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    Киев

    Потолок упал на ребенка в киевском аквапарке - соцсети

    (обновлено: )43003
    По данным соцсетей, в субботу вечером часть потолка обрушилась на посетителей аквапарка в одном из киевских ТРЦ. Пострадал ребенок, его госпитализировали.
    Автомобиль полиции возле аквапарка в ТРЦ Dream Town
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Часть потолка упала на посетителей в аквапарке, расположенном в ТРЦ Dream Town в Оболонском районе Киева, пострадал ребенок, сообщает в воскресенье Киев Оперативный в Facebook.

    Инцидент произошел около 18:00 в субботу.

    "Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью — травмы оказались несерьезными, и уже через несколько часов семья была дома", — сказано в сообщении.

    Киев Оперативный/Facebook, 25 февраля 2018

    Ранее в этом же аквапарке утонул четырехлетний ребенок в день своего рождения. Его гибель квалифицировали как несчастный случай.

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