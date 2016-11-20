Фурса об условиях дальнейшей работы МВФ и Украины

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве. Главный результат – отсрочка, пока на неопределенный срок, предоставления Украине очередного кредита. Зато перед украинской властью миссия МВФ поставила новые условия для получения четвертого транша.

Фонд считает, что политика украинской власти должна фокусироваться на ускорении реформы неэффективного государственного сектора экономики, улучшении бизнес-среды и борьбе с коррупцией для привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики. В частности, несмотря на определенный прогресс в борьбе с коррупцией, в Украине до сих пор не задержаны высокопоставленные коррупционеры.

Читайте также: Дальнейшее сотрудничество с МВФ зависит от борьбы с коррупцией – Устенко

Итоги работы миссии МВФ в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как надолго вопрос о выделении Украине четвертого транша завис в воздухе?

— Пока все не безнадежно. В принципе, результат ожидаем, потому что Украина не сделала совершенно ничего из того, что было прописано в программе, поэтому и ожидать, что мы просто так получим транш, не приходится. Но шансы все еще есть, они достаточно высоки.

Что не понравилось кредиторам в этот раз?

— Чтобы получить этот транш, нам надо сделать три вещи: это принять бюджет, МВФ не нравится 3200 гривен, но они примут это, потому что наше правительство сделало так, чтобы не отыграть это назад, надо принять сбалансированный бюджет, который они, наверное, видели, чтобы больше ничего не изменилось, надо проголосовать за закон о НАБУ — это, безусловно, является важной частью составляющей, который дает НАБУ прослушку автономную, и это условие, от которого МВФ никогда не откажется. И еще один ключевой момент – в ближайшую неделю–вторую закончится верификация, декапитализация Приватбанка, и это тоже будет фактор, на который будет МВФ смотреть.

А может быть, что этот транш так и не получим, учитывая, что МВФ может бесконечно выдвигать новые условия?

— Это не новые условия, эти условия всегда были. Вопрос в том, что Украина их не выполняет. Фонд не придумывает ничего с потолка. Вопрос в том, что Украина взяла эти обязательства и не выполняет. Давайте выполнять обязательства, и будет нам транш.

Насколько трудно будет Украине без денег кредиторов до конца года?

— До конца года ничего не случится, и на самом деле мы вряд ли его получим. Решение может быть принято в этом году, может, не в этом, но получить деньги мы вряд ли получим. В данный момент у нас не критично получить транш. Нам критично оставаться в программе.

Эта ситуация может негативно повлиять на курс валют и инфляцию?

— Нет. На данный момент не критично наличие или отсутствие транша. Конечно, если мы получим транш, это будет позитивно, но то, что не получим транш, это не будет иметь сильного негативного эффекта, поскольку никто и не ожидал.

Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.

Напомним, что Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами. Об этом заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давыдюк.