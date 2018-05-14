Опрос в Чехии: решения ЕС противоречат интересам страны

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РИА Новости Украина

Чешский Центр исследования общественного мнения в конце апреля провел опрос на тему оценки европейской интеграции чешским обществом. Как оказалось, 63% жителей Чехии полагает, что решения ЕС не соответствуют интересам их страны, а 68% — что решения ЕС не отвечают интересам обычных людей. Данные цифры являются одними из самых низких показателей с момента вступления республики в Евросоюз.

Результаты опроса Sputnik Česká обсудил с известным чешским социологом Петром Гамплом (Petr Hampl).

Чем, по вашему мнению, можно объяснить результаты опроса?

— Если вспомнить, насколько страшно невыгодными и деструктивными являются шаги ЕС для большинства чешских жителей, скорее интересно, что до сих пор существуют люди, которые деятельность ЕС называют позитивной.

Очевидно, что эффективность европропаганды падает, но, как мы видим, пока еще не до нулевой отметки.

Уровень недоверия по отношению к решениям ЕС почти такой же, как в 2008, 2009 и 2015 годах. В 2008-2009 годах Евросоюз сотрясал экономический кризис, в 2015 – миграционный. Можно ли сравнивать между собой эти два кризиса? Прежде всего с точки зрения их влияния на интеграцию ЕС.

— Нельзя. Экономический кризис, вызванный прежде всего проектом общеевропейской валюты, чехов практически не затронул, в то время как сегодня вопрос стоит о выживании. Если планы ЕС осуществятся, то в течение нескольких десятков лет чехи как этнос исчезнут и будут замещены мусульманами арабского происхождения, может быть в сочетании с чернокожими африканцами.

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Остановить интеграцию с ЕС является для нас вопросом жизни и смерти.

Согласно результатам опроса, в совпадении интересов ЕС с интересами Чехии и своими собственными несколько чаще убеждена молодежь в возрасте 15-29 лет, появившаяся на свет уже после "Бархатной революции". Не свидетельствует ли это о конфликте поколений в чешском обществе?

— В определенной степени да. Старшее поколение помнит времена до Евросоюза и знает, что в Чешской Республике было тогда во всех отношениях лучше, чем сейчас.

Молодежь эти времена не застала, наоборот, ее подвергают невероятно интенсивной пропаганде, утверждающей, что до вхождения в ЕС чешская социально-экономическая ситуация соответствовала временам до промышленной революции. Что тут царствовал едва ли не голодомор, не существовало шоссе и т.д. Может быть, вам непонятно, как кто-то может верить в такие глупости, но не забывайте, что уровень чешского школьного образования драматически упал. Множество современных молодых людей не способно сравнить информацию из разных источников и подойти к ней критически, задуматься, насколько она правдива.

Еще один существенный фактор заключается в том, что много молодых людей убеждено, что именно они не должны будут работать по жизни и войдут в евроаристократию. По мере того как они будут осознавать, что их обвели вокруг пальца, поддержка ЕС будет падать и среди представителей этой категории.

Имеет ли вообще смысл обращать внимание на подобные опросы? Учитывают ли эти данные о недовольстве граждан те, кто принимают решения?

— Для тех, кто принимает решения, граждане имеют значение не больше, чем грязь на подошве ботинок. Тем не менее за опросами интересно следить с точки зрения прогнозирования возможных социальных изменений. Мои выводы таковы: несмотря на то, что правящий класс евроаристократии ослабевает, он все еще достаточно силен для того, чтобы ни на кого не оглядываться.