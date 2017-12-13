Взрыв на газовом хабе в Австрии и его последствия

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Австрии произошел взрыв на одной из станций магистрального газопровода, в результате чего один человек погиб, и еще как минимум 60 были ранены. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, авария произошла на насосной станции Баум-гартен. Этот газораспределительный центр входит в тройку крупнейших в Европе. Станция расположена примерно в 40-ка километрах от словацкой границы. На данный момент работа газопровода приостановлена. О

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя сообщение об аварии на австрийской газовой станции, заверил, что взрыв никак не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей.

Повлияет ли взрыв на цены на газ и насколько застрахованы от подобных ситуаций украинские газопроводы, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Почему по вашему мнению случился этот взрыв в Австрии? Это случайность или есть вероятность диверсии?

— Это уже вопрос к правоохранительным органам, что происходит. К сожалению, от возникновения чрезвычайных ситуаций на газопроводах никто не застрахован, ни одна ГТС. Время от времени такие события происходят с разной степенью тяжести. Сейчас достаточно серьезная авария произошла. Речь идет о серьезной приостановке транзита газа, в частности, в направлении Италии, в направлении тех стран, которые снабжаются через Баумгартен. Это что касается технической стороны дела. Я думаю, поскольку Баумгартен является крупнейшей торговой площадкой, здесь могут возникнуть вопросы финансового порядка, то есть выполнение заключенных ранее контрактов. Это форс-мажор. По моему мнению, не исключено влияние на цену на газ, ведь любые форс-мажорные события моментально спекулятивно отражаются на ценах на бирже, а Баумгартен как раз является одной из крупнейших газовых бирж в ЕС.

Какие страны могут пострадать из-за нехватки газа в результате такого взрыва?

— Сказать сейчас достаточно сложно. Нужно будет смотреть. Наверное самая уязвимая страна Италия. Мы помним кризис 2009 года: Италия находится на конце трубы, на ней заканчивается транзит, и, соответственно, все проблемы, которые возникают по пути следования газа, в первую очередь моментально отображаются на Италии. В данном случае проблемы могут возникнуть там. Что касается цен, спрогнозировать очень сложно. Но как правило, цены отыгрывают 10-15% при таких ситуациях. Поэтому я думаю, что от текущих котировок мы можем ждать определенного повышения, естественно, это впоследствии отразится на ценах на газ для украинской промышленности. Ведь корректировка цен происходит ежемесячно, и в январе эта ситуация отразится на ценах для украинских промышленных потребителей.

Не только на бирже отразится цена, а и наши дистрибьюторы не будут работать себе в убыток?

— Я не думаю, что речь идет о дистрибьюторах, потому что в принципе основным импортером все равно по большому счету является НАК "Нафтогаз Украины", который поставляет газ на внутренний рынок и раздает его здесь уже местным дистрибьюторам. Все зависит от аппетитов НАК "Нафтогаз Украины", от его корректного поведения. От того, что будет превозобладать в решениях руководства — жажда наживы или желание поддержать украинскую экономику. Но еще раз: не исключено, потому что цена закупки вырастет, соответственно это потянет за собой и цены на внутреннем рынке.

В "Укртрансгазе" уже сообщили, что из-за этой аварии придется снизить транзит российского газа через Украину в Европу. Импорт газа в Украину обеспечивается согласно первоначальному плану.

— Не мы снижаем или увеличиваем транзит. Давайте уходить от этих постоянных рассказов, как мы увеличили транзит. Мы не увеличиваем транзит. Мы можем выполнять те заявки, которые "Укртрансгазу" передает "Мострансгаз". То есть, это взаимоотношения между "Газпромом" и европейскими потребителями, где Украина является подрядчиком. Соответственно, объемы газа, которые прокачиваются, зависят от двух факторов. От заявок европейских потребителей и от поставок со стороны "Газпрома". Сокращение потребления в ЕС моментально отражается на вопросах транзита. Если там убудет с точки зрения потребления, соответственно и транзит сократится по украинской территории. Что же касается того, что с поставками в Украину ничего не произойдет. Это еще раз подтверждает тезис по поводу того, что никакой европейский газ в Украину не заходит, это российский газ. Поэтому естественно никаких технических проблем возникнуть не должно, потому что газ находится на нашей территории, пройдя небольшое расстояние по Словакии, он вернется снова в Украину.

В каком состоянии украинские газопроводы? Мы можем гарантировать их безопасность?

— Мы гарантируем — ГТС же работает. Вы же понимаете, что 100% гарантию даже Ощадбанк не дает. И в данном случае, естественно, это техническая составляющая, никто не застрахован. Более того, мы видели достаточно много заявлений со стороны "Укртрансгаза" относительно технического состояния, что возникновение проблем возможно. Но в целом, если мы говорим о функциональности системы, она достаточно функциональна для того, чтобы Украина бесперебойно могла выполнять свои обязательства по транзиту российского газа. Подобного рода ситуации как в Баумгартене могут возникнуть как в Украине, так и в России, так и в любой другой европейской стране. Естественно, никто не застрахован от этого.

Есть ли у государства запасы "голубого топлива" на случай подобной аварии?

— У нас с запасами все хорошо. Украинская ГТС строилась еще при СССР с достаточно большим запасом прочностей и резервными вариантами движения. Поэтому даже в том случае, если возникнет какой-то форс-мажор, я не вижу никаких предпосылок, чтобы у нас начались проблемы с поставкой газа украинским потребителям.

К слову, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что позиция "Нафтогаза" с российским "Газпромом" поставила крест на будущем ГТС Украины.

Эксперт Леонид Косянчук допускает повышение цен на газ в два раза из-за того, что население молчит по этому поводу.