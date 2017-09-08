В Эстонии спорят из-за сноса памятника эстонцам, воевавшим в войсках СС

РИА Новости Украина

Представители Лихулаского отделения (западная Эстония) Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE) собрались на местном кладбище, чтобы отметить 13-тую годовщину насильственного демонтажа властями страны памятника (монумента в честь эстонцев, воевавших на стороне нацистской Германии — Ред.). Об этом сообщает официальный сайт партии, отметив, что в непогоду и "под дождем" члены EKRE вспомнили события сентября 2004 года.

2 сентября 2004 года в девять часов вечера памятник "вопреки мнению народа" и без информирования местных властей был демонтирован по решению правительства страны. "Правительство под руководством Юхана Партса дало распоряжение министру по региональным вопросам Яану Ыунапуу и министру внутренних дел Маргусу Лейво убрать монумент, потому что он якобы наносит ущерб репутации Эстонии", — говорится в сообщении EKRE. Кроме того, демонтаж памятного знака аргументировался и тем, что "памятник установлен незаконно и без разрешения на государственной земле кладбища Лихула".

EKRE Представители EKRE собрались на кладбище, чтобы отметить 13-тую годовщину демонтажа памятника

В сообщении EKRE отмечается, что на защиту памятника 2 сентября 2004 года пришло около 200 человек, которых полиция отодвинула назад. К месту демонтажа также не были допущены тогдашний председатель местного собрания волости Лихула Яак Кастепыльд и старейшина волости Тийт Мадиссон (инициаторы установки монумента — Ред.). EKRE напомнила, что это решение способствовало "быстрому падению правительства Партса" (Юхан Партс ушел в добровольную отставку в марте 2005 года — Ред.).

Как отмечают сегодня в партии EKRE, спустя 13 лет после тех событий жителям Лихула ясно, что власти "не услышали народ, его мнение и желание", сообщает Sputnik-Эстония. Кроме того, считают в партии, что 13 лет назад впервые в новейшей истории правительство Эстонии выступило против воли народа.

В партии отвергают обвинения в том, что памятник прославлял нацистские войска и участие в них эстонцев в годы Второй мировой войны. По их словам, специалисты по семиотике пришли к выводу, что изображение и текст на памятнике связаны с "национальными доминантами" эстонцев и "никоим образом не прославляют нацизм".

В память о событиях сентября 2004 года волостной актив EKRE принял решение зажечь 2 сентября факелы на кладбище и установить на месте установки демонтированного монумента цветочную композицию и свечи в качестве напоминания и "в честь подвига мужчин, стоявших смело в 1940-1945 годах за независимость Эстонии в совершенно безнадежной ситуации".

Участники мероприятия согласны в том, что при первой возможности следует инициировать процесс возвращения монумента на его прежнее место — кладбище Лихула.

Sputnik Эстония Памятник эстонцам, воевавшим в войсках СС

Памятник уже с первых дней своего создания вызвал ожесточенные споры в эстонском обществе. Его установка происходила на фоне "войны с памятниками" начала нулевых годов, когда многочисленным актам вандализма подверглись находящиеся в республике памятники советским воинам, павшим при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск в 1940-1944 годах.

Кроме того, активную позицию против его установки заняли ветеранские организации, антифашисты и русская община страны, назвавшие монумент "монстром из Лихула". Такое имя он получил за изображенного на камне солдата в униформе фашистской Германии и с эмблемой 20-ой дивизии СС "Эстонского легиона".

Postimees/Scanpix Памятник эстонцам, воевавшим в войсках СС

Сначала памятник был установлен энтузиастами из числа эстонских активистов националистических партий и организаций в городе Пярну в 2002 году, однако, вызвав скандал и протесты, был в первый раз демонтирован. По инициативе представителей волости Лихула он был повторно установлен на местном кладбище в августе 2004 года, где к нему началось настоящее паломничество — за три первых дня его посетили более 80 тысяч человек. На церемонии открытия присутствовали представители местной власти, патриотических организаций и церкви. На открытии особо подчеркивалось, что дуло автомата изображенного на камне солдата направлено на Восток, "откуда в Эстонию приходит угроза".

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По одной из широко распространенных версий происходившего, фоторепортаж русскоязычного издания "Молодежь Эстонии" об открытии памятника в Лихула автор репортажа, фотокорреспондент и бывший советский фронтовик Файви Ключик положил на стол послу США в Эстонии Альдоне Вош (уроженка Варшавы и член совета Мемориала Холокоста в Америке). На одном из снимков был виден священник, вскидывающий руку возле памятника в похожем на нацистское приветствии. Вош якобы распорядилась о немедленном демонтаже "монстра из Лихула". Эстонское правительство подчинилось.

Ныне скандальный памятник находится на территории частного Музея борьбы за освобождение Эстонии в Лагеди под Таллинном.