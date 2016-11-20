План Трампа по Крыму и Донбассу. Версия The National Interest

Владимир Матвеев

Реакция и последующие действия уходящей администрации США и их ставленников в Киеве на развязывание и пути разрешения конфликта на юго-востоке страны, вместо решения проблемы, по сути завели украинский кризис в тупик, оказав пагубное влияние на российско-американские отношения.

Эксперты Джеффри Берт (Jeffrey Burt), Джеймс Хитч (James Hitch), Питер Петтибоун (Peter Pettibone), Томас Шиллингло (Thomas Shillinglaw) в своей публикации в издании The National Interest, напоминают, что предвыборный штаб Дональда Трампа обещал, что став президентом, он разработает абсолютно новый подход к России, и будет поддерживать отношения с президентом Владимиром Путиным и его окружением, который пришло время воплотить в жизнь с целью "деэскалации украинского кризиса, равно как и закладывания основ конструктивной программы по примирению между США и Россией".

Альтернатива, какой является продолжение нынешней политики, приведет лишь к дальнейшей подрывной риторике, к дорогостоящему и опасному наращиванию вооруженных сил и вооружений с обеих сторон и к усилению военного противостояния между членами НАТО и Россией.

Эксперты убеждены, что новая администрация президента Трампа может на вполне законных основаниях "дезавуировать прежнюю политику США", послужившую по сути угрозой жизненно важным интересам национальной безопасности России.

Компонентами прежней политики США, эксперты называют существенное расширение НАТО в восточном направлении с увеличением количества стран-членов альянса с 16 до 29, а также внешнеполитические инициативы США, выдвинутые при Клинтоне, Буше-младшем и Обаме. Они пишут, что "действия в Сербии/Косове в 1999 году, в Ираке, начиная с 2003 года и в Ливии в 2011 году вместе с "цветными революциями" в бывших советских республиках были восприняты В. Путиным как намерение прямо либо опосредованно дестабилизировать власть в Москве".

Особую обеспокоенность вызвала перспектива вступления Украины в НАТО. Выступая 19 марта 2014 года в российском парламенте с обоснованием присоединения Крыма, президент Владимир Путин объяснил: "Что означала бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы [Севастополе] появился бы натовский флот, что возникла бы угроза для всего юга России — не какая-то эфемерная, а совершенно конкретная".

В связи с этим, во время предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп называл политику США в отношении России "абсолютно неправильной". Сейчас он может вместе с командой "выстроить совершенно новые отношения между США и Россией", в которых особую роль играет Украина.

В связи с изложенным, американские эксперты предлагают трехэтапную стратегию для начала процесса переформатирования двусторонних отношений.

1. Россия и Запад должны "согласиться не соглашаться" о статусе Крыма на неопределенно долгий срок. По их мнению, такая мера "оправдана практической реальностью".

2. Стороны должны договориться о "сохранении статус-кво Донбасса как части Украины" и об "эффективно реализуемом прекращении огня". При этом, однако, эксперты не уточняют смысл, вкладываемый ими в выражение "статус-кво Донбасса как части Украины" при сохраняющихся разногласиях между официальным Киевом и лидерами ополченцев.

3. США, Европа, Россия и Украина, по мнению экспертов, должны совместно оценить ситуацию и "сформировать комплексный пакет помощи с целью восстановления экономики на Украине". По мнению авторов, сделать это нужно на уровне министров иностранных дел.

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Выработка деталей такого пакета помощи создаст механизм для разрешения сторонами основополагающих и по всеобщему признанию трудных политических проблем, полагают эксперты.

По мнению экспертов, подобная инициатива должна исходить от новой администрации, "став предварительным сигналом о том, что президента Путина никто не игнорирует, и что избранный президент (Трамп) желает сотрудничать с ним в рамках восстановления российско-американских отношений с выводом их на конструктивный уровень", пишет The National Interest.

Каждая из сторон может создать свою собственную формулу и обоснование той доли необходимых денежных средств, исчисляемых миллиардами долларов, которые необходимы для финансирования различных проектов для оказания экономической помощи Украине.

По мнению авторов, распределение требуемых миллиардов долларов, нуждается в должном контроле. Эти средства включают: "(а) деньги на восстановление предприятий и услуг инфраструктуры и (б) деньги на финансовую компенсацию для десятков тысяч беженцев и людей, продолжающих жить в своих домах, за их финансовые потери и причинение вреда здоровью".

С точки зрения американских экспертов, "Украина может характеризовать российские средства опосредованной "репарацией" или денежным эквивалентом за присоединение Крыма и за разрушения, причиненные восточным регионам Украины. А Россия сможет рассматривать эти средства как плату за появление у нее надежного торгового партнера и/ или как компенсацию Украине за ее отказ от особых торговых уступок, предлагаемых Европой", пишет The National Interest.

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Окончательный статус отношений между Украиной и ЕС предлагается определить позднее, в свете развития ситуации, отмечается в статье.

У нынешних руководителей США и России очень разные точки зрения на свои национальные интересы, как было и во времена холодной войны. После того, как избранный президент США Дональд Трамп в январе 2017 года вступит в должность, пишут эксперты в The National Interest, "изложенная инициатива или некая ее разновидность может стать началом выхода из зловещей политической дилеммы, в которой запутались обе страны", и которая создает "серьезнейшую угрозу всему миру".

СПРАВКА: The National Interest (TNI) — выходящий раз в два месяца журнал, освещающий международные дела, который издает неправительственная политологическая организация "Центр за национальный интерес" (более известен как Никсоновский центр — основан Ричардом Никсоном 20 января 1994 года). Журнал связан с "реалистической внешнеполитической школой".