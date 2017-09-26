Информационная безопасность и дебилизация населения

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Пожалуй, больше нигде в мире нет такого, чтобы такой угрозой считался язык, на котором граждане страны получают информацию. Именно для искоренения русскоязычных литературы, радиовещания, фильмов, музыкальных произведений, интернет-контента, научных трудов и т.п. предназначен пакет законодательных актов о "защите информационного пространства", принятых и принимаемых в Украине. В частности, в настоящее время существует запрет на ввоз любых книг из России, даже частными лицами, запрещены "российские"социальные сети, не по дням, а по часам растет перечень запрещенных российских и советских фильмов, введены квоты на языки вещания и вводятся языковые тиражи СМИ и интернет-сайтов. Все это делается, как утверждают "патриоты" Украины, для "противодействия гибридной войне".

Держать и не пущать

Тезис о "гибридной войне против Украины, развязанной Россией" появился немедленно, как только украинские руководители и спецслужбы не смогли предоставить неоспоримых доказательств присутствия российских регулярных войск на украинской территории. Нужно было оправдывать громко объявленную "российскую агрессию", и тогда политики и политиканы объявили, что агрессия не военная, а некая особенная, невидимая взглядом "гибридная". Главное – пустить пыль в глаза населению страны "умными, аж страшно" словами: все равно никто ничего не поймет. И бесчисленное число раз в день повторять эти слова из каждого утюга, из каждой микроволновой печи. Ну, вы помните слова Геббельса о том, как должна действовать пропаганда…

Первыми попали под удар телевидение и радиовещание. Были "вырезаны" из эфирного и кабельного вещания все российские телеканалы и радиостанции. Мало того, прием спутникового вещания через "тарелки" "НТВ+" и, тем более, "Триколор", признан предосудительным, а продажа оборудования и карт доступа стали уголовно наказуемыми деяниями. Служба безопасности Украины даже регулярно рапортует об арестах "российских террористов", занимающихся предоставлением таких услуг.

Дальше – больше. Даже наличие в штате телеканалов граждан России стало поводом для погромов и поджогов их редакций. Напомним: именно из-за этого был разгромлен и подожжен телеканал "Интер", вся "вина" которого заключалась в руководителе-россиянине. Пусть даже доказавшем свою преданность Евромайдану. Преследования и высылки российских журналистов с территории Украины, а также аресты украинских журналистов, пишущих для российских СМИ, как это было в случае с Василием Муравицким из Житомира, приводят лишь к тому, что россияне лишаются даже последних крох объективной информации об Украине. А введение языковой квоты на вещание имеет такое же отношение к защите национальной безопасности, как имел бы запрет на использование электровозов российской постройки. В том числе – на музыкальное вещание, ведь песенный сюжет "люблю-целую-скучаю" интернационален.

Одним из самых тупых действий украинских властей стал запрет доступа к социальным сетям и поисковым системам. Продиктован он конкретным желанием отрезать население Украины от родственников и друзей, живущих по ту сторону украино-российской границы, сузить возможность получения информации друг о друге.

Ничто не ново под Луной

Думаете, украинские радетели национальной безопасности изобрели что-то новое? Отнюдь.

Цензура на советские фильмы в Веймарской республике благополучно существовала еще в конце 1920-х: из них вырезали фрагменты, и в урезанном виде выпускали на немецкие экраны в категории "только для взрослых". Чтобы не смущать подрастающее поколение "коммунистической пропагандой". Но после прихода к власти Гитлера началась полная и безоговорочная "декоммунизация": под запрет попали любые советские фильмы. А также газеты и книги, многие из которых попросту сожгли, изъяв из библиотек. Органы же цензуры, знакомившиеся с поступавшими из СССР образцами кинопродукции и литературы, подчинили германскому "Минстецю" под руководством доктора Геббельса. Ничего не напоминает? Ну, скажем, сентябрьский 2017 года Львовский международные книжный форум, практически полностью зачищенный от русскоязычной литературы. И ознаменовавшийся погромом презентации книги "Левая Европа" об истории современных социальных движений в ЕС.

Очень любили цензуру в кино Аугусто Франко и Антониу Салазар. И, как украинские "комитетчики по телевидению и радиовещанию", составляли списки нелюбимых актеров. Но во франкистской Испании, вместо полного запрета на демонстрацию фильмов с участием "внесенных на "Миротворец", просто… вырезали имена неугодных из титров кинолент. Ну и несколько ретушировали отдельные кадры. Причем, даем подсказку украинским "патриотам", в правление Салазара в Португалии существовали не только центральные комитеты по цензуре, но и местные, отличавшиеся еще более жестким подходом к "обеспечению информационной безопасности".

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Бенито Муссолини был опытным журналистом, поэтому уделял огромное внимание тому, как его личность и правление освещается в СМИ. Непокорных журналистов увольняли, их арестовывали, их семьям угрожали, их высылали из Италии. Муссолини высылал иностранных журналистов, осмелившихся написать что-то "неправильное". Если редакторы изданий не понимали давления, как, например, это сегодня случилось с Игорем Гужвой, дуче беседовал с владельцами СМИ, после чего те предпочитали менять редакторов на более сговорчивых и "идеологически выдержанных".

Руководство Албании прославилось тем, что рассорилось со всеми, кто ей помогал. Вначале с Югославией, потом с СССР, и, в конце концов, с Китаем, посчитав все эти страны отступниками от единственно верного учения. Все эти повороты в ориентации сопровождались чистками в СМИ, глушением иностранных радиостанций, арестами, высылками тюремными сроками для инакомыслящих. Конечным этапом правления Энвера Ходжи стала полная экономическая, политическая и, самое главное, информационная самоизоляция Албании. А по всей стране выросло 700 тысяч бункеров "для противодействия иностранной агрессии", которую тоже ждали, ждали, но так и не дождались.

"Весь мир с нами"

Утверждения членов украинской "партии войны с Россией" о том, что их боевые "гибридные" фантазии разделяет весь мир, а шаги, подобные тем, которые для "информационной защиты национальных интересов" предпринимали Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар, Ходжа, одобряются демократическими государствами, далеки от действительности. Например, и США, и Европа очень резко отреагировали на введенный Верховной Радой и Порошенко запрет на доступ к социальным сетям и российским интернет-ресурсам. Кое-кто на западе сравнил такой шаг с северокорейскими ограничениями свободы получения информации.

Очень резко высказались по обе стороны Атлантики по поводу запрета российских СМИ. Так спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не поддержал это решение. "В информационном пространстве наиважнейшие вещи – это прозрачность и доверие к информации. У людей должна быть возможность самостоятельно принимать решения", – сказал он. Опасаясь негативной реакции со стороны украинских "патриотов", всего лишь намекнула на неправомерность таких действий директор украинской редакции "Радио Свобода" Марьяна Драч.

Куда более резко высказалась ОБСЕ. "Меры, включенные в этот законопроект, являются очевидным нарушением международных стандартов и, таким образом, ограничивают свободный обмен информацией и идеями — концепцию, которая является сутью свободных СМИ", — заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, тщетно призвав украинский парламент отменить запрет российских средств массовой информации в Украине.

Без "культур-мультур"

Третий закон Ньютона гласит: "сила действия равна силе противодействия". И удар по информационному обмену с Россией, включая культурный, с не меньшей силой бьет по украинской стороне. И речь не только об инициативе главы подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета по нацбезопасности и обороне Ирины Фриз, предлагающей вернуться к вопросу о закрытии Российского центра науки и культуры в Киеве (Россотрудничество). Ведь одним из основополагающих принципов дипломатии является принцип паритетности, и подобное решение приведет к закрытию в Российской Федерации украинских культурных центров.

Запреты на российские фильмы, газеты, книги влечет за собой оскудение украинского информационного рынка, немедленное падение его качества. Ведь, чего греха таить, даже переиздание на украинском языке произведений мировой литературы, учебников, справочников, перевод на украинский кинофильмов сегодня невозможны в силу катастрофической нехватки квалифицированных переводчиков. Да и из-за ограничений на издание русскоязычной продукции в 2016 году в Украине закрылись 136 издательств. Людям, перешагнувшим тридцатилетний рубеж, это грозит только острой нехваткой специальной литературы. Зато подрастающее поколение навсегда останется без бэкграунда, который и определяет интеллектуальное развитие человека. Поэтому подобные шаги смело можно назвать преднамеренной дебилизацией будущего Украины.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)