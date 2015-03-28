Если завтра дефолт?

Василиса Прыткова, РИА Новости Украина

Украина занимает у МВФ, чтобы избежать дефолта по государственным обязательствам. Но вместо отдаления этой угрозы займы от фонда только приближают его.

К сожалению, украинская исполнительная власть всеми силами приближала наступление этого момента. Второй год подряд Украина всеми правдами и неправдами добивается кредитования МВФ. С точки зрения инвесторов это не очень хороший сигнал, что бы ни говорили ответственные чиновники.

Дефолт — это один из вероятных сценариев такого сотрудничества, и его последствия можно проследить на экономике Аргентины или Индонезии. Греция как пример тоже подойдет.

Зазываем дефолт

Украина по внешним обязательства должна разным кредиторам, государствам и частным инвесторам, а также международным финансовым организациям. На фоне сокращения экономики страны, в частности, поступлений валюты от экспорта, в госбюджет и при этом безмерных расходов "на войну", наступление часа Х, когда с внешними кредиторами рассчитаться будет нечем, в экспертной среде обсуждается не первый месяц.

Недавно министр финансов Украины Наталия Яресько заявила, что в случае неудачных переговоров по реструктуризации внешних долгов, МВФ тоже свернет программу помощи.

"Если Украина не завершит успешно переговоры до конца мая, к пересмотру программы МВФ на 17,5 миллиарда долларов, страна может оказаться вне программы МВФ", – сказала Яресько в интервью Bloomberg.

В случае, если договоренности о реструктуризации будут достигнуты, МВФ выделит Украине второй транш в конце мая.

Вслед за этим заявлением эксперты международного рейтингового агентства Moody’s понизили суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa3 до Ca, с негативным прогнозом.

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко связывает вероятность дефолта с продолжением сотрудничества с МВФ. Если украинская сторона вдруг не сможет договориться с кредиторами по реструктуризации долга, то существует риск прекращения сотрудничества со стороны МВФ и тогда вероятность дефолта повышается.

"Я не уверен, что мы объявим дефолт в краткосрочным периоде. Если кредиторы согласятся реструктуризировать долг, мы переживем этот год, потому что программу МВФ не отменят. А если нам не удастся реструктуризировать, то программа с МВФ будет катастрофа. Если прервется сотрудничество с МВФ, неважно по какой причине, тогда дефолт просто неизбежен, и его вероятность колоссально высока", — прогнозирует экономист.

В то же время, дефолт — это не самое страшное, что может произойти, считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Украина уже год находится в состоянии технического дефолта, потому что не может самостоятельно рассчитываться по долгам без внешних вливаний. Начало работы с МВФ в прошлом году стало четким сигналом для всех инвесторов: из страны нужно деньги выводить, здесь не все благополучно. Утверждения, что сотрудничество с МВФ — это хорошо, нужно оставить на совести тех, кто это говорит. Реальность показывает иное".

По словам Гаврилечко, в качестве положительного примера приводят Южную Корею. "Южная Корея наплевала на все рекомендации МВФ и вложила полученные средства в развитие собственных корпораций. Это стало основой корейского экономического чуда. Если бы там занялись идиотизмом, который предлагают сейчас Украине, никто бы не слышал о Южной Корее как высокотехнологичном производителе. Страны же, которые воспользовались рецептами МВФ, до сих пор находятся в печальном положении: Аргентина, Индонезия — это самые лучшие примеры, и мы ближе к Аргентине (государство в конце 90х объявило дефолт)".

По мнению эксперта, если не удастся договориться о реструктуризации долгов и получении очередного транша от МВФ, дефолт — это реально.

"Дефолт сам по себе это не хорошо и не плохо. Мы просто не можем рассчитываться по внешним долгам, но это не значит, что прекращаем общение с кредиторами. В этом случае государство, не способное отдать часть долга, будет просто заниматься обслуживанием процентов", — добавил Гаврилечко.

Экс-министр экономики, экономист Виктор Суслов отмечает, что вероятность дефолта повышается. "Сам факт переговоров о реструктуризации украинских долгов, которые сейчас ведет министр финансов, тоже свидетельствует о том, что Украина не в состоянии выполнять свои обязательства по долгам".

В то же время, объявление дефолта не означает "обнуления" обязательств. "Украина окончательно лишится доступа к международным финансовым рынкам. Но никто не будет списывать задолженность, а будет создан комитет кредиторов, которые начнут переговоры с украинскими властями, чем Украина сможет покрывать свои обязательства по невыплаченным долгам. Как ожидается, может быть поставлен вопрос о передаче в собственность иностранцам интересных активов. Их интересует в первую очередь украинская земля. Есть шанс за эти долги "продать родину", как говорил персонаж из фильма "Гараж". Это худший вариант — продать родину за долги. И это не шутка. По такому пути пришлось идти Аргентине после дефолта в начале 2000-х годов, когда кредиторы начали претендовать на землю и получили", — пояснил Суслов.

Деньги дешевле бумаги

Последствия дефолта для экономики страны в первую очередь лежат в сфере денег, вернее, их обесценивания и роста цен на все. Правительство в такой ситуации стоит перед выбором, что делать: сокращать расходы или платить за счет эмиссии денег? По мнению Устенко, в Украине популизм в принятии экономических решений имеет очень высокую степень риска. "Если в экономическую политику страны в состоянии дефолта вводить элементы популизма, резко увеличивается на этом фоне уровень инфляции. Если не режешь расходную часть и покрыть дефицит не можешь, тогда возникает единственная возможность покрытия — печатный станок и раскрутка инфляции до невероятных размеров. Если вдруг элементы популизма будут вводиться (а у нас это немалый риск), то надо быть готовым к печатанию денег, а это означает рост инфляции, катастрофа", — считает экономист.

Например, в Зимбабве в 2007 — 2008 годах цены на все увеличивались ежедневно в два раза, в Югославии, в 1992 — 1994 гг. цены удваивались каждые два дня, а в Перу — каждые тринадцать дней, — сказал Устенко.

Банкинг в тени

Инфляция соседствует с девальвацией, и обесценивание денежной единицы — это плата населения за экономические ошибки власти. "Население рассчитывается тем, что ухудшается ситуация в банковском секторе, увеличивается уровень безработицы на фоне падающей экономики. А экономика будет падать очень глубоко", — говорит Устенко.

Одним из отрицательных последствий дефолта для бизнеса будет блокирование рынков капитала для заемщика из неплатежеспособного государства. Внешние кредиторы не дают в долг таким просителям, а внутри страны это будет трудно, в связи с ужесточением монетарной политики НБУ, а это только усугубит дефицит оборотных средств у предприятий. По словам Олега Устенко в такой ситуации будет активно существовать "теневой банкинг", т.е. кредитование желающих вне официальной системы банков.

"В странах, не объявивших дефолт, но с похожей кризисной ситуацией, было резкое увеличение тенизации экономики. Возможно появление теневого банкинга: чтобы бизнесу выжить, нужны деньги, а если ты не можешь работать через банки, но потребность в деньгах есть и есть предложение, то возникает альтернативная система кредитования", — говорит эксперт.

В то же время Устенко отметил, что если правительство хочет вывести экономику из кризиса, то необходимо либерализировать экономику и снизить налоги. "Когда происходит дефолт, у страны нет другого выбора, как немедленно либерализировать свою экономику, а для этого надо уменьшать налоги, что является частью улучшения инвестклимата. Но если идет либерализация бизнеса с параллельным снижением налогов может быть год — два недопоступления в госбюджет в связи с работой теневого сектора. Государству ничего не остается, как серьезно резать расходную часть госбюджета, потому что нечем покрыть дефицит", — сказал Устенко, и с дефицитом бюджета связан риск раскручивания инфляции.

Европа закрывается

По словам Суслова, вся открытая информация говорит о сильном ухудшении положения в экономике. "С учетом колоссального разгула коррупции в органах госвласти Украины, аресты и скандалы работают на имидж страны крайне негативно. Конференция доноров и инвесторов в Киеве, которая планировалась в апреле, перенесена на осень, да и этот срок под вопросом. Потенциальные участники требуют сначала разобраться с коррупцией", — напомнил Суслов.

После объявленного курса на евроинтеграцию, реальное состояние сотрудничества ухудшилось. Простым украинцам труднее получить визы в ЕС, а украинские производители сокращают экспорт в европейском направлении, хотя все должно быть иначе.

"В январе по сравнению с тем же месяцем 2014 года, объем экспорта в ЕС сократился. Евроинтеграция вместе с отменой ЕС пошлин Украине ничего позитивного не дала", — отметил Суслов. "Если прозападный курс закончится тотальным крахом украинской экономики, это неизбежно вызовет движение общественного мнения и политсил в обратном направлении. Это нужно понимать, и хотя бы это должно быть стимулом для властей справиться с коррупцией и перестать разворовывать кредиты, гранты и начать проводить реформы", — считает экономист.

"Экспорт в Европу обвалился на треть… Буквально вчера прошло сообщение об отмене участия иностранных кредиторов в конференции доноров, которая планировалась в Киеве. То есть конференция будет состоять из реципиентов, а с донорами будет незадача. Это отношение инвесторов к ситуации с одной стороны и реакция на политику с другой", — отметили Гаврилечко.

По его словам, нежелание инвесторов работать в Украине связано не в последнюю очередь с неразберихой в налоговом законодательстве. "Как можно инвестировать, если каждый месяц меняется налоговое законодательство", — недоумевает эксперт.

Безработица как факт

По словам Юрия Гаврилечко, после дефолта Аргентина превратилась в крупную латифундию с огромным количеством безработных и стала страной достаточно небезопасной для жизни. "Масса безработных приводит к массе экономических преступлений, это всегда взаимосвязано".

Для Украины одно из неприятных последствий дефолта может стать банкротство частных компаний и безработица. "После дефолта у частных корпораций возникают проблемы с реструктуризацией их долгов. С одной стороны, бизнес — это вещь рисковая. Но в наших условиях проигрыш корпораций обернется безработицей для наемных работников этих корпораций", — отметил Гаврилечко.

По мнению эксперта, проблема безработицы будет острее в 2016 году, поскольку на нынешний частные заемщики уже, вероятно, договорились о частичной реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами. "Последствия от дефолта объявленного сейчас могут быть в будущем году. Будет рост безработицы и закрытие предприятий, но это будет зависеть и от того, какую политику правительство будет проводить внутри страны", — добавил эксперт.

Дефолтный "Титаник"

От последствий дефолта не спасет и высокий уровень доходов. Обеспеченная часть населения, как в любой другой кризисной ситуации, станет менее обеспеченной. Бедные в таких случаях вовсе становятся нищими.

"Надеюсь, что украинская политэлита, какая бы она ни была, понимает, что кризис скажется на них тоже. И пережить два — три года не так легко как кажется. Если расчет строится на продаже активов, то их еще нужно продать. А продать их в стране, которая пережила дефолт, можно продать не ранее чем через несколько лет. Надеюсь, что элиты будут подталкивать исполнительную власть в направлении от дефолта", — подчеркнул Олег Устенко.

В свою очередь Юрий Гаврилечко считает, что отсутствие внешних займов вынудит правительство начать давно обещанные реформы. "Если бы мы объявили дефолт год назад, все было бы не так печально как сейчас. Кроме того, у нас был бы год, чтобы что-то сделать. До тех пор, пока правительству дают деньги, никаких реформ не будет. Пока деньги есть, правительство не думает о том, что надо что-то делать. Только полное отсутствие возможности брать кредиты вынудит правительство проводить реформы. Пока кредиты будут — никаких реформ не будет, это нелогично, нет ни стимула, ни мотивации их проводить", — говорит эксперт.