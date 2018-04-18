Где тут Украина? В Польше прошел многотысячный марш ультраправых

JANEK SKARZYNSKI / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

В крупном портовом городе и центре промышленности на севере Польши Гданьске тысячи членов ультраправой польской организации Национально-радикальный лагерь (ONR) прошли маршем по центральным улицам в контексте роста правых, националистических сил в стране и тенденции подъема подобных сил в Европе.

Представители польской ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) провели в Гданьске многотысячный марш, сообщает агентство Onet.pl.

Шествие прошло 14 апреля под лозунгами и скандированием "Найдется палка на левацкую рожу" и "Единая Польша – это наша цель".

Сообщается, что эта акция оказалась неожиданностью для властей, а у граждан вызвала протесты. Марш ультранационалистов вызвал весьма бурную реакцию в соцсетях.

В этом контексте городской голова Гданська Павел Адамович сделал специальное обращение по этому поводу, в котором отметил, что мэрия не была проинформирована о характере шествия. Как сообщается, заявку на акцию подало частное лицо, а в тексте заявки речь шла о митинге, посвященном "национальной независимости в польском публичном пространстве".

"Если вы спросите меня, знали ли мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими на улицах нашего города под флагом ONR, — ответ "нет", — заявил Адамович.

Сообщается, что марш был посвящен 84-й годовщине создания организации Obóz Narodowo-Radykalny (ONR). По окончании шествия участники собрались в зале судоверфи Гданьска.

Читайте также: Бьют же не по паспорту… Нападения на украинцев в Польше

В качестве ответа городской голова Гданьска призвал провести 21 апреля альтернативный митинг.

"У многих этот марш вызвал ужас, но страх не может парализовать нас, поэтому приглашаю каждого, кто близок к идеалам демократии, свободы, открытости, в субботу перед городским советом Главного города на продемократическую и антифашистскую демонстрацию. Давайте покажем, что Гданьск является колыбелью свободы, которую никто у нас не отнимет", — сказал Адамович.

В Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, вводится уголовная ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов" и обвинения поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха.

Напомним, ранее премьер-министр Польши поддержал идею запрета организаций, пропагандирующих тоталитаризм.

Указанное шествие прошло также в контексте укрепления правых, популистских сил, партий в странах ЕС, недовольных политикой руководителей ЕС и Берлина по вопросам миграционной политики, навязываемых квот мигрантов, уровнем благосостояния и безработицы.

Как напоминает ВВС, десятки тысячи тысяч националистов вышли на марш, организованный крайне правыми движениями в Варшаве 11 ноября 2017 года, в День независимости Польши. Марш был одним из нескольких событий, посвященных возрождению Польши как нации в 1918 году.

Однако, как подчеркивает британский медиаресурс, "марш крайне правых националистов, в котором, по некоторым оценкам, приняли участие около 60 тысяч человек, в 2017 году затмил все государственные и другие патриотические мероприятия".

Как сообщает ВВС, марш минувшего года стал "одной из крупнейших подобных демонстраций в Европе", и "в нем также приняли участие лидеры крайне правых движений из других стран Европы, в том числе Томми Робинсон из Великобритании и Роберто Фиоре из Италии", а также представители из Венгрии, Словакии и др.

Читайте также: Украина — Польша: в оковах "исторической резни"

Миграционный и долговой кризисы, процесс Brexit и политика Администрации Трампа, идея модели "разно скоростной Европы", усиливают процессы дезинтеграции и переформатирования ЕС с ростом правых, националистических и сепаратистских сил на континенте.