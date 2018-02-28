Травмируют и могут убить. Опасные развлечения для детей

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Произошедшее в аквапарке известного столичного ТРЦ Dream Town очередное ЧП с ребенком всколыхнуло общественность, спровоцировав волну и паники среди родителей, и упреков в адрес владельцев торгового центра. Однако последний случай — далеко не единственный не только в данном торговом центре, но и по всей стране. Дети травмируются, калечатся, разбиваются, а в самых трагических случаях — погибают в парках развлечений. Неужели несчастные случаи стали нормой? Подробнее о ЧП и могут ли повториться инциденты — в обзоре РИА Новости Украина.

Аквапарки

В минувшую пятницу в киевском аквапарке торгового центра Dream Town на Оболони на голову ребенку упала металлическая часть конструкции горки. Мать ребенка Елена Ладан-Павленко в своем Facebook рассказала подробности ЧП: "Ребенок съезжал с горки, и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он (по его словам) не понял, что с ним произошло". По ее словам, отец мальчика вызвал "скорую" и отвез сына в больницу, где ему "наложили 34 шва".

Елена Ладан-Павленко/Facebook Ребенок, пострадавший в аквапарке в ТРЦ Dream Town

Сообщение женщины вызвало в Facebook широкий резонанс, после которого инцидент прокомментировал совладелец ТРЦ Гарик Корогодский. Он сообщил, что ситуация с травмированием мальчика в аквапарке намеренно разгоняется в сети, но родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачивает аквапарк. Также он заявил, что совладельцы встретятся с родителями и сделают все, чтобы ребенок не пострадал от шумихи, так как понимают, что "психологическая травма может быть сильнее физической2. Наряду с этим, он уточнил, что все оборудование в аквапарке после ЧП прошло внеплановую проверку.

Недавнее ЧП с ребенком в известном аквапарке — не первое. В апреле 2016 года Dream Town утонул 4-летний мальчик Елисей Артемчук. Ребенок приехал в аквапарк на свой день рождения с бабушкой, отцом и сестрой. Трагедия произошла в детском бассейне с волнами и максимальной глубиной 1,6 метра. Согласно данным полиции, инцидент произошел, когда ребенок на некоторое время остался без присмотра — бабушка отдыхала в шезлонге, а отец, который сначала плавал вместе с детьми, также отлучился на несколько минут.

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Но не менее опасны в аквапарках не только различные горки и аттракционы, но даже вода. В минувшем году после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" шестеро детей в возрасте от 7 до 15 лет отравились парами хлора. Трое из них попали в реанимацию. Родители тогда возмущались — вместо того, чтобы оказывать помощь, сотрудники аквапарка просто разбежались. Позднее экспертиза выяснила, что содержание хлора в бассейне было превышено в 24 раза, а прокуратура передала дело об отравлении посетителей аквапарка в суд.

Несмотря на ЧП, аквапарки работает в прежнем режиме.

Канатные дороги

Еще одним опасным видом детских развлечений стали канатные дороги. В 2017 году в Ворохте Ивано-Франковской области с канатно-тросовой переправы над 25-метровой пропастью сорвался 18-летний юноша. Трагедия произошла на глазах у родителей и девушки парня. Как рассказал отец погибшего, парню предложил покататься на канатно-тросовой переправе незнакомый человек всего за 30 гривен. В итоге молодой турист сорвался и получил немало повреждений, среди которых перелом черепа. По словам местных жителей, канатная дорога была установлена незаконно и поработала всего несколько дней до трагедии. Позднее ее демонтировали. Владелец канатки наотрез отказался общаться журналистам, а правоохранители открыли уголовное производство, однако о его завершении информации нет.

Еще один случай произошел уже в этом году в Умани — в дендропарке "Софиевка" погиб 12-летний ребенок. По данным Нацполиции Черкасской области, трое семиклассников решили покататься на неработающей зимой канатной дороге. Они привязались веревками к металлическим тросам, чтобы спуститься вниз. Одному из школьников благополучно удалось спуститься, а двое — застряли на трехметровой высоте. 12-летний Руслан пытался развязать веревки и освободиться, но в результате только больше затягивал узлы. Когда на место инцидента прибыли спасатели, ребенок был уже мертв. Прокуратура региона по факту гибели ребенка открыла уголовное производство по статье "Служебная халатность, приведшая к гибели", так как работники парка должны были демонтировать канатную дорогу на зимнее время, но не сделали этого. Однако демонтирован ли на сегодняшний день смертельный аттракцион — неизвестно.

Батуты и парки аттракционов

Пожалуй, самыми привлекательными для детей остаются батуты, но и самыми опасными. Летом минувшего года в Мелитополе Запорожской области в парке имени Горького во время катания у восьмилетней девочки сорвался карабин и она упала на металлическую трубу.

Инструктор просто не успел удержать летящего в сторону ребенка, и девочка ударилась о трубу головой и спиной. Как выяснилось, этот аттракцион парку не принадлежал, и его установил арендатор, а подобных ЧП не было за несколько лет работы батута в парке. После инцидента аттракцион временно закрыли, однако таких по стране "джампингов", исправных и не очень, — не знает никто.

В Харькове, по данным местных СМИ, ежегодно регистрируют случаи травмирования на надувных аттракционах, при которых чаще всего — выбитые зубы и поломанные руки. Один из резонансных случаев произошел в городе в 2012 году, когда во время катания на батуте-горке мальчик поскользнулся и упал на землю. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В итоге суд решил, что ни владелец, ни оператор аттракциона не виновны в травмировании ребенка.

Но травмируются и погибают на аттракционах не только дети, но и их сотрудники. В том же Харькове в минувшем году от удара током погибла несовершеннолетняя девушка-оператор надувного батута, расположенного на улице Бучмы. Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Опасные игры

Во всем мире на аттракционах травмируются и даже погибают дети, и Украина, к сожалению, не исключение. Согласно данным СМИ, в стране работают около одной тысячи аттракционов, из которых работа 20-30% качелей и каруселей ежегодно запрещалась, а практически каждый второй (!) из работающих аттракционов эксплуатируется с нарушением нормативно-правовых актов по промбезопасности и охране труда. Таким образом, практически на каждом втором работающем аттракционе риск получить различного рода травмы существенно возрастает.

Также в Украине не существует и единого реестра аттракционов. В целом же, в крупных парках развлечений техники осматривают оборудование ежедневно и пытаются упредить чрезвычайные происшествия, но практически везде можно встретить и устаревшую технику, и сломанные игрушки, и порванные ограждающие сети. Так или иначе большое количество ЧП на аттракционах показывает, что соблюдение техники безопасности на них сводится зачастую к тому, что этой опасности никто не ждет, а спасение детей оказывается в руках родителей.

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Но даже наличие у владельцев аттракционов всех необходимых для работы разрешений гарантий безопасности не дает, ведь ни для кого не секрет, как в стране оформляются "правильные" документы и экспертизы для чего угодно.

По данным материалов открытых источников интернет