В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе в порт польского города Свиноуйсьце и далее по газотранспортной системе был доставлен на украинскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба компании "ЭРУ Трейдинг".

"В начале лета польский партнер по газоснабжению ЭРУ организовал закупки природного газа для польского СПГ-терминала и транспортировки газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине", – отмечается в сообщении.

Компания планирует поставить в течение семи месяцев 135 млн кубометров газа для нужд "Укртрансгаза".

Утром 12 декабря на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

Из-за аварии транзит газа по территории Украины снизился на 23%, до 200 миллионов кубов в сутки.