Людмила Денисова стала новым омбудсменом

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада избрала в четверг нового уполномоченного по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова.

Кандидатуру Денисовой поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов.

Выборы нового уполномоченного по правам человека состоялись в связи с истечением полномочий действующего омбудсмена Валерии Лутковской. По законодательству, омбудсмен в Верховной Раде избирается каждые пять лет.

Справка

Людмила Денисова — уроженка Архангельска, окончила Архангельское педагогическое училище.

В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности "учет и аудит".

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Крыма. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве.

С 2005 по 2007 года была народным депутатом от фракции "Блока Юлии Тимошенко".

Украинское фото Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах 2014 года прошла в Верховную Раду по списку партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

С 27 февраля по 2 декабря 2014 года была министром социальной политики Украины.

До настоящего времени занимала должность председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и пенсионеров.