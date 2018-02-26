Нынешнюю Польшу в ЕС бы не приняли - Филипчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Польши Анджей Дуда обратился в Конституционный суд, чтобы тот проверил правомерность резонансного закона "Об Институте национальной памяти". В частности, формулировок "украинские националисты" и "восточная малопольша", которые есть в законе.

Накануне глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, заявил, что Конституционный суд Польши может учесть некоторые доводы украинской стороны.

Стоит напомнить, что этот документ предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, а также о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха. Закон раскритиковали не только в Украине, он вызвал негативную реакцию в Израиле и в США.

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Почему президент Польши обратился в Конституционный суд именно сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви скажете про такий крок президента Польщі? Наскільки він був передбачуваним?

— Нічого особливого там не трапилося, я хотів би лише уточнити, що мова йде про прохання щодо уточнення у відповідність статей в даному законі до конституції Польщі. Тобто що таке "український націоналіст", це можна тлумачити, як хочеш. Очевидно, мова йде про те, що буде чітко визначено, про кого саме йде мова в цьому законі, так само і термін "східна малопольща", м'яко кажучи, дуже контраверсійний, як і весь закон. Але якщо по всьому закону ще можна дискутувати, то "східна малопольща" може сприйматися, наприклад, як просто зазіхання на нашу територіальну цілісність. Тому, я думаю, що після того як цей закон наробив достатньо багато галасу, звичайно, що ніхто не планує його відкликати, ніхто не планує його зараз якимось чином скасовувати, але польська еліта, розуміючи всю контраверсійність даного документа, намагається дещо згладити його негативні наслідки, і я думаю, що саме цей крок польського президента спрямований саме для цієї мети.

Попередній президент Польщі Комаровський заявив, що ветував би скандальний історичний закон через неприйнятність деяких його пунктів, зокрема тих, які стосуються України. Таку свою позицію він пояснив тим, що закон шкодить стратегічним інтересам польської держави. Clipart.Net.Ua Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС

— Абсолютно правильна оцінка. Закон відображає позицію не всієї Польщі, а лише значної її частини, яка підтримує такі праві консервативні погляди, які відображає нинішня правляча партія в Польщі. Але безперечно, він суперечить іміджу Польщі як сучасної, ліберальної держави. Це та Польща, яка би ніколи не вступила в ЄС, якщо б таке керівництво, як зараз, було б років двадцять назад. Але це тенденція, яка властива не лише Польщі, але і багатьом іншим країнам центрально-східної Європи, коли на зміну єврооптимізму, познайомившись з реаліями функціонування в рамках ЄС, в багатьох країнах центрально-східної прийшов європесимізм, достатньо скептичні, критичні оцінки, і сусідніх країн старої Європи, зокрема Німеччини, і в цілому ЄС, бажання отримати те, що отримали, залишити собі, але коли до них звертаються з проханням щось зробити у відповідь, як, наприклад, прийняти сирійських біженців, то тут ці країни роблять крок назад. Саме цим зумовлена підтримка таких партій, як нинішня правляча партія в Польщі, і для підтримки такого консервативного націоналістичного духу саме і просуваються подібні законопроекти і закони, які є дуже контраверсійними, які викликали значну критику в багатьох країнах. Просто у випадку України ми повинні все ж таки були ще раніше робити певні кроки для того, щоб вибудовувати в цій країні мережу наших друзів, в жодному випадку не допускати погіршення відносин, які для нас зараз є критично важливими.

Але ж ми бачимо, що з обох боків політики дуже часто актуалізують пункти, які по різному трактуються і ведуть в протилежну сторону від примирення.

— Популізм і безвідповідальність політиків — це не український і не польський феномен. Він є в багатьох країнах, на жаль, саме в наших країнах кількість цих популістів на посадах чи з мандатом є дещо більшою, а іноді просто зашкалює. Безперечно, що це нерозумно, просовувати саме такі контраверсійні погляди, безперечно, що треба шукати взаємопорозуміння, потрібно шукати компроміс, потрібно йти шляхом примирення і покращення відносин. Але очевидно, що за таких умов багато кого не оберуть на наступні вибори. І саме з метою підтримки з боку виборців ось таких гарячих тем, з метою цементування свого електорату розподілом між нами і ними, це дуже примітивна технологія, яка дуже активно і ефективно використовується в багатьох країнах. І зараз ми бачимо, що наслідками цього дешевого популізму і стають прийняття подібних законів, погіршення відносин, конфлікти, які дуже часто потім дуже дорого обходяться країнам, незважаючи на те, які це країни.

Що може прискорити прийняття правильних рішень, які б працювали на зближення двох наших країн?

— Вибори. Я думаю, що виборці все ж таки не дурні, громадяни обох країн прекрасно бачать, що творять нинішні політичні еліти, і подібні кроки мали би отримати негативну оцінку з боку виборців, виборцям потрібні зовсім інші речі, ніж ці закони, які лише розділяють і сварять сусідні країни. Виборцям потрібні робота, стабільність, безпека, перспектива майбутнього, а не подібні скандали. Хоча, безперечно, це значною мірою і знаходить відгук у певної частини електорату. Але я думаю, що більшість суспільства і в Україні, і в Польщі мають належним чином відреагувати на подібні тенденції.

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Тобто до виборів відносини можуть ще погіршитися?

— Я не думаю, що цей закон настільки є важливим, щоб заради нього йти в судові інстанції. Все ж таки, між Україною та Польщею десятиліттями були дуже добрі, позитивні стосунки, статус адвоката України не був безґрунтовний, я особисто можу підтвердити. До речі, і нинішній міністр закордонних справ Польщі, якого я особисто добре знав певний період, він дійсно є другом України, він дійсно є адвокатом України, і я думаю, що це таке тимчасове затьмарення, воно рано чи пізно минеться і не варто акцентувати лише на проблемах.

Напомним, неоднозначные польские законы направлены на планомерное завоевание правящей партией страны электората накануне выборов, считает эксперт Геннадий Максак.