На пути в Европу Украину ждет новое подорожание газа

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Взрыв в Европе и "Северный поток"

Всему виной переход на европейскую биржевую систему ценообразования, которая делает нас зависимыми от курсовых колебаний в Европе.

Около города Баумгартен расположен Центрально-европейский газовый хаб, через который "голубое" топливо из России поступает в Словакию через Украину, а далее идет в Италию и на юг Германии. 11 декабря там случился пожар, в результате чего цены на "голубое топливо" подскочили почти во всех странах Европы. Рекорд по подорожанию поставила Италия, где оптовая цена газа почти удвоилась.

Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой "на следующий день" 11 декабря открылась с ценой 292 доллара США за тысячу кубометров, и всего за день подскочила в полтора раза — до 413 долларов. Итальянские СМИ со ссылкой на министра экономического развития Карло Календ сообщили, что авария привела к "серьезной проблеме" с газообеспечением страны. В тоже время, итальянская газотранспортная компанию Snam сообщила, что поставки российского газа прерваны, но страна обеспечена газом благодаря резервным запасам.

Взрыв в Австрии привел к сокращению объемов транзита природного газа из России в Словакию через территорию Украины на 23% — до 200 млн куб. м в сутки, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

По информации "Укртрансгаза", в результате взрыва был временно сокращен транзит газа через территорию Украины в Словакию и дальше в Австрию. Bloomberg сообщил, что из-за взрыва были прерваны поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению. Вечером 12 декабря пожар уже был потушен.

В Кабмине заверили общественность, что украинский потребитель не пострадает из-за аварии в Австрии. Как отметил Белявский, поставки газа украинским потребителям остаются на уровне планового показателя – 137,2 млн куб. м в сутки.

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"Что касается поставок газа отечественным потребителям, то никаких изменений нет. Они стабильно получают газ из трех источников: национальная добыча (58,1 млн куб. м в сутки), запасы в хранилищах (48,1 млн куб. м) и импорт из Европ", — отметил Белявский, добавив, что импортные поставки газа в Украину из Европы не изменились и составляют 32,2 млн куб. м. Он также подчеркнул, что уже в среду, 13 декабря, был восстановлен транзит газа из Словакии в Австрию и далее в Италию.

Впрочем, ситуация не настолько радужная, как описывают чиновники. "Вчерашний взрыв в Австрии таки прибил транзит через Украину. Вчера в Словакию за газовый день "переехало" 74 млн. куб. м газа через Ужгород, сегодня пока всего лишь 3,6 млн. По реверсу из Словакии с начала дня зашло менее 1 млн. куб. м при вчерашних — 21 млн. куб. м", — написал на своей странице в Facebook энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Импортный газ все дороже

В тоже время, в Украине стремительно дорожает импортный газ. В ноябре он вырос на 14,6% — с 224,9 долл. за тысячу кубометров в октябре до 239,5 долларов в ноябре.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, повышение цены на газ напрямую связано с подорожанием нефти, девальвацией гривны и другими факторами.

"Первая причина — повышение цены за баррель нефти, вторая — девальвация нашей валюты. Министерство сейчас завершило формирование комиссии, которая начинает регулировать качество топлива. Создали общую комиссию с Антимонопольным комитетом, которая будет рассматривать, в том числе, возможность сговора по реализации светлых нефтепродуктов работающих на этом рынке компаний", — заявил Насалик.

Оказалось, что покупка "европейского газа", то есть того же российского газа, но не напрямую, а "реверсным" путем через газовый хаб в Словакии несет для потребителя большие риски и экономические потери.

Цена на импортный газ регулируется не долгосрочным контрактом, а спотовыми ценами с привязкой к европейским биржам. Таким образом, цены на реверсный газ оказались на 15-20% выше, чем по прямому контракту с "Газпромом", однако чиновники объясняли это политическими причинами, мол, не покупаем газ у агрессора. Однако после аварии в Австрии цены резко подскочили вверх, в результате чего импортный газ в скором времени может оказаться недоступным для большинства промышленных предприятий.

На беду, Киев уже через пару лет потеряет контроль над транзитом российского газа. Контракт о транзите с Газпромом истекает в 2019 году, после чего Европа будет покупать российский газ на границе Украины с РФ. Кроме того, "Северный поток-2", вопреки протестам Киева, постепенно запускается в активную фазу. Власти немецкого города Штральзунда вынесли частичное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" Строителям газопровода разрешили вести работы на части континентального шельфа Германии. После одобрения на региональном уровне строительство газопровода должно получить одобрение от федерального ведомства по судоходству и гидрографии. После запуска "Северного потока-2" украинский бюджет может лишиться 2 миллиардов долларов дохода от транзита российского газа.

"Взрыв (в Австрии — ред) заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", и в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку". Полагаем, что Австрия и Венгрия усилят давление на ЕС относительно строительства новых газопроводов", — рассказала она РИА Новости заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

Однако если у Европы есть альтернативные источники импорта газа, то в Украине альтернативы российскому газу до сих пор не нашли. Проекты по поставке американского и ближневосточного "голубого топлива" остались только на бумаге из-за крайней дороговизны проектов. Иностранцы не желают финансировать эти проекты за свой счет, а у самой Украине нет на это денег.

Дурень думкою богатіє

В правительстве Гройсмана не унывают. По мнению премьер-министра, Украина через 2-3 года настолько нарастит добычу собственного газа, что вскоре не будет нуждаться в импортном газе и даже немного будет продавать за рубеж.

"В 2020 году должны забыть об импорте, и газ должен для населения Украины существенно снизиться в цене", — заявил глава правительства.

"Гройсман соврал дважды. Во-первых, пока существует Соглашение об ассоциации, Коалиционное соглашение депутатских фракций Рады этого созыва и закон "о рынке газа", газ собственной добычи для населения будет продаваться в Украине в втридорога, по цене импорта- именно такая формула заложена в этих документах. Во-вторых, Украина сегодня добывает около 20 миллиардов кубов газа в год, чего с лихвой хватает на все нужды населения и ЖКХ. Но, где Гройсман, и где 2020 год. Сегодня можно врать что угодно", — заявил на своей странице в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Вероятно, страна избавится от импортной газовой зависимости путем массового сокращения населения (некому будет греться) и падением промышленности до нуля. В последние годы подобные меры (депопуляция и деиндустриализация) позволили сократить потребление голубого топлива почти на 30-40%.

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"Импортируем мы 15 млрд кубометров газа. То есть нам надо нарастить добычу собственного газа на такой объем, чтобы мы избавились вообще от импорта и российского, и европейского газа. А если мы сведем хотя бы до 5 млрд закупки импортного газа, то это вообще будет замечательно, потому что мы действительно тогда уменьшим зависимость. Но надо понимать, что исходя из того, что мы 15 млрд газа закупаем сегодня, а у нас промышленность вдвое сократила потребление газа по сравнению с 2013 годом, и втрое — по сравнению с 2010 годом. То есть у нас тогда промышленности не будет, не будет поступлений в бюджет, налогов, соответственно, мы не сможем поддерживать свою социальную сферу. Это ключевая задача. Нужно не сокращать потребление газа, а развивать промышленность", — заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук.