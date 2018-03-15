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    Политика

    Людмила Денисова стала новым омбудсменом

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (474)

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    Кандидатуру Денисовой поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Голосование состоялось в связи с истечением полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской.
    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада избрала в четверг нового уполномоченного по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова.

    глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик
    фото автора
    Правозащитники требуют "выбирать омбудсмена по-честному"

    Кандидатуру Денисовой поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов.

    Выборы нового уполномоченного по правам человека состоялись в связи с истечением полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. По законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

    Справка

    Людмила Денисова — уроженка Архангельска, окончила Архангельское педагогическое училище.

    В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности "учет и аудит".

    В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Крыма. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве.

    С 2005 по 2007 года была народным депутатом от фракции "Блока Юлии Тимошенко".

    Украинское фото
    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года

    26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах 2014 года прошла в Верховную Раду по списку партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

    С 27 февраля по 2 декабря 2014 года была министром социальной политики Украины.

    До настоящего времени занимала должность председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и пенсионеров.

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