Мордобой-патриоты: бей чужих, чтобы свои боялись!

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На днях экс-бойцы батальона "Торнадо" МВД Украины, собранного в основном из уголовного элемента и прославившегося не столько своими боевыми подвигами, сколько мародерством, грабежами, насилием и убийствами на Донбассе, дали о себе знать. Как написал из СИЗО их бывший командир Руслан Онищенко (Абальмаз), его верные подручные, оставшиеся на свободе, совершили акт отмщения — избили вышедшего из СИЗО "сепаратиста", который 4 месяца назад разбил памятный знак, установленный на Аллее героям небесной сотни в Киеве. Онищенко опубликовал на своей странице в Facebook фотографии жестоко избитого Чеканова. В руки залитого кровью мужчины вложили картонку с надписью: "Поднял руку на Украину, на святое – будем ломать". Как считает великий патриот Онищенко, они сделали правое дело.

"Патриоты" из СИЗО

В Минюсте подтвердили, что разбившего мраморную плиту Юрия Чеканова избили возле СИЗО. 5 февраля в 11.45 он покинул изолятор целым и невредимым. На территории СИЗО никаких конфликтов не было между Чекановым и представителями экс-батальона "Торнадо". Похоже, что план мести бывшие бойцы вынашивали давно.

"Разве зло не должно быть наказанным! Разве можно воевать жалея врага? Разве возможна победа на половину? Разве получится быть свободным на 50%? Украина мы ТОРНАДО желаем Вам Мира, а поэтому продолжаем бой с врагом так как можем, на сколько хватает руки дотянуться, на сколько хватает сил на сколько хватит бензина в баках!", — так прокомментировал из СИЗО на свой странице в соцсети Онищенко (стиль и пунктуация сохранены, — Ред) избиение Чеканова, который, по его словам, за свое деяние получил всего лишь 4 месяца, отсидев которые вышел на свободу.

При этом осужденные за преступления против мирного населения Донбасса командир и экс-бойцы батальона "Торнадо" считают себя большими патриотами Украины. И даже из СИЗО они продолжают призывать к восстанию, свержению власти и борются с "сепаратизмом", как следует из их последней выходки.

Сейчас инцидентом с избиением Чеканова занимается полиция, но, судя по тому что так называемые патриоты и активисты сейчас неприкосновенны, это избиение им тоже сойдет с рук. Как сходили членам "С14", "Нацкорпуса", "Правого сектора" беспорядки и бесчинства, которые они творили и творят по сей день в Украине, тихо посмеиваясь над немощными силовиками.

Идейные хулиганы и убийцы

Так называемые "патриоты", даже если они совершают откровенный криминал — убивают, избивают людей которые, как они считают, придерживаются не "патриотической точки зрения" или же откровенно, им в глаза говорят, что думают о них самих и их действиях, уверовали в свою неприкосновенность и правоту.

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Это на их совести убийство писателя и журналиста Олеся Бузины. Это они нападают на журналистов и не дают им работать, потому что они работают каких-то только им известных "врагов". Руслан Коцаба не раз подвергался атакам только за то, что он выступил против мобилизации украинцев на войну на Востоке, которых используют как "пушечное мясо".

Они постоянно пугают чиновников помельче, которых могут достать. И, угрожая расправой, заставляют их писать заявления об уходе только по тому, что они приняли решение, которое им не нравиться или же не угодили их куму, свату, брату.

Они бьют стариков пришедших возложить цветы у памятника погибших во Второй Мировой войне родственников или же на протестующих против переименования проспекта Ватунина в Бандеру. Они считают, что только они могут наводить порядок в городе и решать, кто и чем может заниматься в Украине.

Чисто из "патриотических чувств" они захватывает фермерские хозяйства или же целые предприятия, блокируют железнодорожные и автомобильные пути на границе Украины, тем самым "патриотично" добивают украинскую экономику. Но при первой же возможности с удовольствием едут на заработки в "страну-агрессора" — Россию.

Это они создают всевозможные общественные организации, где под соусом патриотизма обрабатывают молодежь: обучай их подчиняться только их приказам, ходить строем и учат применять оружие против людей.

Опасность, которую не замечают

Перечислять их "патриотические" поры и свершения можно бесконечно. Печально одно, что им дан карт бланш, хотя должны всеми их выходками заниматься правоохранители — СБУ и МВД.

"Если кто из общественных организаций, партий будет нести угрозы национальной безопасности — это компетенция СБУ. А что такое организация — собрание людей, которые объединены определенной целью. Цели могут быть разные и они могут нести угрозу не только нацбезопасности, но и обществу, общественной бехзопасноти. Поэтому, разные объединения и СБУ и полиция должна держать на контроле, изучать, собирать данные о них и об их целях", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина экс-замглавы СБУ Василий Вовк.

К сожалению, на основе добробатов и общественных организаций сегодня пытаются создать личные армии. Но не у всех это получается, хотя сегодня зарегистрировать любое общественное объединений проще простого и никто не отслеживают, совпадают ли цели и задачи указанные в уставе, с реальными делами.

"Более того, от общественной организации до военной организации — один шаг. Общественные организации могут открывать счет, на который могут поступать деньги, за которые они в состоянии приобрести амуницию и вооружение. Тут уже возникают вопросы госбезопасности. Они должны контролироваться, изучаться и пресекаться компетентными органами. По сути, общественная деятельность — это поддержка идей и распространение идей, но не в коем случае не силовые методы. Но, увы, все радикальные мусульманский организаций, таких как "ИГ", они все вышли из маленьких общественных формирований. И те, кто сегодня специально привлекает бывших военных, да еще и с оружием, их надо брать на контроль. Но никто это не делает сегодня и мне сложно сказать почему", — рассказывает Вовк.

И противостоять всем радикальным организациям, которые сегодня применяют силу к гражданам Украины, только могут такие же граждане. На силовиков сегодня надежды нет. Они так и не могут определиться кого поддерживать, поэтому не вмешиваются в открытые противостояния придерживаясь нейтралитета.