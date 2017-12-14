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    Экономика

    В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

    (обновлено: )994312
    Согласно данным, частная компания планирует поставить в течение семи месяцев 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза". Газ размещен в хранилище в Украине.
    Терминал по приему сжиженного газа. Архивное фото
    Sputnik Польша

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба компании "ЭРУ Трейдинг".

    "В начале лета польский партнер по газоснабжению ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине", – отмечается в сообщении.

    Компания планирует поставить в течение семи месяцев 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза".

    Утром 12 декабря на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

    Из-за аварии транзит газа по территории Украины снизился на 23%, до 200 миллионов кубов в сутки.

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