наверх
13.12.201716:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Транзит российского газа через Украину восстановлен - Минэнерго

    Тема:

    Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии (379)

    (обновлено: )162
    После взрыва на газовом хабе в Австрии в Украине был существенно сокращен объем перекачиваемого газа. Падение транзита составляло до 23 процентов.
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Транзит российского газа в ЕС по территории Украины восстановлен в прежних объемах и составляет 260 миллионов кубометров в сутки, сообщил в среду РИА Новости советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

    Утром 12 декабря на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

    Читайте также: Цены на газ: народу откровенно закручивают гайки – Косянчук

    "Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней, по состоянию на данный момент движение голубого топлива национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется на уровне 260 миллионов кубов в суточном перерасчете", — заявил советник министра.

    Ранее Белявский сообщал, что из-за аварии транзит газа по территории Украины снизился на 23%, до 200 миллионов кубов в сутки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии, 12 декабря 2017
    Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии