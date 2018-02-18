Давай, до свидания! ЗлоПРИключения украинцев на чужбине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Эйфория от получения безвиза, похоже, окончательно сходит на нет. Наши граждане стали меньше ездить по безвизу в ЕС, а отношение к приезжим, как к людям второго сорта, все отчетливей ощущают на себе украинские заробитчане.

По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, с начала действия безвиза — с 11 июня 2017 года — в страны ЕС в безвизовом порядке выехали 419 тысяч украинцев. Но за последний месяц количество наших граждан уменьшилось на 15% и составляет теперь менее 29 тысяч человек.

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Возможно, одна из причин — то, что с ростом миграционной волны "кидать" заробитчан стали все чаще и при поиске работы, и при выплате зарплаты. При этом находится на чужбине нелегально становится все опасней: без документов и соцгарантий украинцы остаются вовсе незащищенными и лишенными помощи.

Бросили умирать на скамейке

У украинских заробитчан и Польши, казалось, счастливый роман. Соседняя держава стала для ищущих работу "площадкой грез", а украинцы для Польши — источником восполнения трудовых кадров. Но не все так гладко как казалось.

По разным оценкам, от 40 до 60% заробитчан уже столкнулись с аферистами-посредниками при подготовке поездки в Польшу. Нередко посредники берут деньги за услуги и ничем не помогают.

При этом лишь в 2016 году, по информации посольства Украины в Польше, польская полиция возбудила 96 уголовных дел по торговле людьми, в которых пострадали украинцы. В первом полугодии 2017 года расследовали 24 таких дела.

Накануне СМИ потрясла новость: работодатель в Польше бросил умирать на улице парализованную инсультом украинку.

Как сообщил польский информационный ресурс TVN24, ссылаясь на почетного консула Украины в Познани Витольда Горовского, ЧП произошло в Великопольском воеводстве еще в начале января.

Когда у женщины случился инсульт, работодатель перенес ее в автомобиль и отвез в соседний город, где оставил на скамейке. А уже потом вызвал полицию якобы для "пьяной женщины".

"Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли к машине, затем ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы. Тогда была вызвана полиция в связи с тем, что якобы на улице находится пьяный человек", — рассказал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.

Таким образом, поляк хотел избежать ответственности, поскольку женщина работала у него нелегально и не имела медицинского страхования.

Сейчас украинка находится в тяжелом состоянии в госпитале. Консул призывает всех неравнодушных перечислить средства на лечение киевлянки Оксаны.

Делом занялась полиция и Госинспекция труда Польши, которая проверяет, а были ли на предприятии работодателя другие нелегальные работники.

Прокуратура Познани инициировала уголовное дело по статье о "неоказании помощи, что привело к смерти или тяжких последствий". Предпринимателю, у которого работала украинка, грозит до 3 лет заключения.

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Забили до смерти

Другой резонансный случай произошел в Италии. Неизвестные избили до смерти 31-летнюю украинку и бросили умирать на рельсах железной дороги в итальянском городе Неаполь. Как оказалось, 31-летняя украинка Оксана из поселка Коропец, что на Тернопольщине. Как и ее мать она находилась на территории Италии нелегально.

Мать неделю искала дочку, а потом нашла ее тело в морге Неаполя.

Как удалось узнать изданию "Новая", Оксана находилась в Италии нелегально около двух лет. Долгое время на заработках в этой стране — и ее мать Мария Юлиановна.

По информации тернопольского издания BezTaby, Оксану Яцкив избили чуть не до смерти и бросили умирать на железнодорожном пути неподалеку от станции Кампи Флергей.

Что случилось с девушкой перед этим, пока неизвестно. По факту смерти украинки, как сообщили в Генконсульстве Украины в Неаполе, местная прокуратура и полиция возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают причастных к избиению женщины.

Тело Оксаны Яцкив кремировали, неравнодушные работники собирают 2700 евро, чтобы отправить ее прах домой — на Тернопольщину.

Дома у Оксаны сиротами остались двое детей — 2-летняя девочка и 9-летний мальчик. Кроме того, дети растут без отца, Оксана развелась с мужем.

По материалам из открытых источников интернет