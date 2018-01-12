Вредная информация. Госпропаганда стоит Эстонии миллионы евро

РИА Новости Украина

В 2018 году расходы Государственной канцелярии при правительстве Эстонии на стратегическую коммуникацию вырастут с 60 тысяч до 800 тысяч евро. Рост расходов уже распланирован как минимум на последующие четыре года, а штат экспертов Государственной канцелярии будет увеличен на восемь человек, сообщило эстонское Национальное телерадиовещание, пишет Sputnik Эстония.

Информационное воздействие органов государственной власти

Термин "стратегическая коммуникация" впервые ввели в оборот в начале 21-го века американские политтехнологи. В официальных документах этот термин стал использоваться с 2006 года.

Под "стратегической коммуникацией" во всем мире понимаются целенаправленные и скоординированные действия органов государственной власти для информационного воздействия на внешнюю и внутреннюю аудиторию.

Каждый новый эксперт по стратегической коммуникации будет иметь самостоятельные задачи, кроме того, будут созданы возможности по мониторингу, распространению встречных сообщений и более эффективному разрешению кризисов. До 2021 года на эти цели будет потрачено в общей сложности 3 260 000 евро, в результате чего должна сформироваться система, которая "больше не будет зависеть от одного человека".

Мартин Яшко, руководящий данным проектом в коммуникационном бюро правительства, отметил, что хотя бюро стратегической коммуникации порой и называют отделом правительственной пропаганды, в "действительности вся эта деятельность связана с безопасностью Эстонии".

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Создать контактную сеть из иностранных журналистов

Яшко отметил, что в настоящее время стратегическая коммуникация в Эстонии во многом носит реакционный характер: если появляется "вредящая" Эстонии информация, то в лучшем случае ее успевают просто вовремя заметить. С увеличением бюджета бюро в 13 раз его целью станут превентивные действия на предупреждение "вредящей информации".

Чиновник пояснил, как именно эстонские власти собираются действовать на предупреждение "вредящей", на их взгляд, Эстонии информации до ее непосредственного появления. До сих пор Эстония в основном просто наблюдала за СМИ России, однако постоянного анализа содержания средств массовой информации других государств не было.

Теперь одной из новых задач бюро стратегической коммуникации станет получение "более широкой картины о медийных каналах зарубежных государств, проявляющих интерес к Эстонии". Кроме того, будет создана "контактная сеть из интересующихся Эстонией иностранных журналистов и представителей аналитических центров".

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"Если отношение у них к Эстонии становится более сомнительным или негативным или наша деятельность непонятна, то могут пострадать и наши союзнические связи", — отметил Яшко.

Любитель "поиграть словами"

Мартин Яшко получил известность в апреле 2007 года в свою бытность советником пресс-службы премьера Эстонии Андруса Ансипа.

Тогда, во время печально известного демонтажа памятника Освободителям Таллинна от гитлеровских оккупантов (Бронзового солдата), вызвавшего возмущение русских жителей Эстонии, он рассылал рекомендации, в которых настоятельно советовал использовать вместо слово "памятник" — "надгробие", вместо "демонтаж" — "перезахоронение", а вместо "русских" и "эстонцев" — просто "группы интересов".