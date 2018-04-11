Проверено на себе. Сколько и чем можно заработать украинцу в Чехии

РИА Новости Украина

Прежде чем ехать на заработки в Чехию, надо сделать визу. Они бывают на 6 месяцев, год и два года. Работать по биометрическим паспортам, польской визе или еще каким-то визам невозможно. Об этом рассказал Юрий Павлюк из Киева. Двухлетняя виза в этом году стоит 5500 гривен, но ее делают полгода, поэтому к поездке надо готовиться заранее, сообщает издание "Новости Закарпатья".

"В Чехии уже работаю третий год. В этом году с женой приняли решение перебраться в эту страну. Поэтому расскажу о двух вариантах заработков. Как зарабатывают работники, и люди, которые здесь живут. Как работник не рассчитывайте что-нибудь увидеть в стране. Наши люди работают по 15-16 часов и за полгода, на которые они приехали заработать, они превращаются в зомби. Здесь чаще всего нужны разнорабочие на строительство, те, кто носит ведра, посудомойки, уборщики. Если повезет, мужчинам можно устроиться на завод по разработке автомобильной техники, электроники. Но всех подряд не берут. Лучше, чтобы человек работал на подобном заводе в Польше и хоть немного знал язык", — говорит Юрий.

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За час работы женщинам платят 80-100 гривен, мужчинам — 120-140 гривен. Работать нужно 6-7 дней в неделю. Проживание преимущественно в общежитиях или в квартирах, где большое количество людей.

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"Когда я приехал в Чехию, получал 15 000 крон. Это около 19 000 гривен. Тогда средняя зарплата в Украине была 4000 гривен. Работал на стройке. Из этих денег 3000 тратил на жилье. Еще 1500 крон — на еду. Возможность экономить здесь есть. Покупал все по скидке, дешевое. Остальные 10 000 крон мог отложить. Еще одна статья затрат — обувь. На строительстве очень изнашивается обувь, так ее надо покупать раз в полтора месяца", — говорит мужчина.

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Если работает семья, нужно понимать, что одна зарплата уходит на аренду квартиры.

"Аренда квартиры — 10-12 тысяч крон. Есть люди, которые снимают одну квартиру на несколько семей. На еду нужно рассчитывать 2000 крон на человека. Этой суммы достаточно, чтобы нормально питаться. Особенно ни в чем себе не отказывать, но без излишеств. Жена переехала с ребенком. Соответственно, откладывать у нас не получается, но мы живем в Европе, иногда можем с женой выйти на пиво, на фестиваль, купить ребенку мороженого. У нас есть целых два выходных, это тоже важно", — добавил мужчина.