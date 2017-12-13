Газ подорожал из-за девальвации гривны - Насалик

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Повышение цены на газ напрямую связано с подорожанием нефти, девальвацией гривны и другими факторами, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Накануне Министерство экономического развития и торговли сообщило, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины выросла в ноябре на 14,6% и достигла почти 240 долларов.

"Первая причина — повышение цены за баррель нефти, вторая — девальвация нашей валюты. Министерство сейчас завершило формирование комиссии, которая начинает регулировать качество топлива. Создали общую комиссию с Антимонопольным комитетом, которая будет рассматривать, в том числе, возможность сговора по реализации светлых нефтепродуктов работающих на этом рынке компаний", — цитирует Насалика "Энергореформа".

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует полный отказ от импортного топлива: "К 2020 году планируем отказаться от импорта, и у нас снизится цена на газ навсегда".