Потолок упал на ребенка в киевском аквапарке - соцсети

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Часть потолка упала на посетителей в аквапарке, расположенном в ТРЦ Dream Town в Оболонском районе Киева, пострадал ребенок, сообщает в воскресенье Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел около 18:00 в субботу.

"Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью — травмы оказались несерьезными, и уже через несколько часов семья была дома", — сказано в сообщении.

Киев Оперативный/Facebook, 25 февраля 2018

Ранее в этом же аквапарке утонул четырехлетний ребенок в день своего рождения. Его гибель квалифицировали как несчастный случай.