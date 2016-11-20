Топ событий недели: протесты, EХ.UA, безвиз и Деканоидзе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Уход реформаторов

В понедельник, 14 ноября, подали в отставку глава Нацполиции Хатия Деканоидзе и начальник одесской таможни Юлия Марушевская. Политолог Руслан Бортник назвал три причины отставки Деканоидзе: "Первый — уход команды Михаила Саакашвили, к которой, в какой-то степени относилась Деканоидзе и с которой решила уйти. Вторая причина — фактор протестов, которые будут в Украине этой осенью-зимой. Деканоидзе не хочет быть человеком, которого будут обвинять в разгонах акций протеста. Кроме того, прошел год с того момента, как Деканоидзе приступила к своим обязанностям, но реформа полиции полностью провалилась".

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Телефонные переговоры Порошенко и Трампа

Президент Петр Порошенко во вторник, 15 ноября, провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, Порошенко сказал Трампу о важности продолжения поддержки Украины со стороны США "в противодействии российской агрессии" и осуществлении необходимых реформ. У Трампа подтвердили факт переговоров с украинским президентом. "Из официального сообщения Администрации Президента Украины о беседе с Президентом США можно так понять, что Петр Порошенко не с Трампом беседовал, а просто наговорил текст на автоотвечик….Почему нет даже полслова, что же сказал Трамп? Тут два варианта: или это просто было аудисообщение от имени Петра Порошенко, или, может, Трамп сказал такое, что решили не писать", – прокомментировал переговоры президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Неделя протестов

В канун годовщины Майдана в Украине началась неделя протестов. Во вторник, 15 ноября, у стен Нацбанка митингующие требовали отставки Валерии Гонтаревой, а под Радой протест организовали вкладчики обанкротившихся банков и противники повышения коммунальных тарифов. Касательно позиции власти, политолог Вадим Карасев считает, что она пока на уступки не пойдет. "Власть считает, что пока давление, протест не особо внушительный, не особо массовый, и поддаваться на требования оппозиции либо части общества, части улицы – это было бы признаком слабости. А с другой стороны, это привело бы только, с точки зрения власти, к разрастанию политического кризиса. Поэтому власть, очевидно, решила купировать протест", – заявил он.

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Безвиз для Украины

В четверг, 17 ноября, Комитет Совета ЕС выразил поддержку безвизовому режиму с Украиной. Однако, как пишет Владимир Матвеев, реализация соглашения о либерализации визового режима с ЕС будет возможна только после того, как страны ЕС договорятся о механизме экстренного прекращения его действия с третьими странами. Если за такую меру выступит большинство государств ЕС, Еврокомиссия должна будет одобрить временное прекращение действия безвизового режима сроком на 6 месяцев.

Требования МВФ к Украине

В среду, 16 ноября, миссия МВФ завершила свою работу в Украине. Миссия Фонда заявила, что ожидает от Украины реальной борьбы с коррупцией и привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников. "Есть несколько вопросов, которые остаются открытыми, и от прогресса по этим вопросам или реформам или подвижек по ним зависит продолжение сотрудничества с МВФ…Этот список включает в себя, прежде всего, борьбу с коррупцией. Фактически подвижек нет. И это расстраивает колоссально. Да, МВФ отмечает, что есть серьезный прогресс по пути борьбы с коррупцией, например, е-декларирование. Но выказывает колоссальную озабоченность отсутствием, например, антикоррупционных судов",- подчеркивает исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

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"Импичмент" Порошенко

Во вторник, 15 ноября, в Раде разразился скандал из-за выступления нардепа от Радикальной партии Юрия Шухевича, который якобы пытался огласить проект постановления об импичменте Порошенко. По словам Олега Ляшко, проект постановления для Шухевича подготовила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Однако согласно нынешнему законодательству, против президента невозможно ни возбудить уголовное дело, ни отправить его в отставку. "Процедура импичмента — слишком долгая и сложная, и до конца законодательно не прописана. Не менее 338 депутатов должны проголосовать за импичмент…фактически президент должен настроить против себя почти весь состав Рады, Конституционный и Верховный суды, чтобы его уволили", — отмечает Соня Тарасюк.

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"Неправильные" платежки

Первые платежки за тепло повергли киевлян в шок. За две недели октября некоторым пришли счета в 2000 гривен, а то и больше. В "Киевэнерго" сначала назвали счета "ошибкой", а потом заявили, что высокие цены связаны с методикой расчета тарифа. "Сегодня ситуация такая, что начисления производились в соответствии с постановлением Кабмина, принятым в декабре прошлого года, которое предусматривает температурный коэффициент и предусматривает количество дней в октябре, когда было включено отопление. Так вот, октябрь этого года гораздо холодней октября прошлого года. Дней было больше… Да, будет перерасчет, но я не гарантирую, что суммы будут меньше. Основная причина – это повышение тарифов", — пояснил глава набсовета "Киевэнерго" Иван Плачков.

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EX.UA, fs.to, Torrents.net.ua объявили о прекращении работы

В среду, 16 ноября, крупнейший украинский файлообменник EX.UA объявил о прекращении работы, а вслед за ним и торрент-трекер Torrents.net.ua. Во вторник, 15 ноября, киберполиция закрыла сайт FS.TO. "Правоохранительные органы так или иначе оказали давление на все эти ресурсы, которые закрылись в последнее время: FS, EX и т. д. Честно говоря, я не думаю, что эта мера даст какой-то долговременный результат. Я думаю, что они в течение пары дней все пооткрываются. Я сегодня уже видел EX.FS.net, который уже открылся. Я думаю, что они сейчас попереезжают на другие домены, другие государства", — заявил эксперт в сфере электронной коммерции Александр Ольшанский.

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В России арестовали министра экономики

В ночь на вторник, 15 ноября, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в 2 миллиона долларов. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест. "Министр (экономического развития Улюкаев — ред.) находился под наблюдением силовиков из ФСБ больше года, неизвестно были ли изначально подозрения в отношении него по тому, в чем его сейчас обвиняют, однако в разработке он был точно больше года", – сообщил источник в правоохранительных органах.

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Беларусь готова организовать выборы в Донбассе

Беларусь готова провести выборы на Донбассе и охранять границу Украины и РФ на спорных участках, заявил в четверг, 17 ноября, президент страны Александр Лукашенко. "Если вы хотите, чтобы мы там (на Донбассе) провели выборы − мы готовы это организовать… Если вы хотите, чтобы мы эти 400 километров границы между Украиной и Россией (участки, неподконтрольные украинским пограничникам) закрыли − мы это сделаем", — заявил он.

Россия вышла из Международного уголовного суда

В среду, 16 ноября, президент Владимир Путин подписал распоряжение о выходе РФ из Римского статута Международного уголовного суда.

"Россия подписала, но не ратифицировала (Римский статут), как не ратифицировали Римский статут и США, как не ратифицировали Римский статут Китай и многие другие страны. Поэтому, по большому счету он не работал….Россия в ситуации с международным уголовным судом сделала такой примерный кейс, примерную ситуацию, продемонстрировала то, что если эти международные организации будут принимать решения против нее, она просто будет оставлять их работу и покидать эти органы, игнорируя эти мнения и решения", — отметил политолог Руслан Бортник.

Победа социалистов в Молдавии и Болгарии

В Молдавии и Болгарии на выборах президента победили социалисты Игорь Додон и Румен Радев, которые выступают за восстановление отношений с Россией. "Президент, безусловно, не имеет, насколько мне известно, по Конституции, по законодательству каких-то прерогатив в области внешней политики. Но президент своими высказываниями и своими действиями может влиять на этот процесс в определенной мере. Например, Додон заявил, что первый его визит состоится в Москву…Потом он поедет, если я не ошибаюсь, в Брюссель. Хотя за формирование внешней политики президент не отвечает", — заявил главный редактор газеты "СП" (Бельцы) Руслан Михалевский.