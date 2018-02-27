"Золотые" дети. Как живут отпрыски политической элиты Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Красиво жить не запретишь

Политики и их отпрыски не привыкли себе в чем-то отказывать. Молодые люди отдают предпочтение дорогим машинам, квартирам, элитным ресторанам. Многие открывают свое дело или идут по стопам родителей — строят карьеру в финансах, политике, госорганах.

Сын Авакова

Пока длится следствие по "делу о рюкзаках", сын главы МВД Александр Аваков (1988 года рождения) переехал жить в элитную высотку на Печерске. Об этом на днях сообщило издание "Страна", опубликовав фото.

Как известно, Соломенский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пересечения в виде личного обязательства для Александра Авакова. Планируется, что до 2 марта будет завершено досудебное расследование по "делу о рюкзаках" — против сына министра и экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря по подозрению в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Тем временем, сын министра продолжает жить своей привычной жизнью.

В открытом госреестре прав на недвижимое имущество 29-летний Александр Аваков значится владельцем 6-комнатной квартиры (375 кв.м) и нескольких парковочных мест в столичном ЖК "Альпийский" на Протасовом Яру, пишут журналисты "Страны".

Рыночная стоимость жилья оценивается в более $1 миллиона, поскольку апартаменты в этом комплексе продают от $3 тысяч за квадрат. Также в этом комплексе имеют жилье семья экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и глава СНБО Александр Турчинов.

"Однако в ЖК "Альпийский" сын министра внутренних дел не живет. Его часто видят в совершенно другом доме по адресу: бульвар Леси Украинки, 7а", — пишет "Страна".

Это многоквартирный элитный дом в самом центре столицы. Здание находится в Печерском районе, в пяти минутах от станции метро "Печерская". Аренда 1-комнатной квартиры здесь стартует от 14 тысяч гривен в месяц. "Что касается покупки, то просят около 1750 долларов за метр квадратный. Но, скорее всего, эту квартиру сын чиновника снимает, ибо данных о ней нет в выписках из госреестра прав на недвижимость ни у Авакова-младшего, ни у его отца", — отмечает издание.

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Во дворе вышеуказанного дома часто видят сына министра, которого возит личный водитель на новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 на харьковских номерах. Стоит такой автомобиль в салоне от 2,6 миллиона гривен.

Аркадий Манн, "Страна" Сын Авакова ездит вместе с личным водителем на джипе Toyota

Раньше на страницах сына Авакова в соцсетях можно было увидеть множество фото с вечеринок. Но после того, как Александр отслужил полгода добровольцем в батальоне МВД Киев-1, в сети на его странице в основном только патриотичный арт, а также его фото в камуфляже.

После того как Арсен Аваков ушел на госслужбу, он передал свой бизнес сыну. Александру Авакову принадлежит харьковская компания "Инвестор". В 2016 году ее активы составили 233,1 миллионов гривен.

Александр Луценко

Как и большинство детей политиков, сын генпрокурора Юрия Луценко Александр (1989 года рождения) подался в бизнес. Он руководит офисным центром "Лотос", а также владеет салоном красоты "БелФам" в центре Киева.

Как писали "Вести", в 2017 году Александр стал соучредителем новой компании "Грандвуд Груп". Фирма с уставным капиталом в 50 тыс грн была зарегистрирована в июле, а основным видом ее деятельности указано лесопильное и строгальное производство.

УНИАН Свадьба старшего сына Юрия Луценко

Известен сын Луценко и как любитель делать дорогие подарки своим родителям.

Юрий Луценко, facebook Свадьба старшего сына Юрия Луценко

В августе 2017 года стало известно, что старший сын генпрокурора сделал своим родителям подарок почти на 120 тысяч гривен. В январе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко с семьей отдыхал на одном из самых дорогих курортов мира — Сейшелах, арендовав там три виллы. Эта новость сразу вызвала бурю возмущений в соцсетях. Однако глава ГПУ тут же заверил: отдыхал за счет старшего сына.

Алексей Порошенко

А вот старший сын президента Алексей Порошенко (1985 года рождения) пошел по стопам своего отца.

После окончания Лондонской школы экономики и бизнес-школы INSEAD в Сингапуре и Франции Алексей Порошенко в 2009 году пошел работать в финасовый отдел отцовской компании Roshen. В 2013 году Алексей стал членом облсовета в Виннице. На осенних выборах он прошел в парламент и вошел в "Блок Петра Порошенко".

УНИАН Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Порошенко

Как писало издание "Коррупция Инфо" в марте 2017 года, в 2013 году Порошенко-младший купил себе за 1,8 млн грн офисное помещение в 178,5 квадратных метров на проспекте Гагарина в столице. Кроме этого, в декларации указано, что Алексей Порошенко владеет квартирой в Киеве площадью 80,66 кв. м. Эта недвижимость была куплена еще в 1993 году.

Сын президента Порошенко имеет в собственности три авто: кабриолет BMW 320i, купленный в 2011 году за 424 640 грн; Land Rover Discovery 4.0 2013 г. в. приобретенный за 680,435 тыс. грн и оригинальный автомобиль ГАЗ 14 (Чайка) 1981 выпуска. Такая раритетная машина сегодня оценивается экспертами минимум в 50 тысяч долларов.

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При этом в 2015 году сын президента указал среди доходов только зарплату депутата в размере 77 212 гривен. А вот супруга Алексея Порошенко заработала гораздо больше мужа — аж 2 миллиона 88 тысяч 54 грн. Из них 1,96 млн — зарплата, 68 808 грн — страховые выплаты, 59 158 грн — прочие доходы. Об этом говорилось в его декларации о доходах и расходах, опубликованной на сайте Рады.

Миллионы на обучение

Премьер Владимир Гройсман с женой Еленой воспитывают троих детей — дочерей Юлию, Кристину и сына Давида.

Известно, что старшая дочь Гройсмана Юлия несколько лет назад переехала в Англию и учится в Лондонском университете на юридическом факультете. Курс обучения там составляет 60 000 долларов. При этом однажды Гройсман пообещал, что его дочь также получит и украинский диплом юриста, но пока этого не произошло.

В марте 2016 года стало известно, что средняя дочь Гройсмана Кристина переехала к старшей сестре в Лондон и учится в частной школе-пансионате CAST College, где осваивает специализацию "Искусство и дизайн" с изучением английского и французского. Год только обучения в школе стоит около миллиона гривен.

CATScollegelondon в facebook Кристина Гройсман (по центру) со своими одногруппниками из разных стран

Примечательно, что на тот момент Гройсман в декларации писал, что в январе заработал лишь 6000 гривен.

Антон Гонтарев

Старший сын главы НБУ Валерии Гонтаревой Антон также занимается бизнесом.

Как писала "Страна", сын Гонтаревой владеет 80% ООО "Европивзбут" и третью ООО "Вансер груп".

"Европивзбут" занимается розничной торговлей продтоваров, функционированием ресторанов, организацией строительства, оптовой покупкой и продажей недвижимости. Основной вид деятельности "Вансер груп" — производство машин и оборудования общего назначения. А помимо этого выращивание овощей, производство химпродукции, оптовая торговля топливом и.т.д.

Кроме того, Антон владеет двумя квартирами в Киеве 55,7 и 41,3 кв.м.

В феврале 2016 года в СМИ попали фото, где молодой отпрыск главы НБУ ест устрицы в дорогих ресторанах, смотрит футбол из VIP-ложи стадиона и купается в бассейне, наполненном вином.

Фото из открытых источников Антон Гонтарев купается в бассейне с вином

По материалам из открытых источников интернет