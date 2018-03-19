О чем говорят в мире: выборы в России, беременные военные Донбасса

РИА Новости Украина

Результаты выборов в России

В воскресенье в России прошли выборы президента, по результатам подсчетов голосов победу одержал действующий президент Владимир Путин. Новости об итогах выборов занимают первые полосы многих зарубежных изданий. СМИ отмечают, что Путин победил "с подавляющим большинством", а избиратели оказали Путину свою "решительную поддержку".

"Спустя 18 лет у власти Путин начнет новый шестилетний срок во время резко ухудшающихся отношений с западными оппонентами", — пишет Wall street Journal.

Guardian отмечает, что "Путин легко одержал победу на выборах в воскресенье, которая никогда не была под вопросом". Газета добавляет, что явка на выборах "рассматривалась в качестве определения степени законности этой неконкурентной кампании". Как пишет издание Time, "наблюдатели и отдельные избиратели сообщили о широкомасштабных нарушениях, включая вброс бюллетеней и принудительное голосование, но эти заявления вряд ли ослабят власть лидера, находящегося у власти самый долгий срок со времен Иосифа Сталина".

Как пишет испанская Vanguardia, теперь у Путина есть шесть лет для решения задач, связанных с внутренней и внешней политикой. New York Times полагает, что "как ожидается, Путин продолжит (управление страной – ред.) с небольшими изменениями в плане восстановления России в качестве глобальной силы, и в то же время ограничивая экономические реформы внутри страны".

"Учитывая то, что президент вступил в свой второй срок, многие ожидают, что теперь начнется серьезная борьба среди элиты Кремля, чтобы выбрать преемника", — добавляет газета.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина

Африн под контролем Турции и ССА

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные взяли под контроль Африн. Об этом пишут западные СМИ, в том числе Washington Post, Guardian, Parisien.

"Над курдских Африном развевается флаг Турции спустя почти два месяца наступательных действий", — пишет Parisien. Издание отмечает, что захват Африна "дает Турции триумф над Сирией".

Однако, как пишет Washington Post, "теперь неясно, что будет делать Турция после захвата Африна". Журналист британской газеты Independent пишет, что "после недавней поездки в Сирию он понял, что падение Африна неизбежно". При этом, отмечает издание, триумф Эрдогана несет много опасностей. "Главный вопрос – приведет ли захват этого курдского анклава к этнической зачистке курдского большинства", — пишет газета.

Как отмечает Guardian в связи с усилением действий Турции, более 200 тысяч мирных жителей покинули Африн менее чем за три дня, десятки были убиты.

Завершение Паралимпийский игр

Зимние Паралимпийские игры-2018 завершились 18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Первое место в медальном зачете Игр заняла сборная США. Российские спортсмены, вынужденные выступать в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA) и в усеченном составе в количестве 30 человек, заняли второе место. На третьем месте оказалась Канада.

Как отмечают западные СМИ, последний день в Пхенчхане запомнился не только завоеванными медалями, но и речью президента IPC Эндрю Парсонса о скончавшемся в среду 14 марта ученом Стивене Хокинге. "Президент IPC официально опустил занавес на Паралимпийские игры в Пхенчхане во время церемонии закрытия, в ходе которой отдали дань уважения астрофизику Стивену Хокингу. Парсонс заявил, что он был вдохновением для каждого", — пишет издание Paris Match.

Британская газета Guardian отмечает, что церемония закрытия запомнилась также музыкальной программой, участие в которой принимала и собака певицы Эйли. Американские СМИ оказались менее сентиментально настроены в последний день Олимпиады. Закрытие олимпийских игр побудило газету New York Times проанализировать будущее команды США на Паралимпийских играх. Издание отмечает, что число военных ветеранов в команде паралимпийцев растет, что связано с финансовой поддержкой. Газета полагает, что значительные изменения можно будет увидеть уже на играх в 2020 году в Токио.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр

Инженер "нашел" обломки MH370

Инженер из Австралии Питер Макмэхон заявил, что он установил местонахождение фрагментов пропавшего в марте 2014 года малайзийского Boeing MH370 недалеко от Маврикия, тем не менее, Австралийское бюро транспорта и безопасности (ATSB) отвергло его теорию. Об этом написали многие зарубежные издания.

"Власти, расследующие исчезновение самолета, с критикой отвергли его дикие заявления", — пишет газета австралийский Daily Telegraph. "Ни на каком этапе ATSB предполагал, что его данные могли бы быть пропавшим лайнером MH370", — приводит издание отрывок из заявления бюро.

Как пишет британский таблоид Daily Star, перед тем, как обнаружить, по его мнению, обломки самолета, 64-летний австралиец исследовал карты NASA и Google. По его версии, обломки лайнера находятся к северу от Маврикия в 10 милях (16 км) от острова Раунд. Издание называет версию Макмэхона "причудливой".

"Северный поток — 2" и Украина

Андерс Ослунд в материале для The Hill анализирует политическую цель "Северного потока — 2". "Какие бы эмоции ни вызвала отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона, он соображал в энергетике, настойчиво сопротивляясь попыткам России построить новый газопровод "Северный поток — 2", который по плану должен проходить из Санкт-Петербурга через Балтийское море в Германию", — напоминает автор.

Единственная причина для построения "Северного потока — 2" — большая пропускная способность нового газопровода и желание российского правительства оплачивать это. Но почему же Россия так стремится платить? Аргументы против этого газопровода более многочисленные и веские. "Северный поток — 2" мог бы транспортировать 80% текущего российского экспорта газа в Европу через единую систему трубопроводов. Это противоречит политике ЕС по энергетической безопасности и диверсификации поставок.

ЕС насчитывает 28 стран-членов. Среди них только три со всей очевидностью будут иметь преимущества от "Северного потока — 2": Германия, Нидерланды и Австрия. Большие энергетические компании этих стран организовали консорциум с Газпромом и сумели убедить правительства поддержать это. 20 из 28 стран ЕС противостоят "Северному потоку — 2", еще несколько сомневаются, хотя только государства Восточной Европы выражают свою позицию четко и громко. Как правильно отметил Тиллерсон, ключевая цель российского "Северного потока — 2" является политической. Этот проект — часть экономической войны Кремля против Украины. Благодаря жестким санкциям, Россия урезала свою торговлю с Украиной на 80%, если сравнивать с данными за 2012 год. Теперь она хочет лишить Украину доходов от транзита, который составляет 2 — 3% украинского ВВП.

"Так мы на стороне российского агрессора или на защите украинских жертв?" — задается вопросом автор.

Военная форма не для беременных

Яанус Пийрсалу, Лийз Трейманн в материале для эстонского издания Postimees пишут об истории беременной военнослужащей Татьяны, которая с 2014 года участвует в военных действиях и является медиком батальона "Донбасс".

37-летняя военнослужащая сетует, что военная форма не рассчитана на беременных. Киевлянка Татьяна, до войны работавшая криминалистом, говорит, что к фронтовой жизни давно привыкла. Она участвует в военных действиях с августа 2014 года, уже больше трех с половиной лет. Показывает мне медицинский рюкзак, подаренный Силами обороны Эстонии, которым она очень довольна: "С него очень легко отмыть кровь!" Татьяна продолжает рассматривать рюкзак и чуть позже добавляет, но уже больше про себя: "Но нет, некоторые пятна крови остались". И затем обращается ко мне: "Я эту сумку использовала очень много раз. Большое спасибо Силам обороны Эстонии, действительно отличная сумка".

За Татьяну и ее будущего ребенка не нужно волноваться. В последний день февраля месяца она демобилизовалась вместе с сожителем Андреем. "Мне больше ничего не остается, в военной обстановке я просто не могу дольше находиться. К тому же скоро я стану большим бременем и риском для других", — говорит Татьяна. "Но война для меня еще не закончилась, — добавляет она. — В Киеве я начну подготавливать медиков-добровольцев, которые отправятся на фронт".