: Порошенко "поменял" пост главы НБУ на пост уполномоченного ВР по правам человека. Его получила ставленница Авакова Людмила Денисова", — разъяснил Ткачев.

Ключевым моментом, как подчеркну Ткачев, является то, что новоназначенный омбудсмен в силу политических связей с главой МВД будет закрывать глаза на нарушения полиции.

"Она входит в ближний круг министра внутренних дел и уж точно не будет усердствовать в поиске злоупотреблений сотрудниками полиции, как это, случалось, под настроение делала Лутковская. Стороны сделки вроде бы остались довольны друг другом. Однако не исключаю, что Порошенко всё-таки продешевил. Конечно, с помощью Смолия он сможет и дальше выкачивать деньги западных траншей в свой карман через высокодоходные гособлигации и другие удобные для этого инструменты. Но я лично вовсе не удивлюсь, если новый омбудсмен озаботится, к примеру, тайными тюрьмами СБУ, пытками, изнасилованиями и другими вещами, о которых постоянно упоминается в отчётах ООН и ОБСЕ, но которых в упор не видела Лутковская", — считает журналист.

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова также отметила, что Денисова будет уполномоченной по правам только одной политической силы, т.е. "Народного фронта".

"Когда журналисты Богдан Кутепов и Оксана Денисова жаловались на насилие со стороны полиции во время разгона палаток на Грушевского, по фейсбуку ходили фото стоящих на коленях, глава МВД писал в твиттере "мы тоже прикрутили". Это — вместо адекватной оценки действий подчиненных. Как бы кто скептически ни относился ко всевозможным михомайданам и их жителям, но это ненормально, когда на нарушения со стороны ведомства Авакова надо будет жаловаться подруге Авакова. При всем уважении к госпоже Денисовой как человеку — я не верю, что она сможет сказать "нет" своим партийным боссам. На самом деле это будет уполномоченная по правам только одной политической силы. А Аваков теперь будет "прикручивать" до тех пор, пока не сорвет", — прокомментировала Червакова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что голосование по Денисовой проходило с нарушениями и будет оспорено в суде, что сделает правозащитный институт еще более зависимым и нестабильным.