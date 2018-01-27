Импорт российского газа: победа - это "зрада" и наоборот

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Сдулись перед МВФ

Политика выкручивания рук украинским властям со стороны МВФ принесла свои результаты. Правительство Гройсмана всячески затягивало с повышением цен на газ для населения, как того требовало соглашение об импортном паритете, которой было навязано МВФ,

Согласно постановлению Кабмина от апреля 2017 года, цена на газ для населения рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период). Согласно методике, если по итогам года является отклонение составляет "плюс/минус" 10%, то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Однако в октябре Кабмин отложил до 31 марта 2018 года публикацию цены на газ, определенную по этой методике, нарушив обязательства перед МВФ. В Давосе власти пошли на попятную, а значит цена на газ таки повысится на 18%, вопреки заявлениям Гройсмана, что больше цены на «голубое топливо» расти не будут.

Это косвенно подтвердил министр финансов Александр Данилюк. «Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями договорилась о разработке новой модели газового рынка, нацеленной на рост конкуренции на нем», — заявил в Давосе министр, комментируя договоренности с МВФ по вопросу цен на газ. Перефразируя слова министра, страна сравняет внутреннюю цену на газ с мировой.

Стокгольм требует соблюдения контракта

Вторую оплеуху украинская власть получила из Стокгольма. Вначале чиновники «Нафтогаза» заявляли о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде и даже выписали себе миллионные премии за «перемогу». Однако она оказалась «зрадой». Во-первых, Украину обязали выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов долга за использованный газ. Во-вторых, «Нафтогаз» заставили выкупить у «Газпрома» 4 млрд кубометров газа, что противоречит заявлением президента про «остаточне прощавай» «стране-агрессору». Напомним, президент Украины Петр Порошенко не так давно заявил, что Украина уже третий год как не закупает российский газ, тем самым избавилась от энергетической зависимости.

Как заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» в ближайшие дни начнут переговоры о выполнении решений Стокгольмского арбитража в рамках контракта на покупку российского газа.

"Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни, начнутся. Детали не разглашаем, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку газа", — сказал он.

Цена природного газа по контракту на поставку между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет равна цене на одном из европейских газовых хабов. По его словам, сниженный Стокгольмским трибуналом минимальный годовой объем закупки газа по контракту с Газпромом с 41,6 млрд куб. м до 4 млрд куб. м не превысит 50% потребностей Украины в импорте в ближайшие два года действия контракта.

Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в 2017-м поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши — 1 млрд 305,3 млн куб. м. Из России газа якобы не поступало. Однако на самом, деле мы покапали тот же российский газ, но дороже и с европейского направления.

«Почти 3 года мы слышали из уст президента и премьера, что мы обходимся без российского газа, что мы ничего у них не покупаем. Теперь они вынуждены говорить, что готовы закупать российский газ по лучшей цене. Но лучшая цена была всегда. В чем проблема? Она была и месяц и год назад и в летний период. За так называемый европейский газ мы переплачивали 30-40 долларов. Даже если бы мы покупали российский газ напрямую по цене европейского хаба, то он бы стоил 220 долларов, а мы платим сейчас 280. Поэтому все эти разговоры, что они не могли закупать российский газ, потому что якобы шел судебный процесс это попытка выкрутиться из неловкого положения», — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, на Стокгольмском арбитраже украинская сторона больше проиграла, чем выиграла.

«Чисто финансово 2 млрд нам нужно заплатить, какая это победа, это убытки. Подождем еще решения суда по транзитному контракту. Мы требовали 14 млрд долларов за якобы переплату за газ, нам ничего не выплатят. Выходит нам рассказывали байки о том, что мы переплачиваем. Однако суд сказал, что мы платили рыночную цену. В «Нафтогазе» говорят, вот мы теперь не будет платить по формуле «Бери или плати». Но нам до 2013 года никаких штрафов не начисляли, хотя мы не добирали еще тогда. И было еще тогда понятно, что суд станет на сторону Украины в этом вопросе. Теперь есть угроза, что нас попросту вытеснят с рынка, нам будут продавать газ, через нас будут транзитировать газ, и мы превратимся из объекта газового рынка в субъект», — заявил Корольчук.

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