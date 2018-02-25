ЧП в киевском аквапарке. Мать сообщила о 34 швах у ребенка

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ребенку, который пострадал в субботу в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town, наложили 34 шва. Об этом сообщает мама пострадавшего Елена Ладан-Павленко.

"Ребенок съезжал с горки, и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он (по его словам) не понял, что с ним произошло", — написала она в Facebook.

По ее словам, отец вызвал "скорую" и отвез сына в больницу, где ему "наложили 34 шва".

"Врач прокомментировала, что рана глубокая и достает до кости черепа, но, слава Богу, кость не задета. Ребенку прописали антибиотики и успокоительные, каждый день мы должны появляться к врачу, так как рана глубокая и надо наблюдать процесс заживления", — добавила она.

Женщина также выложила фотографию ребенка после ЧП.

Елена Ладан-Павленко/Facebook Ребенок, пострадавший в аквапарке в ТРЦ Dream Town

Ранее о происшествии сообщил "Киев оперативный". В сообщении говорилось, что "часть потолка отпала и упала на ребенка".

В информцентре аквапарка сообщили "Украинской правде", что не имеют информации о данном происшествии.

"У нас с покрытием все нормально. Такой информации, что где-то оборвалась крыша, у нас нет, все работает в обычном режиме", — заявили изданию, а также добавили, что не владеют информацией о вызове "скорой" а аквапарк в субботу.

"Если "скорую" вызывают, то вызывает либо дежурный медик, либо администратор. У нас такой информации нет, так как мы работаем посменно", — отметили представители аквапарка.