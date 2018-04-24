ЕС готов "наказать" Польшу

Bartosz Siedlik / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Оптимизм, с которым ЕС расширялся на восток в 2004 году, уступил место разъяренной националистической "нелиберальной демократии". The Economist называет "самым большим вызовом" — Польшу.

После падения коммунизма в 1989 году Польша вдруг стала конкурентом "азиатских тигров" по темпу роста ВВП. Она стала важным союзником НАТО. Но теперь она также оказалась на линии фронта, который президент Франции Эммануэль Макрон называет "европейской гражданской войной" за верховенство закона.

Как напоминает Aftenposten, особую критику вызывает реформа судебной системы, одобренная в 2017 году парламентом страны. Реформа предоставляет политикам гораздо большую возможность влиять на назначение и увольнение судей, что, по мнению критиков, "будет представлять собой угрозу независимости судов".

Кроме того, подчёркивается, что "национал-консервативное правительство усилило контроль за государственными СМИ и продавливает изменение избирательных законов". Озабоченность Еврокомиссии вызывает то, что, по ее мнению, является развитием Польши "в направлении авторитаризма".

Как пишет 19 апреля The Economist, после прихода к власти в 2015 году националистическая партия "Право и Справедливость" "сократила независимость судов, укротила государственные СМИ и наполнила бюрократические должности своими сторонниками". Подчёркивается, что "польская реформа системы юстиции грубо нарушает соглашения ЕС". И это относится не только к польской демократии: "страны ЕС должны доверять судам друг друга, чтобы защищать законы, на которых держится единый рынок".

В связи с этим, в минувшем году Еврокомиссия воспользовалась таким инструментом, как статья 7 Лиссабонского соглашения, которая позволяет штрафовать правительство, которое систематически нарушает верховенство закона. Теоретически, отмечает издание, этот инструмент позволяет лишить страну права голоса в ЕС. На практике же это сделать невозможно, поскольку что для этого нужно провести анонимное голосование среди стран-участниц в контексте того, что "нелиберальные правительства поддерживают друг друга", пишет the Economist.

В связи с этим Еврокомиссия обращает внимание на бюджет ЕС, через который бедные страны-участницы получают значительные средства от более богатых стран. Отмечается, что "на протяжении последних семи лет примерно одну пятую часть этого бюджета получала Польша". По мнению издания, это похоже "на рычаг" возможного воздействия.

Издание пишет, что переговоры о следующем бюджете начнутся в мае. Отмечается, что его можно использовать следующими двумя способами. Во-первых, другие страны-члены могут занять жесткую позицию в отношении Польши перед грядущими торгами о распределении средств. В частности, парламенты в таких странах, как ФРГ и Нидерланды, уже раздраженно говорят о нежелании передавать столь много денег своих налогоплательщиков правительствам, которые нарушают правила. Другая идея состоит в возможности "создать механизм приостановки выплат правительствам, которые нарушают верховенство закона".

Как сообщается, "ЕС стоит перед дилеммой". Если поступить мягко с лидером ПИС Ярославом Качиньским, следующий европейский автократ будет "более самоуверенным". Однако, "если слишком сильно надавить на "Право и Справедливость", партия сможет указывать на это как на доказательство того, что внешние силы "подрывают польскую демократию". Как сообщается, "являясь "гигантом" Восточной Европы, Польша "имеет вес". Раскол между западом и востоком Европы относительно денег и миграции не удастся решить, если отнестись к ней жестко.

Сообщается, что "вероятно, готовясь к бюджетным переговорам", "Право и Справедливость" в последнее время внесла некоторые модификации в свою реформу юстиции. Изменения, среди которых определение пенсионного возраста для судей, — первый сигнал о компромиссе с 2015 года. При этом отмечается, что "они все же лишь косметические". ЕС должен тихо, но донести до Варшавы, что ей нужно сделать "намного больше", прежде чем блок решит снять наказания по статье 7.

Как отмечает издание, "руководители Польши должны предпринять шаги на встречу восстановлению верховенства закона, "начав с восстановления в должности незаконно уволенных судей Конституционного суда". Если же партия "Право и Справедливость" "не уступит", Еврокомиссии рекомендуется "проявить креативность в планировании бюджета". При этом напоминается, что "Польша получает от фондов ЕС в три раза больше, чем платит в общий бюджет". В этом контексте подчеркивается, что "эти средства часто используются в пользу сторонников "Права и Справедливости" в сельской местности.

В заключение отмечается, что "польским властям следует понять, что они не могут пользоваться выгодами членства в клубе и в то же время нарушать его правила".

Также, как пишет издание, в Венгрии лидер Виктор Орбан "подавляет гражданское общество" и использует государственные деньги и финансирование ЕС для того, чтобы заманить олигархов. Руководители Румынии пытаются "ослабить антикоррупционные законы, которые могут их наказать".

Напомним, Польша по-прежнему отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, по программе ЕК, вопреки давлению со стороны евроблока.

Нелиберальные режимы стали "обычным явлением" в ряде стран от центральной Европы до Евразии. Такие оценки приводятся в ежегодном исследовании Nations in Transit неправительственной организации Freedom House.

Особое внимание в отчете уделено теме ухудшение демократических показателей таких стран, как Польша и Венгрия, которые по мнению аналитиков Freedom House, являются вызовом для других стран Евроосюза.

Придерживаться ряда своих позиций по важным вопросам для ЕС и Польши Варшаве помогает также поддержка Администрацией Дональда Трампа стратегической "Инициативы Трех Морей" и поставок американского СПГ в Польшу, страны Центральной и Восточной Европы.