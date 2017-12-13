Транзит российского газа через Украину восстановлен - Минэнерго

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Транзит российского газа в ЕС по территории Украины восстановлен в прежних объемах и составляет 260 миллионов кубометров в сутки, сообщил в среду РИА Новости советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Утром 12 декабря на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

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"Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней, по состоянию на данный момент движение голубого топлива национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется на уровне 260 миллионов кубов в суточном перерасчете", — заявил советник министра.

Ранее Белявский сообщал, что из-за аварии транзит газа по территории Украины снизился на 23%, до 200 миллионов кубов в сутки.