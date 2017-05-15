Багиров: институт омбудсмена - бесполезен

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от украинской власти проведения открытого конкурса на должность омбудсмена. Там заявили, что кандидатуры на эту должность должны быть выставлены уже через две недели, но до сих пор никто из тех людей, которые намерены выдвигать свои кандидатуры, публично об этом не заявил.

В организации также обеспокоены, что если придет человек, у которого партийные или политические интересы будут превыше вопросов, касающихся прав человека, весь комплекс дополнительных элементов, которые называются "омбудсмен +", может остановиться.

Когда же в Украине изберут нового омбудсмена, и кто им может стать, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал правозащитник Эдуард Багиров.

Почему омбудсмен такой важный в нашей стране?

— В данном случае омбудсмен выполняет основную роль, защищая граждан Украины от беззакония, от нарушения прав человека со стороны власти, представителей власти.

Но выбирает его сама власть, значит, это немножко бессмысленно?

— В данном случае у нас все должности выбирает власть, и граждане Украины они в данной ситуации не так уж активны. Должность омбудсмена выбирается депутатами Верховной Рады в сессионном зале, соответственно, если брать ВР как институцию государственной власти, как высшая законодательная коллегиальная власть, представители там разных партий, разных фракций, то можно считать, что это как бы и власть, и в то же время — представители от народа, как бы народные депутаты — это было бы в идеале. Но в данном случае ВР и депутаты ВР выбирают кандидата, которого предлагает Банковая, поэтому мы и говорим о том, что было раньше. Сегодняшняя омбудсмен, Лутковская, была избрана именно по представлению власти, в то время кандидатура была предложена бывшим президентом Украины Януковичем, и она дважды не могла пройти комитет ВР, ее просто протащили за уши, и сегодня она как бы типа является омбудсменом. Хотя до этого она работала в Министерстве юстиции и защищала интересы государства против граждан Украины, которые подавали в Европейский суд, пытаясь в Страсбурге найти справедливость и законные решения. То есть, будучи прокурором, защищающим государство, потом резко поменялась, стала омбудсменом, адвокатом народа, но не может быть прокурор адвокатом, то есть у каждого есть свои функции, своя задача, каждый выполняет свою работу.

Я не знаю, кто будет сейчас кандидатом, кого хотят опять навязать на нашу голову, и кто будет очередным бесполезным омбудсменом, Лутковская абсолютно бесполезная была и есть, и вся команда, которую она собрала, это видимость того, что у нас в Украине есть институт защиты прав человека, есть некий омбудсмен, который будет защищать. На самом деле, они занимались своими делами, и вопросами прав человека они занимались в последнюю очередь, я имею право так говорить, как человек, который 25 лет своей жизни отдал защите прав человека, правозащитной деятельности.

Как институт омбудсмена работает на практике?

— Если есть факт нарушения, и граждане Украины считают, что их права нарушены, то они имеют право обращаться омбудсмену с заявлениями. Но за все время, вот последние, минимум, пять лет, по крайней мере, отписки однозначно, то есть вы обращаетесь к омбудсмену, они направляют в прокуратуру, в МВД, отправляют в другие органы власти, и они просто отписывают, это формальная такая видимость некой работы. Нет эффективности работы, нет результативности работы, чтоб человек пришел со своими проблемами, написал заявление, ему дали ответ конкретно — ваши права восстановлены, виновные чиновники наказаны и, соответственно, человек понимает, что — да, есть в государстве Украина структура, которая защищает права наших граждан. У нас нет такой структуры. И омбудсмен, и вся их структура — это бесполезная структура, которая ежегодно десятки миллионов гривен тратит зря, народных денег.

Должна быть какая-то альтернатива, что нужно для того, чтобы эта структура заработала?

— Все зависит от того, кто будет избирать, все зависит от руководителя, омбудсмена, который в будущем будет. Если он желает работать во благо людей, простых людей, желает ли он восстановить права наших граждан, он это сделает, а если будет очередной зайчик-побегайчик от государства, от власти, то это будет бесполезно. Я согласен с моими коллегами, должен быть открытый конкурс, возможность для тех кандидатов, которые приняли свое решение работать омбудсменом и остальные пять лет своей жизни посвящать простым людям, их правам. Но у нас — в стране кривых зеркал принимаются решения не правозащитным обществом, у нас принимаются решения на Банковой, на Грушевского, большие люди, временные люди, решают, что они могут назначить там своего человека. Посмотрим, как в этот раз будет шарлатанская игра власти с народом в виде предложения кандидатуры очередного омбудсмена.

Сейчас известны такие кандидатуры: правозащитница Лариса Денисенко, действующий омбудсмен Лутковская, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир Яворский, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Что скажете по поводу этих кандидатур? Amnesty International пока рекомендует именно эти кандидатуры на должность омбудсмена?

— А почему только две кандидатуры у нас? У нас много достойных кандидатур, которые могли бы быть избранными омбудсменом. По крайней мере, те, кого вы назвали, я не вижу каких-либо препятствий, чтобы они не выдвигали свою кандидатуру, соответственно, и Яворский, и Захаров, с моей точки зрения, намного лучшие кандидатуры, чем эта госпожа так называемый омбудсмен Лутковская — она вообще никакая, ей абсолютно было все равно на права граждан Украины. А то, что Захаров и другие мои коллеги будут выдвигаться, выставлять свои кандидатуры, я вижу возможные изменения в лучшую сторону.

Когда у нас появится омбудсмен полезный и нужный и нашему государству, и прежде всего — гражданам Украины?

— Украинский народ еще не избрал украинскую власть, и законодательную в том числе, депутатов, которые будут думать о народе и о правах народа, нет у нас такой власти. И кто бы ни был кандидатом, в любом случае, хуже или лучше, то этот кандидат будет работать в фарватере интересов власти, но не интересов простых граждан и правах человека. У нас, к сожалению, мало таких кандидатов, которые бы реально боролись за права человека. Они как бы и есть, но в то же время власть не заинтересована, чтобы появилась новая фигура, независимая, которая бы боролась с властью, и они понимали, что в ближайшее время этот новый омбудсмен будет реально бороться с властью. То есть ситуация такова, что надо бороться с президентом, премьер-министром, с депутатами ВР, с полицией, судами, заставлять их соблюдать Конституцию, соблюдать права наших граждан, заставлять их надо, а не просить. Таких кандидатов, к сожалению, пока у нас нет. Власть будет выбирать себе удобного, ручного, как кукловод управлять им, чтобы считать, что есть институт, перед европейцами отчитаться, вот мы его избрали, на самом деле, это аморфная, бесполезная структура.

Почему мы не можем выбрать тех, кто бы занимался нашими интересами?

— В первую очередь необходимо, чтобы народ Украины осознал, что является источником власти. Кого мы избираем — народных депутатов, власть исполнительную, президента, они должны выполнять нашу волю, но когда мы из года в год выбираем одни и те же партии, которые находятся у власти, меняются местами, ничего в лучшую сторону не меняется. И мы должны в первую очередь осознать, что мы должны выгнать все эти партии и всяких депутатов, которые находятся в ВР, чтобы пришли туда новые люди, избрали новые более-менее лучшие, вот тогда, возможно, исполнительная власть будет назначена людьми или кандидатами, которые будут соблюдать права человека, соблюдать Конституцию и наши интересы, народа Украины. У нас за последние 25 лет не было избрано народной власти, народных депутатов, народных министров или президентов, все они были антинародные. Их задача, их работа — каждый день нарушать права наших граждан, и считать людей, извиняюсь за выражение, за быдло, и омбудсмен должен заставить их уважать простых людей, уважать Конституцию, уважать законы. Но они не будут избирать себе такого человека, который бы их заставлял, они привыкли работать в таком формате: они — высшая сила, а народ — быдло, а Конституция — это фиговый листочек, которым прикрываются в случае необходимости.

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Напомним, правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что для полноценного выполнения своих обязанностей омбудсмен должен быть независим от власти, а в Украине он постоянно подвергается политическому давлению.