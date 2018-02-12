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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: почему Берлин одобрил скандальный польский закон

    (обновлено: )1248170
    Канцлер Германии Анегла Меркель считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране, но неспособны ли признать вину жители постсоветских стран? Ответ на этот вопрос пытался найти политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Берлин фактически одобрил скандальный польский закон об Институте нацпамяти, чтобы не допустить раскола ЕС — такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, анализируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что вина за Холокост и лагеря смерти лежит только на Германии.

    "Меркель в обращении к народу сказала, что вина за Холокост и лагеря смерти лежит только на Германии. Таким образом, Берлин одобрил скандальный польский закон об Институте нацпамяти, чтобы не допустить раскола ЕС. Но я хочу обратить внимание на другое. Немцы после войны нашли в себе силы признать вину. А вот мы, жители постсоветских стран, на такое неспособны. 

    Мы не хотим до конца осудить идею коммунизма, признать свою вину за эту систему и все ее преступления. Мы не хотим признать, что Бандера и Шухевич отнюдь не герои. Мы вообще никогда не признаем свои ошибки и свою вину в чем-либо. Поэтому и наступаем постоянно на одни и те же грабли с майданами. Мечтая при этом жить, как в той же Германии…", — написал Корнейчук.

    Международный день памяти жертв Холокоста
    УНИАН
    Международный день памяти жертв Холокоста. Справка

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    Ангела Меркель заявила, что Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти. По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране. 

    "Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", — сказала канцлер Германии. Меркель также прокомментировала предстоящий визит Матеуша Моравецкого в Германию, который состоится на следующей неделе. 

    Канцлер ФРГ подчеркнула, что Польша и Германия создали "стабильное партнерство", несмотря на возникавшие разногласия. Ангела Меркель также выразила надежду, что встреча с премьер-министром Польши положит начало "новой главе" сотрудничества между обеими странами.

    Скриншот с сайта Facebook

    Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

    До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его. Заявление поддержали 242 парламентария.

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