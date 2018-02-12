Корнейчук: почему Берлин одобрил скандальный польский закон

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Берлин фактически одобрил скандальный польский закон об Институте нацпамяти, чтобы не допустить раскола ЕС — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, анализируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что вина за Холокост и лагеря смерти лежит только на Германии.

"Меркель в обращении к народу сказала, что вина за Холокост и лагеря смерти лежит только на Германии. Таким образом, Берлин одобрил скандальный польский закон об Институте нацпамяти, чтобы не допустить раскола ЕС. Но я хочу обратить внимание на другое. Немцы после войны нашли в себе силы признать вину. А вот мы, жители постсоветских стран, на такое неспособны.

Мы не хотим до конца осудить идею коммунизма, признать свою вину за эту систему и все ее преступления. Мы не хотим признать, что Бандера и Шухевич отнюдь не герои. Мы вообще никогда не признаем свои ошибки и свою вину в чем-либо. Поэтому и наступаем постоянно на одни и те же грабли с майданами. Мечтая при этом жить, как в той же Германии…", — написал Корнейчук.

Читайте также: Кому мешают евреи? Антисемитский скандал на Тернопольщине

Ангела Меркель заявила, что Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти. По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

"Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", — сказала канцлер Германии. Меркель также прокомментировала предстоящий визит Матеуша Моравецкого в Германию, который состоится на следующей неделе.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Польша и Германия создали "стабильное партнерство", несмотря на возникавшие разногласия. Ангела Меркель также выразила надежду, что встреча с премьер-министром Польши положит начало "новой главе" сотрудничества между обеими странами.

Скриншот с сайта Facebook

Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его. Заявление поддержали 242 парламентария.